Musik aus vier Epochen mit Leidenschaft und Können

Lehrer der Musikschule Obernburg begeistern bei Matinee

Obernburg 07.02.2023 - 14:22 Uhr 1 Min.

Ortrud Sommerweiß links und Sebastian Helm-Goldschmitt intonierten den Karneval in Venedig am vergangenen Sonntag in der Musikschule in Obernburg.

Musikschulleiter Reiner Hanten ließ als Moderator kurzweilig und eloquent allerhand Wissenswertes rund um die Instrumente und Komponisten mit einfließen.

Eröffnet wurde das Lehrerkonzert von Sebastian Helm-Goldschmitt mit seinem Kornett, unterstützt von Ortrud Sommerweiß am Klavier. Die Musiker intonierten voller Spielfreude passend zur Faschingszeit den Karneval von Venedig von Jean-Baptiste Arban, hierzulande auch bekannt als das Stück »Mein Hut, der hat drei Ecken.«

»Vergessener Alleskönner«

Anschließend entlockte Christine Herrmann ihrer Viola technisch und virtuos brillant die Sonata in e-Moll von Georg Philipp Telemann. Sie wurde ebenfalls von Ortrud Sommerweiß unterstützt, diesmal am Cembalo. Teleman war einer der produktivsten Komponisten seiner Zeit, wie Reiner Hanten die Zuhörer wissen ließ. Der »vergessene Alleskönner« schrieb zu seinen Lebzeiten mehr als 3600 Werke. Christine Herrmann ergänzte, dass ihre Viola aus dem Jahr 1731 vielleicht auch schon Musik von und mit dem Komponisten gespielt haben könnte. Philipp Schönweiß sorgte am Klavier mit dem Impromptu Nr. 3 in Ges-Dur von Franz Schubert für Gänsehautmomente. Das Stück gilt als Inbegriff der seelenvollen Klangwelt am Klavier.

Zauberflöte mit Bassetthorn

Zum Abschluss der großartigen Matinee intonierten Thomas Schmitz am Bassetthorn und Maria Franzke-Koppold am Klavier das Konzert für Bassetthorn F-Dur von Allessandro Rolla Wie am Sonntag zu erfahren war, war das Bassetthorn eines der Lieblingsinstrumente von Mozart. Die Zauberflöte wäre laut Reiner Hanten ohne das Instrument unvorstellbar. Thomas Schmitz und Mara Franzke-Koppold bewiesen mit ihrer Interpretation eindrucksvoll, dass klassische Musik alles andere als angestaubt und altmodisch ist.

Als der Schlussakkord des letzten Stückes verklungen war, gab es von dem begeisterten Publikum frenetischen Applaus. Die Matinee machte Appetit auf mehr und bot ein eindrucksvolles Bild von der Leistung und der Leidenschaft des Musikschulkollegiums.

Miriam Weitz