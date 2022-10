Musik, Filmpremiere und tiefe Einblicke in die Vereinsarbeit

Aktion: The Rising Lions im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 04.10.2022 - 12:58 Uhr 1 Min.

Bei der Veranstaltung des Vereins The Rising Lions im Beavers wurde auch Musik geboten: hier die Perkussiongruppe Blefono aus Külsheim. Foto: Marco Burgemeister

Eine Filmvorstellung gab es in Form einer Premiere: Der Verein zeigte eine Dokumentation über seine Arbeit in Ghana, erstellt von Dominik Stapf und Focus On You. Für tolle Livedarbietungen im musikalischen Bereich sorgten zum Start die Perkussiongruppe Blefono aus Külsheim, später dann Alex Silva, Ras Moral, Uwe Banton und D:tox. Ab 20 Uhr gab es Klänge mittels Soundsystem und DJ (Selecta Fabs/Dread, Blood & Fire-Soundsytem).

»Each One - Teach One«, was so viel bedeutet, wie, dass jeder Mensch von jedem etwas lernen kann, ist das Motto von The Rising Lions, die am 16. Juli 2016 von der Vorsitzenden Nadine Faber gegründet wurden. Eines der Projekte, um die sich die Mitglieder und ihre Unterstützer von Tag eins an kümmerten, war und ist der Aufbau eines Wohnheims für Kinder im Ort Tegbi im Osten Ghanas an der Grenze zu Togo. Gleichzeitig werden den dortigen Kindern der Schulbesuch und Lernen ermöglicht, was dort keine Selbstverständlichkeit ist.

Die Vermittlung von Wissen und Bildungsangebote sind wichtige Voraussetzungen dafür, gerade in ärmeren Regionen die Spirale aus Armut und Chancenlosigkeit zu durchbrechen. »Dzata Suku« ist der Name des vom Verein etablierten Heims in Ghana, was übersetzt »Löwenschule« heißt. Darüber hinaus organisiert The Rising Lions Aktionen in Sachen Bildungs- und Wissensaustausch für unsere Region, etablierte beispielsweise Briefreundschaftsprojekte zwischen Schulen des Landkreises Miltenberg und Schülern in Ghana.

Gleichermaßen erfährt der Verein Unterstützung aus der Region: Die Grundschule Dorfprozelten/Stadtprozelten beispielsweise spendete die Erlöse aus ihrem Spendenlauf an The Rising Lions. Schulleiter Thomas Weigel ist selbst Vereinsmitglied. Aktuell läuft seitens The Rising Lions ein Jugendaustauschprogramm »Lions Team Up!«, in dessen Rahmen junge Menschen aus Ghana zu Gast sind - auch darüber wurde berichtet.

