Münig-Wöber in Klingenberg: Weinbau aus einer Weinlaune heraus

Winzer der Region

Verena Münig mit ihrem Opa Hans Wöber an der "Grawebesch-Häcke" in Trennfurt Verena Münig mit ihrem Vater Heinz Münig im Weinberg am Schloßberg.

Dies sei ganz einfach zu erklären, sagt Verena: "Mein Vater hat 2005 im Alter von 44 Jahren aus einer Weinlaune heraus 0,15 Hektar Rebfläche erworben und mit dem Weinbau begonnen. Da er das im Nebenerwerb tat, musste die ganze Familie mithelfen." Besonders stark engagierten sich ihre Mutter Evelyn und deren Eltern Gerda und Hans Wöber. "Mein Opa war so fasziniert von dieser Tätigkeit, dass er sich entschloss, 2010 im Alter von 61 Jahren ebenfalls mit dem Weinbau zu beginnen." Er kaufte einen 0,15 Hektar großen Weinberg mit Schwarzriesling, weil das "seine Traube" sei, und überschrieb diesen gleich an seine Tochter Evelyn, die dafür sogar eine Winzerlehre absolvierte. Mittlerweile hat sie diesen Weinberg an ihre Tochter Verena übertragen. "Und da mein Vater den Weinbau begründete, betreibe ich ihn jetzt in zweiter Generation", erklärt die junge Winzerin. Mit 71 Jahren hat der Großvater sich 2020 weitestgehend aus dem Weinbau zurückgezogen, steht aber immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Verena Münig und ihr Vater Heinz Münig erledigen die Weinbauarbeit im Nebenerwerb und bleiben so ein klassischer Familienbetrieb, bei dem die ganze Familie mit Partnern dazuhilft.

Stockabstand als "Glaubensfrage"

Münigs erzählen über die Arbeit im Weinberg. Da gehen die Meinungen der Winzer auseinander, zum Beispiel, was die Stockabstände und somit die Anbindung der Ruten angeht. Das sei eine "Glaubensfrage", sagt Heinz Münig. Wenn zwei Ruten angebunden sind, müssen zwei Ruten von einem Stock versorgt werden. Wenn die Laubwand dann hoch ist, sei viel vom Stock gefordert. Früher habe man die Stöcke weiter auseinandergesetzt, etwa gut einen Meter. Jetzt gehe man wieder auf engere Abstände. Seien diese etwa 70 Zentimeter, werde eine Rute pro Stock angebunden und somit von einem Stock versorgt. Das heißt: mehr Kraft, mehr Geschmack, mehr Fülle für die Trauben.

Die Weinberge werden in Handarbeit und biologisch bewirtschaftet, allerdings ohne dass sie sich dafür zertifizieren lassen. Das zwischen den Weinstöcken wachsende Gras wird vier bis fünf Mal im Jahr gemäht, in trockenen Jahren zwei bis drei Mal. Auf nunmehr gut 0,3 Hektar in den Klingenberger Steillagen des Schlossberges, davon die Hälfte im Eigentum, wachsen Reben der Sorten Müller-Thurgau, Silvaner, Portugieser, Spätburgunder und Schwarzriesling. Aus einem Teil der Portugiesertrauben wird Pink Lady (Weißherbst) ausgebaut, aus dem Spätburgunder der Blanc de Noir trocken oder halbtrocken.

Vermarktet wird der Wein hauptsächlich in der Häckerwirtschaft, die zweimal im Jahr, Anfang April und im Oktober, stattfindet. Auf einen freundlichen und familiären Umgang mit den Gästen wird großer Wert gelegt. Mittwochs gibt es immer saure Bohnen mit Bauchfleisch, freitags selbst gemachten Heringssalat mit Pellkartoffeln und sonntags immer ein besonderes Mittagsgericht. In der Corona-Zeit, in der in der Häcke kein Wein ausgeschenkt werden konnte, wurden mehr Flaschenweine verkauft.

Nächste Folge: Weingut Steintal

Christel Ney

Übrigens: Grawebesch-Häcke Eine kleine Anekdote beschreibt die Entstehung der Grawebesch-Häcke: 2009 entschied sich die Familie Münig-Wöber ihre eigenen Häckerräume zu bauen. Während einer geselligen Runde, bei dem einen oder anderen Gläschen Wein, wurde über einen möglichen Namen der Häcke gegrübelt, als der Vater von Hans Wöber (der Ur-Großvater von Verena Münig) meinte: "Das ist doch ganz klar! Wir sitzen hier direkt an der Grawebesch. Also ist das die Grawebesch-Häcke." Für alle, die keinen Trennfurter Dialekt beherrschen: "Grawe" ist auf Trennfurterisch der Graben und die "Besch" ist der Bach und bezieht sich auf den Grabenbach, der an der Häcke vorbei läuft. Seit der Eröffnung im September 2009 werden die Gäste mit kreativen und hausgemachten Speisen und ökologisch angebautem Wein verwöhnt - inklusive "persönlicher Betreuung" durch Hans Wöber.