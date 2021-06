Motörblöck und Journeye begeistern bei »Bikes und Kultur«-Wochenende in Großheubach

Echte Fans »headbangen« im Sitzen

Die Band Motörblöck bei ihrem Auftitt am Freitag auf der Nudelfarm Repp Die Band "Journeye": René Orfanidis, Andreas König (eingesprungen), Jens Kreft, Florian Dietrich, Arno Menses und Elena Kippenberger.

Am Freitag lag ein Hauch von Wacken-Open Air über der »Chicken«-Ranch. Harte Junge, coole Frauen, lange Haare, laute Rockmusik und super Stimmung dominierten den Abend. Für Freunde von Lemmy Kilmisters Heavy-Metal Musik war die Veranstaltung genau das Richtige. Denn die Band Motörblöck, Coverband der legendären Band Motörhead (siehe Hintergrund), spielte all ihre großen Hits wie »Overkill« oder »Born to raise Hell«.

Seele aus dem Leib gerockt

Sänger und Bassist Helmut Roppert lebte Kilmisters Musik. Über zwei Stunden rockten er und seine Bandkollegen Rainer Leist (Gitarre) und Markus Obstbaum (Schlagzeug) sich die Seele aus dem Leib. Normalerweise stehen vor der Bühne die Rockfans, beugen sich kopfüber, schütteln ihre Köpfe und lassen ihre langen Haare fliegen. Aber aufgrund der Auflagen war das eher schwierig, denn es soll nicht getanzt werden. Doch echte Rockfans lassen sich nicht halten. Echte Rockfans »headbangen« nämlich auch im Sitzen.

Wild-West-Feeling

Die Organisation des Freitagabends war hervorragend, die Umsetzung aller coronabedingten Auflagen funktionierte gut. Das Angebot von Speisen und Getränken war vielfältig, die Bar neben der Bühne hatte Wild-West-Feeling. So war es für alle - trotz der Einschränkungen - ein tolles Festival.

Am darauffolgenden Samstag gab dann die Band »Journeye - A Tribute to the Music of Journey« ein Konzert in Großheubach. Es wurde ein Sitzkonzert auf Corona-Art: eine zerrende E-Gitarre, ein hartes rhythmisches Schlagzeug, wippende Stuhllehnen, im Takt trommelnde Hände und Füße sowie in der Luft schwingende Arme.

Bei strahlendem Sonnenschein war das Konzert auf dem Gelände der »Chicken«-Farm für Corona-Verhältnisse gut besucht. Um 20.15 Uhr erklang die klare Stimme des Sängers und die Band übertrug ihre gute Laune auf das Publikum. Die Lieder waren abwechslungsreich gewählt: Langsamere Songs wie »Lights«, Rock 'n' Roll- Lieder und die Hitliste mit Liedern wie »Open Arms« und »Wheel in the Sky« erfreuten die Besucher an den Biergartentischen.

»Freiheit spüren«

Der Wechsel von kräftigen Gesangsteilen mit starken Gitarrensoli erinnerte an die Band Guns 'n Roses. Die mit Zweitstimmen begleiteten melodischen Refrains der Rockballaden brachten spätestens bei »Don't stop believin'« einige Gäste dazu, im Stehen mit zu tanzen. »Die Gäste, die Musik, dass man endlich wieder mal rauskommt an die frische Luft und dann noch Journey - das ist perfekt«, beschrieb eine Zuschauerin ihren Gesamteindruck. »Freiheit spüren«, betonte eine andere Zuschauerin, darum sei sie hier.

ANJA KEILBACH & JONI MARIA MIES

Hintergrund: Die Band »Motörhead« Bei »Bikes und Kultur« spielte am vergangenen Freitagabend die Band Motörblöck, eine Coverband der Band Motörhead. Die Original-Musikergruppe Motörhead war eine Rockband, die 1975 in London gegründet wurde. Der Name stammt aus dem US-amerikanischen Slang und bedeutet »geschwindigkeitssüchtig«. Er ist aber auch ein Synonym für Konsumenten von amphetaminhaltigen Drogen. Die Musik der Band vereinte Einflüsse aus Punk, Hard Rock, Rock 'n' Roll sowie Bluesrock. Motörhead hatte vor allem im Heavy-Metal-Bereich Einfluss auf andere Musiker, wie etwa auf die Band Metallica. Die kommerziell erfolgreichste Phase von Motörhead war zwischen 1979 und 1982. In dieser Zeit entstanden die Alben »Overkill«, »Bomber« und »Ace of Spades«. Seit 1995 war die Gruppe unverändert in dieser Besetzung aktiv: Lemmy Kilmister (E-Bass, Gesang), Phil Campbell (E-Gitarre) und Mikkey Dee (Schlagzeug). Einen Tag nach dem Tod von Lemmy Kilmister im Dezember 2015 erklärte Mikkey Dee das Ende der Band. juh