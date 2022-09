Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mümlingtalfest nach 28 Jahren wieder erwacht

Dreitägiges Programm samt Festzug lockt zahlreiche Besucher nach Mömlingen - 30 Jahre Jumelage mit La Rochette gefeiert

Mömlingen 26.09.2022 - 17:03 Uhr 1 Min.

David Atés, Bürgermeister von La Rochette (rechts) überreicht Bürgermeister Sigfried Scholtka zur 30-jährigen Städtepartnerschaft eine Holzschnitzerei mit den beiden Rathäusern. Schillernde Gardekostüme, edle Gewänder und traditionelle Trachten waren nur ein paar der vielfältigen Augenweiden des 30 Nummern starken Festumzuges zum Mümlingtalfest in Mömlingen.

Künftig im jährlichen Wechsel

Das erste Mümlingtalfest fand 1953 ebenfalls in Mömlingen statt, 1994 dann das letzte Mal. Nun soll es jährlich im Wechsel in einer der sechs Gemeinden der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) »Munteres Mümlingtal«, zu der neben Mömlingen, Bad König, Breuberg, Brombachtal, Höchst und Lützelbach gehören, ausgerichtet werden. Am Samstagnachmittag läuteten der Bieranstich und die Stimmungsband Himmelthaler das Fest ein.

Am Sonntag folgten nach dem Festgottesdienst ein zweiter Bieranstich und ein Frühshoppen mit dem Musikverein Mümlingtal. Bürgermeister Siegfried Scholtka bedankte sich in seiner Eröffnungsrede bei den rund 250 Helfern und betonte mit Blick auf das Mümlingtalfest, dass gemeinsame Feiern identitätsstiftend seien und ein Gemeinschaftsgefühl erzeuge, das »für gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Unterstützung« wichtig sei.

Kulinarische Vielfalt

Die zahlreichen Besucher genossen das mannigfaltige kulinarische Angebot, machten es sich im Weindorf gemütlich, besichtigten das frisch sanierte Adam-Otto-Vogel-Haus, versorgten sich am Informationsstand der TAG im Rathaus mit Material oder stürzten sich einfach ins bunte Treiben der Fahrgeschäfte. Der Festzug mit 30 Zugnummern startete um 14 Uhr an der Ludwig-Ritter-Halle. Freudestrahlend zogen die bunten Fußtruppen mit edlen Gewändern, traditionellen Trachten, schillernden Gardekostümen und sportlichen Outfits geradewegs zum Dorfplatz. Mit dabei ein Modell des Rathauses und der alten Sankt Martin Pfarrkirche.

Grenzenlose Freundschaft

Im Anschluss folgte der zweisprachige Festakt zur 30-jährigen Städtepartnerschaft mit La Rochette, musikalisch umrahmt vom Eisenbacher und Mömlinger Musikverein. Bürgermeister Scholtka freute sich über die »enorme Weiterentwicklung« der Freundschaft, inzwischen fänden jedes Jahr zwei bis vier Treffen statt. Er überreichte David Atés, Bürgermeister von La Rochette, ein von der Mömlinger Künstlerin Petra Strätz gemaltes Bild von der Mömlinger Ortsmitte samt Rathaus. Atés übergab an Scholtka eine Holzschnitzerei mit den Rathäusern von Mömlingen und La Rochette. David Atés blickte auf die Entstehung der Partnerschaft zurück, die ihren Ursprung in der Freundschaft der jeweils ortsansässigen Musikvereinen hatte. So seien bereits 1977 die »deutschen Freunde« nach La Rochette gereist.

Ausklang mit Live-Musik

Auch die Vorsitzenden des Freundeskreis Mömlingen-La Rochette, Daniel Gelon und Gabrielle Lindner-Partholl, gingen auf die langjährige Partnerschaft ein. Verschiedene Auftritte aus dem munteren Mümlingtal rundeten das Sonntagsprogramm ab.

Am Montag kam zunächst die ältere Generation beim Seniorennachmittag voll auf ihre Kosten, bevor die Livemusik von »Queerbeet« den Abend und das Mümlingtalfest ausklingen ließ.

Jennifer Lässig