Mundart am Main macht Filmteam neugierig

Hintergrund: Pro und Kontra Mundart an Schulen

Mundart an Schulen ist umstritten. Die einen sehen den Unterricht in Mundart - oder die Beschäftigung mit Dialekten und Mundart in Schulfächern wie Deutsch oder Geschichte - kritisch. Die anderen wollen sie wieder verstärkt fördern. Zu den Fürsprechern für Mundart an Schulen gehört die Stiftung Wertebündnis Bayern. In ihrem Projekt »Mundart Wertvoll« gibt sie Lehrern Anregungen, wie sie Mundart bei Schülern gezielt fördern und geschichtlich einordnen können - etwa durch die Beschäftigung mit Volksliedern oder regionalen Bräuchen.

Die Stiftung wird vom Kultusministerium unterstützt, soll identitätsstiftend wirken und die Verbundenheit zur Heimat steigern. Genau wegen dieses Patriotismus steht die Beschäftigung mit Mundart an Schulen bei anderen in der Kritik. Sie könnte dazu führen, dass sich Menschen, die nicht aus der jeweiligen Region stammen, ausgegrenzt fühlen. Vor allem für Migranten könnte die Mundart eine zusätzliche Erschwernis in der Schullaufbahn darstellen - etwa wenn sie Gedichte oder Geschichten in Mundart schreiben sollen.

Mit der Aufnahme von Mundart in den Lehrplan wird die Mundart vom Alltag in die Schulen gebracht und erhält damit einen höheren Stellenwert. Bewusst in Mundart unterrichtet wurde zuletzt in den 1940er-Jahren. Seit Kriegsende wurden Schüler vermehrt angehalten, »Hochdeutsch« oder zumindest Umgangssprache zu sprechen. Von Generation zu Generation redeten deshalb im Alltag weniger Menschen in Mundart. ()