Münchner Investor will Solarpark in Miltenberg errichten: Erst bremst die Stadt, nun macht sie ihm wenig Hoffnung

Stadtrat berät Kriterienkatalog - Landschaftsschutzgebiet als KO-Kriterium?

Der Solarpark in Neunkirchen ist mit etwa 33 Hektar einer der größten im Kreis. Miltenberg könnte nachziehen: Dort will eine Münchner Firma auf elf Hektar ein Solarfeld errichten. Leistung: etwa zwölf Mega Peak. »Das ist schon eine Hausnummer«, sagt Investor Anton Pelg. Doch die Stadt scheint nicht überzeugt.

Woran hakt's in Miltenberg? Der Stadt fehlt es schlichtweg an einem Kriterienkatalog - also einer Art Fahrplan, wo Solarparks unter welchen Voraussetzungen entstehen sollen und dürfen. Im Juli 2021 hatte Pelg erstmals Kontakt mit der Stadt aufgenommen und seine Idee vorgestellt. im September kam die Absage - mit Verweis auf eben diesen fehlenden Kriterienkatalog. Bis Ende 2022 werde der fertig sein, kündigte die Stadt an.

Fahrplan lässt auf sich warten

Lange passiert nichts. Nun - Mitte Februar - kündigt die Verwaltung an: Es gibt einen Katalog. Am Mittwoch soll der Stadtrat darüber befinden (siehe Hintergrund). »Das hätte man schneller erledigen können«, findet Pelg, bemüht um Verständnis: »Aber es handelt sich um einen demokratischen Prozess, der offensichtlich manchmal länger und manchmal weniger lange dauert.«

In Miltenberg – so scheint es – dauert er länger. Dabei gibt es sehr wohl Stadträte, die dem Projekt etwas abgewinnen können. »Da ist schon Interesse da«, sagt Pelg. Erst Ende 2022 hatte er eine Sitzung des Gremiums besucht. Sprechen durfte er dort nicht. Dabei würde er sein Vorhaben gerne vorstellen. Fragen beantworten, Dinge besprechen, Unwissenheit ausräumen. »Das hilft, am Ende richtig zu entscheiden.«

Die richtige Entscheidung - da ist sich Pelg naturgemäß sicher - wäre grünes Licht für das Solarfeld. Auf einer elf Hektar großen Ackerfläche bei Monbrunn könnte es entstehen. Etwa zwölf Megawatt Peak Leistung seien zu erwarten. »Das ist schon eine Hausnummer«, sagt der Investor. »Damit könnte die Stadt einiges an Energie-Autarkie erreichen.«

Großbetrieb signalisiert Interesse

Für knapp 3500 Drei- bis Vier-Personen-Haushalte dürfte der Öko-Strom nach Pelgs Rechnung reichen. Oder gar einige energieintensive Unternehmen versorgen. Davon gibt es in der Region viele. Mit einem Stromliefervertrag »könnten wir lokalen Großbetrieben Planungssicherheit geben«, sagt er und spricht von langfristig bezahlbarem Strom und einer Standortsicherung für die Region. Ein erstes Gespräch mit einem großen Arbeitgeber habe er bereits geführt, grundsätzlich bestehe Interesse.

Pelg verweist zudem auf den »ökologischen Mehrwert für die Stadt«, nennt eine CO2-Einsparung in Höhe von 7600 Tonnen. Nicht zuletzt würde die Gewerbesteuer Geld in die klamme Stadtkasse spülen. »Und klar sollen all jene Bürger, die mit der optischen Belastung leben, auch von dem Projekt profitieren«, ergänzt Pelg und spielt auf Bürgerbeteiligungen an.

Gleichzeitig macht er klar: In Miltenberg würde es keine derartige optische Belastung geben. Davon hat sich Pelg selbst überzeugt. Er war vor Ort, hat sich die Fläche angeschaut. So macht er das immer, wenn ihm - wie in Monbrunn - Land angeboten wird. Er will sehen: Wie ist das Feld beschaffen? Wie ist das Profil, gibt es Bebauung? Pelg geht es um die Akzeptanz der Bürger. Darum, selbst hinter dem Projekt stehen zu können. »Wir lehnen immer wieder Flächen ab«, sagt er. Weil beispielsweise selbst zusätzlicher Sichtschutz den Blick auf die Solarmodule kaum minimieren könnte. Oder die Flächen zu klein oder zu verstreut sind.

Boden von minderer Qualität

»Niemand will einen Fleckenteppich«, sagt Pelg. Das sei ineffizient, fördere den Flächenfraß. Der Acker in Monbrunn sei groß, zusammenhängend. Das sei ein Plus. Auch handle es sich bei dem Acker um benachteiligtes Gebiet. »Die Bodenqualität lässt dermaßen zu wünschen übrig, dass sich der Landwirt schwer tut, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen«, sagt Pelg.

Und doch liegt das Areal im Landschaftsschutzgebiet - ein Umstand, der auch dem Münchner nicht behagt. »Grundsätzlich bevorzuge ich andere Flächen«, sagt er. Angesichts der geopolitischen Situation sei es jedoch geboten und angeraten, Flächen wie diese aus dem Schutzgebiet herauszunehmen.

Will die Energiewende vorantreiben: der Münchner Investor Anton Pelg. Er errichtet Solarparks, kritisiert allerdings: »Der Prozess ist unglaublich kompliziert.«

Findet auch die Bundesregierung, die vor knapp einem Jahr ein großes Gesetzespaket für einen schnelleren Ökostrom-Ausbau auf den Weg gebracht hat. Darin enthalten: eine klare Abwägungspriorisierung gegenüber anderen Schutzgütern. »Flächen - wie die in Monbrunn - können und sollen für Erneuerbare zur Verfügung gestellt werden«, so Pelg. Möglich war das im Übrigen auch schon zuvor. So hatte etwa Eichenbühl für einen geplanten Solarpark zuletzt 17 Hektar Acker aus dem Naturpark Odenwald genommen.

Eichenbühl will Erneuerbare. Doch auch dort dauert es ermüdend lange, bis das erste Modul Strom erzeugt. »Der Prozess ist unglaublich kompliziert«, kritisiert Pelg. Es gelte, sich mit dem Grundstückseigentümer zu einigen. Zu klären: Ist das Vorhaben förderfähig, welche Vorgaben gibt es beim Tier- und Naturschutz, verfügt die Gemeinde über einen Kriterienkatalog, braucht es Gutachten?

Ein Projekt, Dutzend Beteiligte

Hinzu kommt eine gemeindliche Bauleitplanung, »die teuer, aufwendig und auch sehr langwierig« ist, wie Pelg berichtet. Zudem gilt es, die Bürger einzubinden, Vereine, Regierung, Landratsamt, Denkmalschutz, staatliches Bauamt, Nachbargemeinden. »Und, und, und: Für ein einziges Projekt warten wir auf die Rückmeldung von locker flockig 25 Beteiligten«, sagt Pelg. In zwei Auslegungsrunden.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage: Wie kommt der erzeugte Strom zum Verbraucher? »Die Stromnetze sind unfassbar voll«, sagt Pelg. Und ergänzt: »Die Einspeisepunkte ärgern uns inzwischen fast am meisten.« Es fehlt schlichtweg an Umspannwerken - Anlagen also, die etwa den Solar-Strom zu Haushalten und Betrieben weiterleiten. Allein in Bayern bräuchte es hunderte weitere Umspannwerke.

»Für uns bedeutet das: Wir haben bisweilen unglaublich lange Einspeisewege und zum Teil immense Kosten, um Kabel vom Solarpark zum Umspannwerk zu legen.« Für das Monbrunner Projekt käme wohl das Miltenberger Umspannwerk in Betracht - eine Genehmigung vorausgesetzt.

Das Verständnis fehlt

Es zeigt sich: Schnell gebaut ist so ein Solarpark nicht. Gut zwei Jahre kann es dauern von der ersten Anfrage bis zum ersten eingespeisten Öko-Strom. »Und dann ist alles gut gelaufen und alle haben ihr Bestes gegeben«, so Pelg.

Der 52-Jährige ist noch relativ neu in dem Geschäft. Vor gut vier Jahren hat er mit seinem Partner die Firma Solavest gegründet. Zuvor war er 20 Jahre in der IT-Branche tätig. »Wenn man - wie wir - aus der Wirtschaft kommt, dann wird man wahnsinnig, wie lange alles dauert.« Pelg hat lernen müssen, geduldig zu sein. Richtig gut ist er darin nicht - auch, weil ihm das Verständnis fehlt.

Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. So der Plan der Bundesregierung. 2022 deckten sie etwa 47 Prozent des Bruttostromverbrauchs. »Der Anteil der erneuerbaren Energien soll sich also in weniger als zehn Jahren fast verdoppeln. Die Ausbaugeschwindigkeit muss sich dafür sogar verdreifachen«, heißt es auf der Internetseite der Regierung.

"Prozesse müssen sich beschleunigen"

»Wie soll das bitte funktionieren?«, fragt sich Pelg. Zum Vergleich: In den vergangenen 22 Jahren gab es einen Anstieg um knapp 41 Prozentpunkte. »Wir haben noch sieben Jahre, bis die Uhr abläuft. Das ist nicht viel. Vor allem, wenn sich die Prozesse nicht endlich beschleunigen.«

Ihm bereitet all das Kopfschütteln Sorgen. Er plädiert für eine »Kenngröße, die Städte und Gemeinden zwingt, aktiv zu werden«. Einen vorgegebenen Prozentsatz beim Strombedarfs etwa, der aus eigener Erzeugung stammt. »Das würde zu Druck und Bewegung führen«, glaubt er. Zudem sollten Kommunen verpflichtet werden, bestimmte Flächen für Wind und Solar freizugeben.

Was sagt er zu der Forderung, dass im besten Falle regionale Investoren für regionale Energie sorgen sollten? »Wir arbeiten mit lokalen Subunternehmen zusammen, mit Leuten aus der Region«, sagt Pelg. Die Region soll profitieren. »Und doch ist es so: Wenn man niemanden findet, der in der Größenordnung investiert, dann sollte man auch nicht die Hände in den Schoß legen und warten.«

"Ich habe Angst um meine Jungs"

Denn für Warten ist keine Zeit. Das macht Pelg immer wieder deutlich. »Mein Geschäftspartner und ich könnten noch immer in der Computerbranche arbeiten, aber wir hatten es einfach satt zu lamentieren«, erzählt er. Pelg hat zwei Söhne, sechs und neun Jahre alt. »Ich werde den Klimawandel erleben und auch überleben, aber ehrlich: Um meine Jungs habe ich Angst.« Zusehen war also keine Option. Abwarten. Hoffen, dass sich schon alles zum Guten fügt. »Wir wollten was tun, sagten uns: Es muss doch auch anders gehen.«

Pelg erzählt noch, dass er von 20 angefragten Solarparks einen umsetzt. Ob Miltenberg dazu zählen wird? »Da kann und mag ich gar keine Vorhersage geben«, sagt der 52-Jährige. »Ich hoffe nur, dass verstanden wird: Wir wollen der Stadt nichts Böses. Sie würde profitieren. Wir wollen nur helfen.«

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Das sagt die Stadt Miltenberg zum Projekt des Münchner Investors und zum Kriterienkatalog Wie stehen die Chancen, dass der Münchner Investor Anton Pelg in Monbrunn einen Solarpark errichtet? Eine klare Antwort lässt sich Miltenbergs Bauamtsleiter Alexander Beuchert nicht entlocken. Er betont jedoch ein Hindernis: »Das Gelände liegt im Landschaftsschutzgebiet. Das ist ein wichtiges Kriterium, das wir abwägen müssen.« Zugleich ergänzt er: »Wir haben viele Flächen, die sehr gut geeignet sind. Die sollten wir vorrangig nutzen und uns dann über Ausnahmefälle unterhalten.« Aktiv auf diese Flächen hinweisen, kann und will die Stadt derweil nicht. »Im Regelfall gehören sie uns nicht«, erklärt Beuchert. Ob eine Fläche im Landschaftsschutzgebiet liegt, ist nur einer von vielen Punkten im neuen Kriterienkatalog der Stadt Miltenberg für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Er soll die die Entscheidung über konkrete Projekte von Investoren erleichtern und nachvollziehbar machen. »Wir wollen uns den neuen Energien nicht verschließen, zugleich aber auch Wildwuchs vermeiden«, so Beuchert. Die Anfrage des Münchner Investors Anton Pelg hatte die Kreisstadt veranlasst, einen solchen Katalog zu erarbeiten. Welche Kriterien gibt es noch? »An oberster Stelle steht der Arten- und Naturschutz«, sagt Beuchert. Hinzu kommen unter anderem die Nähe zur Wohnbebauung, die Einsehbarkeit der Anlage und die Wertigkeit der Böden, auf denen die Solarmodule stehen sollen. Ausgeschlossen seien Projekte auf Erweiterungsflächen für die Wohnbebauung, so der Bauamtschef. Nicht zuletzt stellen sich Fragen wie: Gibt es die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung? Hat die Betreibergesellschaft ihren Sitz auf der Miltenberger Gemarkungsgrenze? Werden regionale Energieversorger beteiligt? Vergeben werden Punkte. Auf Basis der Gesamtpunktzahl ergibt sich schließlich eine Empfehlung für oder gegen ein Projekt. »Es gibt aber natürlich auch KO-Kriterien», sagt Beuchert. Etwa, wenn eine Fläche im Landschaftsschutzgebiet liege. (kwo) Der Miltenberger Stadtrat will den Kriterienkatalog am Mittwoch, 15. Februar, beraten und beschließen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.