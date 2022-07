Musik für den Frieden im Eschauer Kirchgarten

Benefizkonzert setzt starkes Signal für Solidarität und Mitmenschlichkeit - Spenden kommen Ukraine-Hilfe zugute

Eschau 26.07.2022 - 16:40 Uhr 1 Min.

Franziska Völker und Amelie Hein

Rund 150 Gäste erfreuten sich laut Mitteilung der Marktgemeinde an den tollen künstlerischen Darbietungen der ehrenamtlich mitwirkenden Musiker und Sänger. Ein internationales Buffet rundete das Konzert ab. Die Spenden des Konzerts fließen der Ukraine-Hilfe zu.

Zünftiger Auftakt mit Polkas

Pfarrerin Romina Englert wies in ihrer Begrüßung auf die verheerenden Folgen des Ukraine-Krieges hin. Sie entzündete am Außenaltar eine Friedenskerze.

Den musikalischen Auftakt gestalteten der Bläserchor Sommerau und der Musik- und Fanfarenzug Eschau unter der Leitung von Alexandra Loster. Sie präsentierten die Polkas »Wir Musikanten« sowie den »Böhmischen Traum« und sendeten einen musikalischen Friedensgruß mit »Heal the World« von Michael Jackson. Jüngster Teilnehmer war Ben Henneberger, der mit seinem Opa Jürgen Elter an der Trompete bereits über ein beeindruckendes Spielvermögen verfügt. Bei den Musikstücken »Lily Marleen« und »Amanzing Grace« hatten die Zuhörer viel Freude.

Von hoher Spielkunst zeugte der Auftritt des Querflötenduos Franziska Völker und Amelie Hein beim Duett No 3 von Wolfgang Amadeus Mozart. Beim Stück »Ungarischer Tanz No 2« wurde Franziska Völker von ihrer Mutter Eva-Maria am Keyboard begleitet. Der älteste Gesangverein im Landkreis Miltenberg ist die Liedertafel 1844 Eschau. Unter der Leitung von Erwine Knecht präsentierte der Verein die Vielfalt und Lebendigkeit des Chorgesangs. Mit »So lang man Träume noch leben kann« und »Zeig mir den Platz an der Sonne« drückten die Mitwirkenden ihre Freude aus.

Das Quintett »Flöten-Töne & Co« mit Romina Englert, Eva-Maria Völker, Manuela Lambert, Angelika Pröschel und Doreth Kleinschroth präsentierte schwungvoll »Heaven is a wonderful place« und »Mein kleiner grüner Kaktus« von den Comedian Harmonists.

Emotionaler Keyboard-Sound

Den musikalischen Abschluss des Konzerts lieferte Christina Zipf am Keyboard und mit Gesang. Einfühlsam und emotional waren ihre musikalischen Beiträge »You have got a friend« und »Für immer ab jetzt« von Johannes Oerding.

Anhaltender Applaus drückte den Dank der Konzertbesucher aus. Moderiert wurde die Veranstaltung von Bürgermeister Rüth. Zahlreich folgten die Gäste der Einladung von Pfarrerin Englert, sich am Buffet zu stärken.

bam