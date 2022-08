Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Müll und hohe Kosten: Hat sich rund ums Elsenfelder Hochhaus nichts getan?

Mieter klagen erneut über Situation - Immobilienunternehmen und Bürgermeister beziehen Stellung

Elsenfeld 19.08.2022 - 09:00 Uhr 4 Min.

Der Eingang des Hochhauses in der Königsbergerstraße. Blick von unten auf die Balkone des Hochhauses im "Bahnbogen"-Viertel.

Vor circa einem Jahr war die Redaktion schon einmal vor Ort.Auch damals machte das Gebiet hauptsächlich direkt um das Hochhaus einen vernachlässigten Eindruck. Wie ist die Situation aktuell? Julian Körner vom Mieterbund Aschaffenburg und Umgebung ist an einem Tag im August vor Ort. Er kennt den Artikel von 2021 und will sich selbst ein Bild machen. Seine ersten Impressionen: »Es ist alles nicht gepflegt und in die Jahre gekommen. Hier wird nichts gemacht.«

In der Sommerhitze sind die Deckel der Restmülltonnen geöffnet.

Eine Bewohnerin des Hochhauses, Özlem Cehreli, sieht das genauso. Im vergangenen Jahr hatte sie unserem Medienhaus bereits über die Lage berichtet. Sie hatte gedacht, dadurch würde sich etwas ändern. Es sei aber »gar nichts« passiert, die Situation sei »noch schlimmer« geworden.

»Eine Katastrophe«

»Es ist dreckig, überall ist es eine Katastrophe«, sagt Cehreli. Der Aufzug hänge oft. Einmal sei ihr Sohn darin stecken geblieben. »Er hat Angst bekommen«, schildert sie. Die Miete sei von 630 auf 720 Euro erhöht worden - und das, obwohl schon seit Jahren beschädigte Fliesen im Badezimmer nicht ausgetauscht würden. Einmal seien in der Wohnung ihrer Eltern Ratten aufgetaucht. Und von den Balkonen brächen teils Steine ab. Ein solcher sei ihrem Sohn einmal fast auf den Kopf gefallen.

Cehreli schaut sich nach eigenen Angaben zwar nach einer neuen Wohnung um, fände aber keine günstige Alternative. Gegen die Zustände habe sie im Haus schon einmal Unterschriften gesammelt und an das zuständige Wohnungsunternehmen Dawonia geschickt - ohne Erfolg (siehe Hintergrund).

Julian Körner vom Mieterbund Aschaffenburg und Umgebung im Gespräch mit einer Mieterin des Hochhauses.

»Mit denen können Sie nicht reden«, erklärt Körner der Mieterin. Er macht sich in der Wohnung ein Bild von den beschädigten Fliesen. »Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Herangehensweise«, sagt er über Dawonia. »Es sind große Bauten und die sollen so viel wie möglich abwerfen.« Körner und Özlem tauschen Kontaktdaten aus.

Auch Andreas Kunz ist mit der Situation im Hochhaus unzufrieden. Er beschwert sich über Lärm, vor allem nachts. Für Sperrmüll, den andere unangemeldet ablegten, verlange die Dawonia im Jahr 600 Euro von den Mietern. Alexander Bechthold bestätigt, dass es oft laut sei. Er wohne seit 20 Jahren vor Ort. Er sagt, es dauere ewig, bis mal ein Reparaturdienst käme: »Wir hatten einen Wasserschaden und es hat über drei Monate gedauert, bis die das hingekriegt haben.« Ansonsten sei es »eigentlich okay«. Derweil beklagt sich Nabhan Bitar über hohe Nachzahlungen. Außerdem sei der Spielplatz im Viertel zu klein. »Dort spielen kaum Kinder«, so Bitar. Er gehe mit seiner Familie immer nach Obernburg. Auch an diesem Ferientag im August waren die Spielgeräte verwaist.

Die Redaktion hat Dawonia mit den Problemen konfrontiert. Zu den Vorwürfen nahm das Unternehmen schriftlich Stellung. Die angespannte Situation sei seit längerem bekannt. Generell bemühe man sich, »den Menschen ein attraktives Wohnfeld und Zuhause zu bieten«. Ein technischer Objektbetreuer komme regelmäßig und suche das Gespräch mit den Mietern. Gleichzeitig seien die Mitarbeiter des Kundenservices und der 24-Stunden-Technik-Hotline immer erreichbar. Die Behebung von Schäden hänge aber auch davon ab, ob diese von den Mietern gemeldet würden. Im Fall der defekten Aufzüge sei man zusätzlich auf die schnelle Lieferung von Ersatzteilen angewiesen. Vorwürfe über Schäden an den Balkonen bestreitet Dawonia. Alle zwei Jahre überprüfe eine externe Firma sämtliche verkehrsrelevanten Bauteile. »Die Balkone wurden zuletzt am 3. August 2022 überprüft und für in Ordnung befunden.«

Die Reinigung der Müllplätze erfolge zweimal im Monat, dennoch komme es nach wie vor zu Verunreinigungen, Müllablagerungen neben der Tonnen und herumliegendem Sperrmüll. Mithilfe von Aushängen und Rundschreiben versuche Dawonia, die Situation zu verbessern, so die Auskunft. Den Dienstleister habe man beauftragt, »ein besonderes Augenmerk auf diese Wohnanlage zu richten«. Auch regelmäßige Sonderreinigungen und Sonderabfallentsorgungen fänden statt. Derzeit überprüfe das Unternehmen, ob zusätzliche Mülltonnen benötigt werden. Die Anwohner versuche man zu sensibilisieren, »wobei bekannt ist, dass eine Reihe von Mieterinnen und Mieter sich leider weder an die Hausordnung noch an die Grundregeln guten Zusammenlebens halten«.

Das Hochhaus von der Seite betrachtet.

Für die Reinigung des Treppenhauses und der Außenanlage sei ein externer Dienstleister beauftragt. Die Reinigung finde wöchentlich statt. Seit vergangenem Jahr habe sich an dem Turnus nichts geändert. Damals wollte das Unternehmen überprüfen, ob die Anzahl an Reinigungen pro Woche erhöht werden könne. Diesmal äußerte sich das Unternehmen nicht dazu, ob die Reinigungen pro Woche erhöht werden. Vereinzelte Probleme mit Ungeziefer seien bekannt. In diesen Fällen beauftrage man umgehend eine Schädlingsbekämpfungsfirma. Die Ursache läge aber auch an der Müllsituation.

Eine knappe Äußerung macht Dawonia zu den Beschwerden über die hohen Mietkosten. »Grundsätzlich achten wir darauf, keine unnötig hohen Nebenkosten zu produzieren.« Wenn Dienstleistungen, für die man Nebenkosten erstatte, nur unzureichend ausgeführt werden, solle man das Unternehmen kontaktieren. Auch dem technischen Objektbetreuer könne man aufmerksam machen. Aufgrund der Preisentwicklung für Energie habe Dawonia den Mietern eine »freiwillige Anpassung« der Heizkostenvorauszahlung angeboten. »Die Kaltmiete ändert sich nicht.«

Beschränkte Möglichkeiten

Wir haben auch bei Elsenfelds Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) nachgefragt. Bereits vor einem Jahr betonte er, dass die Probleme bekannt seien und die Gemeinde an Verbesserungen arbeite. Schriftlich hieß es nun, die Möglichkeiten der Kommune seien beschränkt. Er betont, der Markt Elsenfeld »ist nur Eigentümer der öffentlichen Straßen, nicht aber der Häuser, Garagen, Höfe, Freiflächen und des Spielplatzes«.

Mithilfe des Bund-Länder-Programms »Soziale Stadt« seien seit 2002 viele Projekte in der Siedlung umgesetzt worden. Als Beispiel nannte er die Integrationsarbeit, die im Quartierszentrum geleistet wird. Dort werden zum Beispiel Deutschkurse angeboten. Diese seien laut Hohmann »sehr gut besucht, regelmäßig ausgebucht«. Die Verantwortung für den Spielplatz, der über das Programm »Soziale Stadt« gefördert und mit Co-Finanzierung der Gemeinde gebaut wurde, will Hohmann nicht übernehmen. Die Kommune sei »nicht zuständig«.

Überquellende Mülltonnen, die zum Hochhaus in der Königsbergerstraße gehören.

Die Integrationsbeauftragte Ilknur Öz werbe für die Angebote im Quartierzentrum, berichtet Hohmann, jedoch könne »man zur Teilnahme natürlich niemanden zwingen«. Bei unserem Besuch im Viertel haben wir versucht, mit einigen Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Das ist häufig nicht gelungen, da sie kein Deutsch sprachen. Zu den hohen Mietpreisen, über die Einwohner beklagen, sagt Hohmann: »Hier ist die große Bundes- und Landespolitik gefordert, die Kommunalpolitik in Gemeinden unserer Größenordnung hat hier nur sehr bescheidene Möglichkeiten.«

Hohmann verweist auf eine Evaluierung von 2021, wonach von 49 Befragten »nur acht angaben, nicht gerne in ihrer dortigen Wohnung zu leben«. Diese Information hat freilich keinen repräsentativen Charakter: Im »Bahnbogen«-Viertel wohnen schätzungsweise 1500 Menschen.

Körner vom Mieterbund zieht derweil nach seinem Besuch Resümee: »Offensichtlich kennen die Mieter ihre Rechte nicht.« Er überlegt, bald eine Flyeraktion im Viertel zu starten. »Alle müssen an einem Strang ziehen«, ist Körner überzeugt.

KIM BACHMANN & JULIE HOFMANN

Hintergrund: Dawonia und das Viertel Das Immobilienunternehmen Dawonia mit Hauptsitz in München ist der Vermieter des Hochhauses in der Elsenfelder Königsbergerstraße. "Mit rund 30.000 Wohnungen gehört die Dawonia zu den größten Wohnungsunternehmen in München und im süddeutschen Raum", heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Dawonia hat im Elsenfelder Quartier 227 Wohnungen, wie Maren Holtermann, Abteilungsleiterin Mieterdialog/Kommunikation, schriftlich mitteilt. Eigentümer der Flächen ist die ICO-Betreibergesellschaft Mainsite, die Dawonia ist Erbpächter. In ihrer Antwort vom vergangenen Jahr bezeichnete Holtermann das Viertel 2021 als »Grüne Mitte«. Im 1968 errichteten Hochhaus leben insgesamt 54 Mietparteien. (juh)