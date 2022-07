Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Musik gegen Verzweiflung und Hass

»Spielraum«-Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Pianistin Ielisieieva begeistert in Miltenberg

Miltenberg 21.07.2022 - 14:21 Uhr 2 Min.

Mit dem Quartett von Rimsky-Korsakoff endete ein rundum begeisterndes Benefizkonzert in Miltenberg, (von links) Doris Waschbüsch, Ansgar Waschbüsch, die Pianistin Svetlana Ielisieieva, Hanna Arold und Annika Werner.

Empathischer Einsatz

Fast ebenso beeindruckend wie die anderthalb Stunden Musik vom Mozart bis zu zeitgenössischen Werken sind Engagement und empathischer Einsatz vieler Akteure von der evangelischen Kirche über die Lions Amorbach-Miltenberg mit Präsident Volker Mayer bis hin zur Musikschule Miltenberg mit Leiter Waldemar Stockert. Der konnte exzellente junge Musikerinnen und Musiker - Hanna Arold mit dem Horn, Annika Werner auf der Klarinette und Adrian Dederer am Klavier - für diesen Abend gewinnen.

Neben diesen hoffnungsvollen Nachwuchskräften, die ausnahmslos auch schon große Erfolge etwa bei »Jugend musiziert« feiern konnten, sorgten neben der ukrainischen Pianistin noch zwei Akteure mit großer Erfahrung und beeindruckendem Können dafür, dass die 100 Besucher im voll besetzten Raum am Ende minutenlang Beifall im Stehen spendeten: Doris Waschbüsch mit der Querflöte im symbiotischen Zusammenspiel mit Svetlana Ielisieieva bei der anspruchsvollen Sonate für Flöte und Klavier von Yuko Uebayashi aus dem Jahr 1975 und Ansgar Waschbüsch, der nicht nur mit seinem Fagott zusammen mit der Pianistin Hindemiths Sonate aus dem Jahr 1938 so meisterhaft interpretierte, dass hier das Prinzip des Abends wie in einem Brennglas gebündelt wurde.

Von Verzweiflung und Hoffnung

Wenn Musik so zielgerichtet und sensibel ausgewählt ist, wie in diesem Programm, kann sie die Situation von Kriegsflüchtlingen besser spiegeln als viele Worte. Bei der Sonate Hindemiths, für Liebhaber gewohnter Harmonien durchaus eine Herausforderung, ist der Gefühlssturm zwischen Verzweiflung, Mut und Hoffnung im Schweizer Exil fast mit Händen greifbar - Musik ist eben die universalste Sprache der Welt.

Es war ein Konzert, das 90 Minuten lang mitriss - vom themengerechten Programm bis hin zu den Leistungen der Musikerinnen und Musiker. Dabei gefiel die Mischung aus eingängigen, melodischen Werken und durchaus fordernden Kompositionen - echte »Klassikfreaks« kamen also genau so auf ihre Kosten wie die Zuhörer, die mit klassischer Musik noch ein bisschen »fremdeln«.

Lebendig und ausdrucksstark

Das war schon beim einleitenden »Melody« des Myroslaw Mychajlowytsch Skoryk zu spüren, das die exzellente Pianistin - solistisch übrigens genau so überzeugend wie im Zusammenspiel - sehr lebendig und ausdrucksstark interpretierte und die Farbenpracht der Karpatenfolklore kongenial zur Geltung brachte. Von ihr am Flügel begleitet brillierte die junge Klarinettistin Annika Werner bei den Allegro- und Adagio-Sätzen aus Mozarts Klarinettenkonzert von 1791 - und wer wollte, konnte durchaus Todesvorahnung in ästhetisch-schöner Schlichtheit bei dieser Komposition aus dem Sterbejahr des Komponisten spüren.

Ein echtes Highlight animierte die Zuhörer zu Begeisterungsstürmen und Bravorufen: Bei Richard Bissills »Song of a new world« mit den animierenden Tempo- und Stimmungswechseln begeisterten der junge Pianist Adrian Dederer und vor allem die junge Hornistin Hanna Arold alle Besucher mit der kongenialen Gestaltung der Blues- und Swingelemente in dieser effektvollen und zugleich virtuosen Komposition für tiefes Horn - ein ideales Stück vor der Pause mit den lebhaften Gesprächen.

Nach der Pause konnten sich Chopin-Freunde über Ielisieievas ausdrucksstarke und doch hochpräzise Interpretation des cis-Moll-Walzers mit dem berühmten »Seufzermotiv« freuen, bevor ihre virtuose Gestaltung des h-Moll-Scherzo laute Bravorufe provozierte - Lohn für eine perfekte Umsetzung der Stimmung zwischen Trauer über die Flucht aus der Heimat 1830 und in Dissonanzen gegossenes Aufbegehren gegen das gnadenlose Schicksal.

Russische Musik - grenzenlos

Idealer Schlusspunkt: Fünf der sechs Akteure zeigten bei Rimsky-Korsakoffs Quintett für Flöte, Horn, Fagott, Klarinette und Klavier von 1876 noch einmal ihr solistisches Können, vor allem aber ihre Fähigkeit zum Ensemblespiel und dürften damit dem russischen Komponisten neue Freunde gewonnen haben - Musik überwindet eben alle Grenzen, auch den blinden, falschen Hass gegen Musik und Kunst aus Russland.