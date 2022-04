Musik von Freunden für Freunde

Kultur: Open-Mic-Reihe startet wieder im neuen Beavers Erlenbach - Zehn Akteure auf der Bühne

Erlenbach a.Main 08.04.2022 - 12:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Stockstädter Band "Acoustic Massacre" spielte beim Open Mic im Erlenbacher Beavers eigene Songs und begeisterte mit ihrem ganz eigenen Klang.

Das Open Mic ist eine offene Bühne für Musiker jeden Alters und Niveau und findet bereits seit über 10 Jahren regelmäßig im Beavers statt - nach der Schließung des Musikclubs in Miltenberg, dem Neubau in Erlenbach und zwei Jahren Coronapause das erste Mal im neuen Veranstaltungsort.

»Akustik ist super«

Holle B. moderierte den Musikabend locker und charmant. »Nostalgiefaktor« hatte für ihn das alte Beavers in Miltenberg, aber er lobte den Neubau von Christoph Reichel-Dittes und seinem Team in den höchsten Tönen: »Die Akustik hier ist super«. Alisa Göb eröffnete den Abend mit drei Coversongs mit Gitarre und Gesang. Mit ihrer angenehmen Stimmfarbe stimmte sie Lieder wie »Wie kann ein Mensch das ertragen?« an. Den ersten Platz des Abends hatte sie sozusagen gewonnen: Holle B. lässt alle Künstler, die auftreten wollen, ihren Spielplatz per Los entscheiden. 15 Minuten oder drei Lieder darf jeder vortragen.

Viele Künstler kommen seit Jahren zu den Terminen, doch es sind auch immer wieder neue Gesichter dabei. Nachwuchskünstler Anthony sang Lieder wie »Du bist mein Stern« und interagierte mit dem Publikum. Gitarrenlehrer Arno Knapp war bereits Stammgast bei der Veranstaltung in Miltenberg und auch dieses Mal erklomm er die Bühne in Begleitung eines Schülers: mit Tizian spielte er Lieder wie Green Days »When I come around«. Sven Nagel spielte mit Keyboard und Stimme anspruchsvolle Stücke wie U2s »With or without you«. Die Band The Straws begeisterten mit mehrstimmigen Gesang und coolen Versionen von Liedern wie »Hit the Road Jack«.

Bei diesem Auftritt blitzte kurz der Gemeinschaftsgedanke der Veranstaltung auf, der Zusammenhalt unter den Musikern: eine Seite der Gitarre war gerissen und sofort stellte ein Musiker sein Instrument zur Verfügung. Das Publikum klatschte begeistert bei jedem Künstler, egal ob beim Duo von Sandra Patsis und Tim Kullmann, die große Gesangskunst zeigten oder Künstlern, die charmant die Intonationsregeln eigen interpretierten. Die Band Acoustic Massacre konnte auf ganzer Linie mit interessanter, spannungsvoller und gut umgesetzter eigener Musik überzeugen. »Die letzten zwei Jahre waren erbärmlich« riefen sie ins Publikum und ernteten Applaus von den zahlreichen Zuschauern.

Finale nach drei Stunden

Holle B. läutete nach knapp 3 Stunden das Finale ein. Gesellschaftskritische Texte mit wechselnden Rhythmen und autobiographischen Zügen wie in »Geisterfahrer« sind sein Markenzeichen. Die letzten zwei Plätze zogen an diesem Abend Freddy und Enrico und schlossen den Musikabend ab. Der nächste Termin für die offene Bühne: 4. Mai. Vorbeikommen und Bühnenluft schnuppern oder einfach vielfältigen Musikern von nebenan lauschen - die Bühne ist offen.

LISA RÜD

Stimmen: Das sagen die Besucher Alisa Göb (26) aus Eisenbach: "Ich stand das letzte Mal beim Open Mic in Wörth auf der Bühne, aber das ist auch schon eine Weile her. Seit 2013 trete ich bei den Open Mics im Beavers auf. Ich komme immer wieder, weil die Leute einfach der Hammer sind. Es macht riesen Spaß." Alisa Göb (26) aus Eisenbach: »Ich stand das letzte Mal beim Open Mic in Wörth auf der Bühne, aber das ist auch schon eine Weile her. Seit 2013 trete ich bei den Open Mics im Beavers auf. Ich komme immer wieder, weil die Leute einfach der Hammer sind. Es macht riesen Spaß. Ivonne Moder (45) aus Elsenfeld: "Ich bin heute hier, weil beim Sohn bei der Band "The Straws" spielt. Das Open Mic ist eine super Möglichkeit für Musiker, sich auszuprobieren und Erfahrung zu sammeln. Es ist im Moment für Musiker nicht einfach, Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Schön, dass das Beavers diese Möglichkeit bietet. Die Unterstützung im Saal heute war super." Ivonne Moder (45) aus Elsenfeld: »Ich bin heute hier, weil beim Sohn bei der Band »The Straws« spielt. Das Open Mic ist eine super Möglichkeit für Musiker, sich auszuprobieren und Erfahrung zu sammeln. Es ist im Moment für Musiker nicht einfach, Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Schön, dass das Beavers diese Möglichkeit bietet. Die Unterstützung im Saal heute war super.« Christoph Göldner (57) aus Bürgstadt: "Endlich mal wieder einen schönen Abend mit Livemusik und netten Freunden verbringen! Das neue Beavers gefällt mir sehr gut. An einigen Stellen erinnert es mich natürlich an das Miltenberger Beavers, aber die neuen Räumlichkeiten sind viel großzügiger. Die Musik heute ist super - Jung und Alt gemischt, die Musik ist sehr vielfältig." Christoph Göldner (57) aus Bürgstadt: »Endlich mal wieder einen schönen Abend mit Livemusik und netten Freunden verbringen! Das neue Beavers gefällt mir sehr gut. An einigen Stellen erinnert es mich natürlich an das Miltenberger Beavers, aber die neuen Räumlichkeiten sind viel großzügiger. Die Musik heute ist super - Jung und Alt gemischt, die Musik ist sehr vielfältig.« Tizian Matko (13) aus Röllbach: "Heute stand ich das dritte Mal auf der Bühne - mit meinem Gitarrenlehrer Arno Knapp. Es war spannend und richtig schön. Ich spiele seit 8 Jahren Gitarre. Beim ersten Lied heute war ich noch nervös, dann wurde es besser und hat richtig Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall wieder." Tizian Matko (13) aus Röllbach: »Heute stand ich das dritte Mal auf der Bühne - mit meinem Gitarrenlehrer Arno Knapp. Es war spannend und richtig schön. Ich spiele seit 8 Jahren Gitarre. Beim ersten Lied heute war ich noch nervös, dann wurde es besser und hat richtig Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall wieder.«