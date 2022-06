Müllabfuhr wird umgestaltet, Breuberger Windpark-Planung geht weiter

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis Donnerstag, 09.06.2022 - 11:18 Uhr

Der Blick in den Oden­wald rich­tet sich heu­te auf an­ste­hen­de Ve­r­än­de­run­gen in der Müll­ab­fuhr der zwölf Kom­mu­nen des Oden­wald­k­rei­ses. Der Zweck­ver­band wird die Leis­tun­gen zum ers­ten Mal aus­sch­rei­ben und an das Ab­fuhr­un­ter­neh­men und die Haus­hal­te neue Maß­s­tä­be set­zen. Von Mon­tag, 13. Ju­ni, an heißt es wie­der »Stadtra­deln«. Da­ran be­tei­li­gen sich ne­ben an­de­ren Kom­mu­nen Lüt­zel­bach, Breu­berg und Höchst. Nach Breu­berg rich­tet sich der heu­ti­ge Blick ein wei­te­res Mal. Bür­ger­meis­te­rin De­ird­re Heck­ler hat für En­de des Jah­res ei­ne Ver­an­stal­tung an­ge­kün­digt, in der der Pla­nungs­stand für ei­nen Wind­park vor­ge­s­tellt wer­den soll.