Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Müll-Problem: Auch im Kreis Aschaffenburg hakt es

Landkreisübergreifende Zusammenarbeit

Miltenberg 26.08.2022 - 16:03 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Elsenfeld stapelt sich der Papiermüll. Wenn zusätzlich zu den Tonnen große Mengen Kartonagen bereitgestellt werden und wenn diese durch Regen aufquellen, wird es offensichtlich, dass die Müllabfuhr aus dem Tritt geraten ist.

Die Kollegen unserer Aschaffenburger Redaktion haben darüber auch berichtet. Leserbeschwerden hingegen, die sich in der Redaktion Obernburg/Miltenberg seit Wochen häufen, kommen in unserer Aschaffenburger Redaktion nicht an.Um die personellen Engpässe in den Griff zu bekommen, werde landkreisübergreifend zusammengearbeitet, teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Auch Personal und Fahrzeuge anderer Firmen, zum Beispiel Werner und Reso, würden im Kreis Miltenberg eingesetzt.

Derweil beschäftigt die Aktion von Landrat Jens Marco (Scherf), der einen Tag bei der Müllabfuhr mitgeholfen hat, weiter die Gemüter. Unsere Posts dazu haben in den sozialen Medien heftige Reaktionen ausgelöst. Dazu unser Kommentar: Die Sache mit dem Müll

re