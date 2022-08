Band Jetzt und Hier veröffentlicht zweites Album: Release-Party im Raum Miltenberg geplant

CD-Veröffentlichung

Miltenberg 09.08.2022

Die Band Jetzt und Hier - unsere Aufnahme zeigt sie 2021 bei einem Auftritt auf der Miltenberger Mildenburg - hat das neue Album "Kopfkinoleinand" veröffentlicht. Foto: Marco Burgemeister Origineller Einfall: Eine limitierte Auflage der neuen CD gibt es mit Popcorn - damit bekommt das "Kopfkinoleinwand"-Erlebnis noch mehr Kino-Feeling. Foto: Marco Burgemeister

In der 2015 bei einer Jam-Session ins Leben gerufenen Band spielen aktuell neben den Gründungsmitgliedern René Gold (Gesang, Gitarre, 37 Jahre, aus Osterburken) und Sebastian Deuchert (Gitarre, Harp, 35 Jahre, aus Weilbach) noch Steffen Gold (Klavier, Gesang, 44 Jahre, aus Osterburken, dabei seit 2017), Sabrina Deuchert (Gesang, 31 Jahre, aus Weilbach, dabei seit 2019) sowie Toni Gayer (Drums, 27 Jahre, aus Miltenberg, dabei seit 2017). Die Mitglieder sind auch noch anderweitig oder in anderen Konstellationen künstlerisch/musikalisch aktiv.

Das kürzlich erschienene Album "Kopfkinoleinwand" ist der Nachfolger des Debütalbums "Spitzenteam" (2017). Alle Songs der neuen Scheibe sind von 2020 bis 2021, also in der Corona-Zeit, im hauseigenen Studio entstanden, von René Gold aufgenommen, gemixt und in den Peak Studios in Würzburg Anfang 2022 gemastert.

René Gold sprach mit unserem Medienhaus auch über die Hintergründe des neuen Albums, der neuen Lieder und geplanten Aktivitäten. "Wir haben es irgendwie ein wenig mit Nostalgie und der ›Zeit von früher‹. Wir denken gerne an alte Tage zurück: Was oder wer hat uns geprägt? Welche Situation gibt uns so ein richtiges Kopfkino? Welche Erlebnisse geben uns beim Gedanken an sie ein warmes Gefühl und sind ein wichtiger Teil unseres eigenen Abenteuers, unseres eigenen Kinofilms, wenn man so will", sagt der Musiker. Zur Idee und dem Konzept des neuen Albums meint er weiter: "Kennt ihr das Gefühl, wenn man an eine bestimmte Szene aus seiner Kindheit denkt und auf einmal streicht einem ein warmer Hauch über seinen ganzen Körper? Und für diese kostbaren Erinnerungen und Bilder trägt jeder seine eigene Leinwand vor seinem inneren Auge ? sein eigenes Homekino quasi".

Zum Prozess des Songschreibens von Jetzt und Hier bei speziell diesem neuen Album berichtet der Sänger und Gitarrist, dass zuerst die Texte vorhanden gewesen seien und diese wiederum die Band zur Musik und den Melodien, die den Text dann letztendlich tragen, inspiriert hätten. In der Corona-Phase hätten er und Sebastian Deuchert Songideen hin- und hergemailt. So seien die Blaupausen für die jetzigen Songs entstanden.

Für die Lyrics zeichnen bei der Band Sebastian Deuchert und René Gold verantwortlich, Letztgenannter dann schließlich für die Musik und das Artwork. Auf dem CD-Cover sind auf weißem Hintergrund Bandlogo, Albumtitel und in der Mitte eine Darstellung von einer Tüte Popcorn zu finden, im Inneren ist beispielsweise auch ein kleiner Kinosessel abgebildet. Was hat es damit auf sich? "Ich verbinde mit dem Thema Kino immer etwas Besonderes, etwas, das der Tristheit des Alltags entgegensteht. Es steht für Kreativität und Wohlfühlen gleichermaßen. Das Kino ist eine Art Rückzugsort/›Happy Place‹ für uns und gibt einem die Möglichkeit, in andere Welten/Realitäten einzutauchen", sagt René Gold zur Gestaltung der Verpackung.

Auch steht die Band für ansprechende visuelle Umsetzung ihrer Musik: "Bei unserem Musikvideo zur ersten Single-Auskopplung ›Achtundachtzig Meilen‹ haben wir dem besten Film aller Zeiten ein wenig Tribut gezollt", sagt René Gold. "Das neue Video zur nächsten Single ›Gudrun‹ wird momentan gedreht. Und diese kleinen Mini-Filme sind sozusagen das Sahnehäubchen für uns als Musiker." Als Erstes kämen die Songideen als solche, dann Aufnahme, Mix, Mastering und letztendlich zum Pressen der CDs - erst dann gehe es an die Arbeit für die Videoproduktionen, verrät der Songwriter zur Reihenfolge. Diese visuellen Umsetzungen fühlten sich an, als würde die Band den jeweiligen Song noch mehr zum Leben erwecken.

Das Gewinnen des Radio-Regenbogen-Bandcontests 2018 war ein besonderes Karrierehighlight für Jetzt und Hier. René Gold: "Aus einem Pool von über 300 Bands gingen wir als Sieger hervor - das war schon ›wow‹!". Ein Zeichen dafür, wie gut die Musik der Gruppe ankommt und dass sie für viele Leute eine Bedeutung hat. Und welchen Stellenwert hat Jetzt und Hier auf persönlicher Ebene für ihn und seine Kollegen? "Die Konstellation, unsere Musik und die Leute, die unsere Konzerte besuchen, ergeben unterm Strich etwas ganz ganz Besonderes für uns. Diese gemeinsamen Momente sind magisch und ein Stück weit ein Lebenselixier für uns", sagt René Gold. Marco Burgemeister

Hintergrund: Das neue Album Zwölf Songs plus ein Outro, also insgesamt 13 Tracks, umfasst das kürzlich erschienene Jetzt-und-Hier-Album "Kopfkinoleinwand". Neben den anspruchsvollen, tiefgründigen und zum Nachdenken anregenden - aber niemals zu "verkopft" wirkenden - Texten, gibt es auch auf instrumentaler Ebene viele Details zu entdecken. Unter anderem bestimmen schöne Melodien, klasse angelegte Rhythmen, gekonnt eingesetzte Dynamiken innerhalb der Songs sowie eine fein austarierte Abstimmung zwischen lyrischem und musikalischem Gehalt mitsamt Gesang mit Herz und Seele das akustische Gesamtbild. Texte und Musik gehen Hand in Hand und unterstreichen gegenseitig ihre Wirkung, bevor sie mit einem atmosphärischen instrumentalen Outro abgerundet werden. Aktuell gibt es das Album auf CD, digitale Formate werden folgen. Kreativ: Um das "Kopfkinoleinwand"-Erlebnis abzurunden und das Kino-Feeling nochmals zu untermauern, kommt eine limitierte Auflage zusammen mit einer Packung Popcorn zum Selbermachen. Interessenten können das Album über die offizielle Webseite der Band www.jetzt-und-hier.net beziehen, dort wird auch auf Videos verwiesen, und die Social-Media-Auftritte der Gruppe sind ebenfalls von der Webseite aus zu erreichen. Im Herbst ist eine offizielle CD-Release-Party im Raum Miltenberg geplant. (mab)