Museum in Miltenbergs Alter Stadt-Apotheke öffnet im September

Geschichte der Medizin und der Apotheken ist im über 500 Jahre alten Gebäude dokumentiert

Miltenberg 30.07.2021 - 13:41 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Karl Enk beim Erklären des Museums. Ein paar Gäste waren schon vorab geladen. Herrlich. Ein altes Giftbuch. Statt einer Apotheke, jetzt Museum. Auch das Außenschild wurde entsprechend abgeändert

Als das Ehepaar Enk vor rund sechs Jahren keinen Nachfolger für ihre Alte Stadt-Apotheke fanden, stellte sich ihnen die Frage: Was nun? Verkaufen wollten sie das Haus nicht, zumal Angelika Enk in der zweiten Etage zur Welt kam. Und eine Apotheke mit über 500 Jahren Geschichte wollten sie eigentlich erhalten.

Besuch mit Zeit und Muße

So keimte die Idee, ein Museum einzurichten. Im Zuge der Komplettrenovierung des Hauses wurde die ehemalige Apotheke ab 2018 mit ausgebaut. Mit dem ungewöhnlichen Apothekenmuseum hat das Paar ein weiteres Kleinod für Einheimische und Touristen in Miltenberg geschaffen.

Gleich neben dem Eingang links stehen ein historischer Sekretär und Sitzmöbel aus der Zeit der Großeltern. Man wollte eine Aufenthaltsmöglichkeit schaffen, so Enk. Der Ex-Apotheker sähe es gerne, wenn Besucher durch die Räume nicht durchrauschen, sondern sich Zeit nehmen. Das braucht es auch. Zeit und Muse, um die stummen Zeitzeugen der Medizin zu erkunden.

Arzneidrogen aus dem Tierreich

Interessant wird es gleich eingangs an der linken Wand. In einem alten Vitrinenschrank stehen Gefäße die mit »Arzneidrogen aus dem Tierreich« bezeichnet sind. Die Namen belustigen stellenweise. Wer kennt noch »Ameisenspiritus« oder »Lebertransalbe«? Auf kleinen Schildchen steht auch, für welches Leiden die Medizin angewandt wurde. In weiteren Wandregalen finden sich Heilmittel aus der Homöopathie.

Die massive Theke aus Holz ist noch Bestandteil aus der jüngsten Apothekenzeit. Dahinter ein Regal mit Keramikgefäßen. Gefäße gibt es wirklich sehr viele - große, kleine, aus Glas oder Holz, kunstvoll bemalt. Jedes ist ein Unikat. In einer Wandvitrine stehen zum Beispiel Glasgefäße, die neben dem lateinischen Namen mit merkwürdigen Zeichen versehen sind. Enk erklärte, dass die Apotheker seit dem 17. Jahrhundert alchemistische Zeichen auf die Gefäße geschrieben haben, damit die Leute nicht gleich erkennen können, was drinnen ist und weil es eine platzsparende Schrift ist.

Meilensteine der Medizin

Auf einer Zeitleiste an einer Wandtafel finden sich Meilensteine der Medizin wie etwa 1928 die Erfindung von Penizillin oder 1953 die Entwicklung der Kinderlähmungsimpfung. In einer Vitrine liegen alte Bücher und Pillendöschen von Apotheker Heinrich Tolksdorf, Angelika Enks Vater.

Auf dem Dachboden haben die Enks viele ihre ausgestellten Schätze gefunden, darunter viele, völlig intakte Destillier-Glasgefäße. Die liegen jetzt im Museum geschützt in einem Glasschrank.

Süßes »weißes Gold«

Hochinteressant auch die Glasspritzen oder die kleinen Waagen, mit denen Hilfe Pillen hergestellt wurden. Die Apotheker seien übrigens mit die ersten Konditoren gewesen, ist auf einer Schautafel zu lesen. Die früheren Pillen seien von Haus aus bitter gewesen und da habe man sie mit Zucker ummantelt. Man nannte den Zucker seinerzeit auch »weißes Gold«, nur erhältlich beim Apotheker.

Im Museum finden sich viele Dinge von Angelika Enks Vater. Wie zum Beispiel ein sehr alter Apothekerschrank. Außergewöhnlich gut erhalten ist ein Herbarium mit 180 Heilpflanzen aus den 30er Jahren, die Heinrich Tolksdorf selbst gepflückt hat. Vor allem die kleinteiligen Gerätschaften zur Arzneiherstellung und Prüfung in den Vitrinen oder auch die Pulvermühle und Abfüllmaschine für Salben sind köstlich anzuschauen, ebenso wie die alten Medikamentenschachteln und Fotos aus den 50ern und 60ern.

Das Museum wird ab Anfang September geöffnet: donnerstags und freitags, 13 bis 17 Uhr, samstags 11 bis 15 Uhr. Führungen sind nach vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich. Anmeldung über die die E-Mail Adresse: info@apothekenmuseum-miltenberg.de. Weitere Infos im Internet unter https://www.apothekenmuseum-miltenberg.de.

Anja Keilbach

Hintergrund: Alte Stadt-Apotheke Die Alte Stadt-Apotheke in Miltenberg war die erste Apotheke in ganz Unterfranken. Die Besitzer der vergangenen 200 Jahre waren: ab 1810 Franz Karl Gerster, 1821 Josef Kaiserswerth (auch Bürgermeister), 1853 Friedrich Strauß, 1862 Jakob Schirmer (auch Bürgermeister und Landrat, Verfasser der "Chronik der Stadt Miltenberg"), 1893 Ludwig Schirmer, 1901 Rudolf Lammerer, 1939 Heinrich Tolksdorf (Freilegung des Barock-Fachwerks des Gebäudes), 1971 Angelika Enk, 1992 Karl Enk, 2006 Clemens Hock. Im Dezember 2015 wurde die Apotheke endgültig geschlossen. anke