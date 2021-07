Multimedial ins Schneeberger Most-Museum

Amorbacher Gymnasiasten erstellen elektronische Führer

Multimediales Most-Museum: Schüler und Kellerfreunde treffen sich zur Präsentation der neuen Audioguides in Schneeberg.

Diese Hintergrundinformationen kann der Besucher mit seinem Handy und einem QR-Code, der an den Hinweistafeln angebracht ist, abrufen. Der Code leitet einen dann entsprechend weiter zu diesen Filmen. Nach fast einem Jahr Corona-Pause konnte jetzt die Präsentation dieser P-Arbeit im Schneeberger Museum, begleitet mit einer schmackhaften Brotzeit und Most-Umtrunk, nachgeholt werden.

Kellerfreund Bernhard Speth, dessen "Baby" das Most-Museum ist, freut sich, dass das mit seinen Vereinsmitgliedern erschaffene Haus nun auch in Sachen Modernität auf dem neuesten Stand ist. Entstanden ist eine Win-win-Situation, denn die Gymnasiasten haben während ihrer einjährigen Arbeit an diesem Projekt vieles gelernt und den Kellerfreunden stehen jetzt auch visuelle und auditive Dateien für die Museumserkundung zur Verfügung. Beteiligt waren Julie Breunig und Leonie Giersig (bäuerliches Handwerk), Justine Müssig und Sophie Diedrich (Landwirtschaft), Bastian Seischab und Laurin Bohr (Most), Jule Grimm (Selbstversorgung) Emily Wild, Jindra von Schoenaich, Leoni Schubert (Weinbau/Weinkeller) sowie Lehrer Simon Speth.

Nostalgie und harter Alltag

Die Beiträge der Gymnasiasten vereinen bewegende, romantische Nostalgie und das frühere, harte Arbeitsleben in der Landwirtschaft und im Weinbau in Schneeberg. Die Schüler bekamen Texte und Fotomaterial von den Kellerfreunden und fügten diese zusammen. Daraus entstanden Videopräsentationen und Audiodateien. Dabei galt es, die Texte entsprechend den Bildern zuzuordnen und zu ergänzen, was auch einiges an Recherchearbeit abverlangte.

Eine Schülerin meinte, dass sie bei dieser Arbeit jede Menge "alter" Wörter kennengelernt habe, die sie zuvor noch nie gehört hatte. Einige hätten auch selbst ihre Großeltern ausgefragt und so Erstaunliches über die "alte Zeit" erfahren. Es sei interessant gewesen zu erfahren, wie damals das Korn gedroschen wurde. Eine ältere Film-Aufnahme zeigte auf, wie vier Bauern das Korn mit Flegeln mit enormer körperlicher Anstrengung droschen. So etwas kennen die Gymnasiasten heute gar nicht mehr, eher nur die großen Maschinen auf dem Feld, die das schneller und effizienter erledigen.

Zufriedener Lehrer

Lehrer Simon Speth zeigte sich sehr zufrieden mit den Arbeiten. "Solche Projekte bringen die Schüler immer weiter, in vielen Dingen. Sie lernen zum Beispiel die Zusammenarbeit im Team, gleichzeitig aber auch selbstständig zu agieren oder wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dass man heutzutage sensibilisiert sein muss, was Veröffentlichungen angeht", so Speth. Aus seiner Sicht könnten viel mehr solcher P-Seminare auf dem Stundenplan stehen. Speth erwähnte auch, dass sich Vereine oder Institutionen ruhig beim Gymnasium zwecks Unterstützung melden könnten.

Mit den Audiodateien und dem Filmmaterial wird die Schneeberger Geschichte, neben den historisch zusammengetragenen Werkzeugen und Arbeitsmitteln im Most-Museum, noch lebendiger. Man hat beim Anschauen und Anhören das Gefühl, direkt dabei zu sein. Besprochen hat die Audiodateien Eduard Götzinger. Seine leicht sonore Stimme eignete sich sehr gut für die Beiträge und verlieh dem Ganzen einen professionellen Touch. Götzinger ist selbst Mitglied der Kellerfreunde und hat sich rege beim Bau des Museums beteiligt. Erstmals öffnen wird das Museum am Tag des offenen Denkmals am 12. September. Je nach Corona-Entwicklung sollen bald auch private Führungen möglich sein.

Anja Keilbach

Zahlen und Fakten: Kellerfreunde Schneeberg Gründung: 2016 Vorsitzender: Jürgen Kuhn, Marsbachweg 1, 63936 Schneeberg Mitglieder: 96 Aufgaben und Ziele: Nutzung und Pflege historischer Gewölbekeller, Sicherung und Dokumentation von Geschichte und Geschichten, Aufbau und Betrieb des Kelterhausmuseums, Sicherung und Pflege historischer Bauwerke und Exponate, Keller- und Museumsführungen, Erschließung touristischer Sehenswürdigkeiten, Förderung der örtlichen Gastronomie, Ertüchtigung und Pflege von Streuobstwiesen, Neuanpflanzung und Pflege alter Obstbaumsorten, Apfelernte und Moschtproduktion, Steigerung der Biodiversität, Zusammenarbeit mit Vereinen und Behörden, Projekte mit Jung und Alt. Internet:www.kellerfreunde-schneeberg.de