Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Müllmengen im Kreis Miltenberg nahezu unverändert

Aktuelle Zahlen im Ausschuss für Natur- und Umweltschutz vorgestellt

Miltenberg 13.07.2022 - 16:16 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gelbe Säcke liegen vor einem Haus. Symbolfoto: Robert Michael

Die Restmüllmenge sei gering gesunken und habe 2021 bei rund 144 Kilo pro Einwohner im Jahr gelegen. Das Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt (GKS) sei bis an die Belastungsgrenze ausgelastet. Als Problem nannte Heim, dass die Müllverbrennung in Zukunft wohl ins Brennstoffemissionshandelsgesetz miteinbezogen werde. Dadurch könnten die Verbrennungspreise pro Tonne um zehn bis 20 Euro steigen.

Beim Bioabfall gebe es eine kontinuierliche Steigerung. »Da macht sich der Lockdown bemerkbar, die Leute kochen zuhause«, so Heim. Sie appellierte, keine Plastiktüten in den Biomüll zu werfen. Beim Papier gebe es einen Abwärtstrend, der sich auch 2021 fortsetzte. Heim erklärte das durch die elektronischen Medien. »Bei der Papiermenge würden wir uns freuen, wenn sie sich nach oben entwickeln würde«, sagte Heim in Hinblick auf die gute Erlössituation. Sie trage dazu bei, die Abfallpreise zu stabilisieren.

Was den Gelben Sack angeht, so sei die erfasste Menge nahezu unverändert. Jedoch merke man auch im Kreis den bundesweiten Trend, dass der Verpackungsanteil steigt. Hierzu schaltete sich Bernd Schötterl (FW) ein. Er kritisierte, dass die Gelben Säcke schnell reißen würden. Heim erwiderte, dass die Säcke reißfester geworden seien. Ein Problem sei dagegen, dass Säcke fehlten. »Der Kunststoffmarkt ist durcheinander gewirbelt.« Wenn sich Bürger mit anderen Säcken behelfen, gelte die Regel: »Transparent müssen sie sein.«

Trend zur Abholung

Die Sperrmüllmenge ist gesunken, nachdem es im Jahr 2020 eine deutliche Steigerung gegeben hatte. Generell halte der Trend an, eine Abholung zu bestellen. Andreas Fath (FW) gab zu bedenken, dass die Terminvergabe zuletzt oft »nicht optimal verlaufen« sei. Heim erklärte das mit Personalausfall durch Corona. Sie riet Betroffenen, den Sperrmüll bis zum Wochenende liegenzulassen, da die Firma Remondis versuche, Rückstände bis Samstag aufzuarbeiten.

Die Sachgebietsleiterin brachte auch Zahlen zu den Wertstoffhöfen mit. Hier zeigte sich, dass die Kreismülldeponie in Guggenberg selten genutzt wird. Von 2020 bis 2021 gab es dort noch mal ein Minus von 12 Prozent. Die Anlieferzahlen waren bei der Müllumladestation in Erlenbach am höchsten. Laut Heim soll die Terminbuchung beibehalten werden. Sie führe zu weniger Wartezeiten und verhindere, dass sich Stau auf der Staatsstraße bilde.

Deutlich reduzieren

Im Fazit erklärte Heim, es sei nach wie vor das Ziel, die Restmüllmenge deutlich zu reduzieren. Einerseits entlaste das die Verbrennungsanlage, andererseits könne so CO2 eingespart werden. Sehr wichtig sei die Eigeninitiative jedes Einzelnen.

Hans-Jürgen Fahn (ÖDP/BLU) kritisierte, dass die Müllmengen quasi unverändert geblieben sind. »Das wollten wir reduzieren«, sagte er. Im Vergleich mit Kitzingen und Aschaffenburg gebe es im Kreis Miltenberg noch sehr hohe Mengen. Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) appellierte an den Ausschuss, nicht in die Diskussion einzusteigen. »Wir werden eine Reduzierung durch Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinswandel erreichen«, so Scherf.

Dazu passt ein Beschluss, den das Gremium traf. Alle Mitglieder stimmten für eine Bonuszahlung für die Reparatur von Elektrogeräten ab 1. Oktober dieses Jahres. So gibt es etwa bei einer Rechnung von einem Fachbetrieb in Höhe von 150 Euro einen Bonus von 20 Euro. Auch das Repair-Café Obernburg wird miteinbezogen. Es bekommt 20 Euro pro Fall. Die Mittel sind auf 4000 Euro pro Jahr begrenzt. Vor der Abstimmung gab es kritische Stimmen. Gerhard Rüth (CSU) war sich nicht sicher, ob der bürokratische Aufwand »der richtige Weg« ist. Auch Nina Schüßler (Grüne) hatte »zuerst Sorge, dass es ein kompliziertes Konzept ist«. Sie habe aber selbst keine andere Lösung parat.

Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tut sich etwas. Das Arbeitsheft »So geht das mit dem Biomüll« richtet sich an Kinder der zweiten bis dritten Klasse. 500 Exemplare wurden gedruckt, außerdem soll das Heft zum Download über die Landratsamt-Webseite bereitgestellt werden. Zudem hat die Kommunale Abfallwirtschaft auf der Kreismülldeponie Guggenberg einen Geocache eingerichtet. Bei dieser GPS-Schnitzeljagd können Schulklassen, Vereine und andere Gruppen Fragen beantworten und Rätsel lösen.

juh

Kreisausschuss in Kürze Kreis Miltenberg. Der Kreisausschuss für Natur- und Umweltschutz hat sich in seiner Sitzung am Dienstag im Miltenberger Landratsamt mit weiteren Themen beschäftigt. Jahresabschluss 2020: Die Gremiumsmitglieder erkannten den steuerlichen Jahresabschluss der Kommunalen Abfallwirtschaft für das Jahr 2020 einstimmig an. Es ging um den Teilbereich Betrieb gewerblicher Art. Die Bilanzsumme belief sich auf rund 1.056.000 Euro, es entstand ein Verlust von rund 220.500 Euro. Dies liege auch daran, dass die Erlöse aus der Papiervermarktung stark zurückgegangen seien. Dasselbe gelte für andere Wertstoffe. Abluftreinigungsanlage: Zur Kenntnis nahmen die Mitglieder, dass die Abluftreinigungsanlage der Kompostieranlage in Guggenberg ertüchtigt wurde. Acht Prozent des geplanten Budgets konnten eingespart werden. Dies fand Matthias Ulmer (Neue Mitte) "sehr lobenswert". Greifvogelauffangstation: Der Kreis Miltenberg unterstützt die Greifvogelauffangstation in Klingenberg bis 2026 mit 2000 Euro jährlich. Das beschloss das Gremium einstimmig. Einen Antrag auf Unterstützung hatte Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein (CSU) eingereicht. Die Stadt Klingenberg ist Träger der Station. Reichwein war in der Sitzung anwesend und bat um Hilfe, auch in Hinblick auf steigende Energiekosten. Ursprünglich sollten 20 Prozent der jährlichen Kosten vom Kreis übernommen werden. Reichwein plädierte aber dafür, den Beschlussvorschlag abzuändern, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Gerhard Rüth (CSU) sagte: "Zum Wohle der Vögel sollte man das unbürokratisch machen." (juh)