Müll, Lärm und Wildpinkler sorgen auf Miltenbergs Mainpromenade für Ärger

Der Morgen danach: Relikte eines durchzechten warmen Sommerabends "zieren" das Miltenberger Mainufer. Eine Lastwagenladung voller Müll: Stadtreiniger Alexander Kratwald hat die Mainpromenade aufgeräumt.

Fröhliche Treffen mit der Clique, romantische Dates bei lauen Temperaturen und sensationelle Sonnenuntergänge genießen - Urlaubsfeeling in Miltenberg. Seit Fertigstellung der neuen Mainpromenade vor sechs Jahren hat sich das Mainufer zum In-Treff für alle Altersstufen entwickelt. Die Müßiggänger sitzen auf der neuen Hochwassermauer, trinken Wein oder Sekt, essen Pizza oder flanieren an der neuen Mainpromenade entlang. Junge Mädchen sitzen in Grüppchen auf der Wiese, unterhalten sich aufgeregt, vielleicht über die Truppe junger Männer, die biertrinkend in der Nähe sitzen. Alle haben sie Spaß. Bis meist spät am Abend sitzen sie dort, bis die Kühle sie vom Ufer wegtreibt. Viele lassen aber einfach ihren Müll liegen und ziehen schließlich angesäuselt durch die Stadt.

Anwohner beschweren sich

Die Stadt Miltenberg wirbt mit dem Slogan "Miltenberg, ganz schön junges Mittelalter", so der Zweite Bürgermeister Cornelius Faust. Leider habe dies auch eine Schattenseite - Wildpinkler, lärmende, in der Nacht nach Hause gehende Gäste und ein großer Berg Müll, vor allem Scherben zerbrochener Flaschen. Je wärmer es am Vorabend war, desto mehr Müll liegt am nächsten Morgen am Mainufer. Spaziergänger oder verärgerte Anwohner melden sich daraufhin telefonisch bei der Stadt. "Wir nehmen jeden Anrufer oder jede Beschwerde sehr ernst", so Faust, der gerade die Urlaubsvertretung für Bernd Kahlert angetreten hat. "In der Regel freuen uns solche Bilder, die man im Sommer am Main sieht, aber damit wollen wir ganz klar das Problem nicht negieren."

Nach dem lauen Samstagabend fährt Stadtreiniger Alexander Kratwald in aller Sonntagfrühe durch das noch schlafende Miltenberg. Die Bilanz ist zwar nicht so schlimm wie an den Wochenenden zuvor, aber es liegt immer noch zu viel Müll herum. Schlimm sind all die zerbrochenen Flaschen auf dem Kopfsteinpflaster. Ein Anwohner kommt schnellen Schrittes Richtung Mainpier und erzählt, dass man an manchen Morgen vor lauter Scherben nicht mehr laufen könne. Normalerweise ist die Ladefläche des Stadtreinigungs-Lastwagens gut gefüllt. Aber es gibt Tage, da ist der Lkw übervoll und die Reinigung dauert erheblich länger, so der Stadtreiniger. Besonders schlimm seien die Zigarettenstummel. Die müsse er mühsam mit einer Greifzange einzeln aufheben. Seit Jahrzehnten reinigt Kratwald die Stadt, aber die Verwüstung am nächsten Morgen, dafür habe er auch nach Jahren kein Verständnis.

Gegenmaßnahmen

Die Stadt versucht nun, mit mehreren Maßnahmen gegenzusteuern. Laut Jonas Kern, Leiter des Ordnungsamtes, sind in der Stadt sechs zusätzliche Mülltonnen zu den schon fest installierten Abfallbehältern aufgestellt worden. "Die werden auch genutzt, aber nicht so wie gewünscht", so Kern. Müll und Flaschen landeten immer wieder neben den Tonnen. Auch habe man eigens vom Bauhof einen Abfalleimer nur für Pizzakartons - Standort gegenüber dem Bootshaus - anfertigen lassen. Am Wochenende habe man auch den Sicherheitsdienst aufgestockt, der am Abend verstärkt am Mainufer patrouilliere. "Das alles kostet Geld", so Faust. Letztlich könne er nur eindrücklich an die Vernunft der feiernden Gäste appellieren und hoffen, dass sie ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen, leise sind und "unbedingt die öffentlichen Toiletten benutzen".

