Musik von Mozart begeistert Besucher in Kleinheubacher Orangerie

Bravissimo Claviersalon - »Kleinformat« ganz groß! - Arien und Instrumentalstücke meisterlich intertpretiert

Kleinheubach 27.05.2022 - 12:55 Uhr 2 Min.

"Bravo, Signore Mozart" bot im stimmungsvollen Ambiente der Orangerie des Schlosses Kleinheubach Arien und Instrumentalmusik von höchster Qualität und großem Unterhaltungswert.

Um Mozarts Musik ging es an diesem Abend, vor allem um seine Opern- und Konzertarien, manche wahre Renner, manche aber auch sicher für einige Besucher echte Neuentdeckungen.

Unterhaltsame Moderation

Sylvia Ackermann moderierte locker und unterhaltsam, stellte die Arien in ihrem Kontext witzig und ohne jede unangebrachte Bedeutungsschwere vor. Und sie hatte zwei Solisten eingeladen, die nicht nur die Orangerie, sondern auch große Konzertsäle mit ihren Stimmen problemlos füllen.

Tenor Marin Platz stammt aus Bürgstadt. Mit klarer Artikulation und großer Eleganz vor allem in den höheren Passagen beamte er Idomeneos Sorge vor Neptuns Zorn im »Furor del Mar« stimmlich, mimisch und gestisch ebenso überzeugend in den Saal, wie Belmontes Arie aus der »Entführung aus dem Serail« das berühmte »Konstanze, dich wiederzusehen«.

Vielleicht noch euphorischer wurde Sopranistin Anna Feith bejubelt. Die wunderbare Leichtigkeit, mit der sie in den Koloraturen in Ismenes Arie aus »Mitridate« Verzweiflung und wilde Hoffnung in Töne bannte, dazu Charme und Auftritte, mit denen sie bei vielen Besuchern Lust geweckt haben mag, sich wieder mal mit Mozarts Oper »Gärtnerin aus Liebe« zu beschäftigen. Leidenschaftliche Liebe und in Musik gebannte Gefühlsstürme als einen der großen Vorzüge Mozart'scher Musik spiegelte Feiths Interpretation der Koloraturarie »Ah, se in ciel, benigne stelle«, die der Komponist mit 21 Jahren für seine Jugendliebe Aloysia Weber geschrieben hatte. In der Orangerie konnte man miterleben, wie die Sopranistin die Sterne anflehte, den Geliebten zu schützen und zu ihr zurückzubringen.

Musikalischer "Gast" Franz Xaver Sterkel

Höhepunkte ausdrucksstarker Gesangskunst, die in Harmonie mit Instrumentalstücken das schlüssige Gesamtbild von »Bravo, Signore Mozart« bildeten. Ein »Gast« hatte sein »Gastgeschenk« mitgebracht: Franz Xaver Sterkel, Zeitgenosse Mozarts, kurfürstlicher Kapellmeister und unter Karl Theodor von Dalberg Leiter der Hofmusik in Aschaffenburg, gewann vor gut 20 Jahren durch die dort gegründete Sterkel-Gesellschaft die Aufmerksamkeit zurück, die er zu Lebzeiten genoss.

Mozart selbst soll 1777 im Gegensatz zu Beethoven 14 Jahre später von Sterkels Spiel nicht begeistert gewesen sein. An den Larghetto- und Allegro-Sätzen Sterkels in F-Dur hätte er aber wohl wenig auszusetzen gehabt, jedenfalls nicht im überzeugenden Arrangement von Jean André und in der lebendigen, stimmungsvollen Interpretation von Sylvia Ackermann am Flügel, Julia Scheerer an der Barockvioline, Christian Prader auf der Traversflöte und Inka Döring mit dem Barock-Violoncello. Der Name, unter dem das Ensemble seit knapp zwei Jahren auftritt: »kleinformat«.

Tatsächlich bieten die Musiker mit ihren historischen Instrumenten große Interpretationen, die Zuhörer süchtig machen können. Interessant und erfreulich: Die Gründung des Ensembles durch die Pianistin zählt sicher zu den wenigen positiven Ergebnissen der Pandemie - ohne die nämlich wäre die Idee, in Lockdown-Zeiten im kleinen Format große Musik zu präsentieren, vermutlich nicht geboren worden. Dann hätte man auch nicht das faszinierende Spiel des Christian Prader in Mozarts Flötenkonzert in G-Dur genießen können und nicht die Romanze aus dem Klavierkonzert in d-Moll, die für Kenner seiner Klavierkonzerte auf modernen Instrumenten eine überraschende Wirkung erzielte: Mit dem Hammerklavier wird nicht solistische Brillanz ins Zentrum gestellt, auch wenn die Sylvia Ackermann locker bieten könnte, es steht der harmonische Ensembleklang im Zentrum und die Besucher in der Orangerie waren davon hörbar angetan.

Brillante Stimmen im Duett

Der Schluss eines begeisternden Konzerts bot zwei schöne Erkenntnisse: Erstens die, dass zwei exzellente Gesangssolisten wie Feith und Platz bei »Welch ein Geschick« aus der »Entführung aus dem Serail« im Duett vielleicht noch brillanter klingen, und zweitens die kluge Gesamtleitung von Sylvia Ackermann: Auch minutenlanger Beifall des längst stehenden Publikums konnte sie nicht zu einer Zugabe bewegen - eine gute Entscheidung, denn so blieben das Glanzlicht am Ende und der schlüssige Gesamteindruck stehen - ein echtes Konzerterlebnis nach schwierigen Zeiten für Livemusik der besonders beeindruckenden Art.

Heinz Linduschka