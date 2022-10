Musica Antiqua im Schifffahrtsmuseum Wörth

Klänge aus Renaissance und Barock

Wörth a.Main 17.10.2022 - 10:08 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Chor Collegium Vocale unter der Leitung von Britta Gläser und das Ensemble Capella pizziarco unter der Leitung von Frank Wittstock wissen mit großer Spielfreude ihr Publikum mit "Musica Antiqua" zu überzeugen.

Das Schifffahrtsmuseum, eine ehemalige Kirche, war mit der großartigen Akustik der ideale Spielort für ein Konzert. Frank Wittstock bedankte sich neben Bürgermeister Andreas Fath-Halbig auch beim Team des Fördervereins und bei Manja Kolwig, die die Organisation des Abends übernommen hatte.

Den Abend eröffnete Capella pizziarco mit dem Stück »Cantus Caravaggio« von Jordi Savall. Das Collegium Vocale besang anschließend »Belle qui tiens ma vie« von Thoinot Arbeau, »Innsbruck ich muss dich lassen« von Heinrich Isaac und »Weep o mine Eyes« von John Bennet grandios das größte Gefühl der Welt: die Liebe.

Die Musiker beider Ensembles wussten ihr Publikum mit Stücken wie »Marionas« von Gaspar Sanz, gespielt von Capella pizziarco oder »Sing and we chant it«, gesungen von Collegium Vocale mit Virtuosität zu begeistern. Dazwischen gab es Wissenswertes zu den Liedern, den Komponisten und den Epochen zu erfahren. So wurde zwar im Mai 1976 das Lied »ein Bett im Kornfeld« vom »König von Mallorca« Jürgen Drews besungen, allerdings ist der Komponist Thomas Morley mit »Now is the Month of Maying,« schon 400 Jahre vor ihm auf die Idee gekommen von gebogenen Gerstenhalmen zu singen. Was da genau passiert ist, überließ der Erzähler mit einem Augenzwinkern der Fantasie der Zuhörer. Dieser, Frank Wittstock, versorgte die Zuschauer mit kurzweilig vorgetragenen Fakten über Renaissance und Barock. So war beispielsweise zu erfahren, dass der Maler Albrecht Dürer von der Stadt Nürnberg gerügt wurde, weil er heimlich eine Toilette in seine Küche eingebaut hatte, was damals verboten war und die »Geschäfte« direkt auf der Straße landeten.

Im Mittelpunkt stand aber die Musik, fulminant gesungen und gespielt von den beiden Ensembles. Ein Höhepunkt war mit Sicherheit das Stück »Si dolce et l`tormento« von Claudio Monteverdi, bei der Capella pizziarco von der Sopran-Solistin Christine Kolb gesanglich unterstützt wurden. Man fühlte sich direkt zurückversetzt in das alte Italien und hatte Damen in opulenten Kleidern und Herren in feinem Zwirn bei einem Ball vor dem inneren Auge.

Als der Schlussakkord des letzten Liedes »If love's a sweet passion«, das die beiden Ensembles gemeinsam intonierten, verklungen war und die Musiker nach großem Beifall die Bühne verließen, hörte man von den Zuhörern ein »Schade«, was eine großartige Bestätigung für das Können der Musikerinnen und Musiker ist. Sowohl Collegium Vitale als auch Capella pizziarco müssen sich keinesfalls hinter Profi-Ensembles verstecken. Das macht Vorfreude auf das nächste Konzert.

Miriam Weitz