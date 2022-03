Montessori-Schüler zurück in den Klassenzimmern in Soden

Kinder müssen Lerndefizite aus dem Homeschooling aufholen

Sulzbach 31.03.2022 - 14:20 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schulleiterin Eva Schröner (links) und Sekretärin Christine Roth. Die Montessori Schule in Sulzbach-Soden bietet den Schülern ein etwas anderes Lernkonzept.

Eva Schröner, Schulleiterin der Montessori-Schule in Sulzbach-Soden stellt fest, dass es bei den Zweit- und Drittklässlern durchaus Lerndefizite gibt, insbesondere beim Lesen. Sie ist sich allerdings sicher, dass die Kinder diesen Rückstand schnell aufholen werden. Gerade in dieser Altersgruppe müsse enorm viel Basisarbeit geleistet werden. Die Defizite gebe es nicht nur bei den Skills wie Lesen und Schreiben. Ebenso beim Arbeits- und Sozialverhalten und auch die Solidarität mit den Klassenkameraden ließen manchmal zu wünschen übrig. Das liege auch daran, dass viele Kinder im Homeschooling nicht gelernt hätten, ihre Komfortzone zu verlassen und auch mal über Grenzen zu gehen. »Die Verbindlichkeit der Schule hat einfach gefehlt,« so Schröner.

Keine Vorwürfe an Eltern

Den Eltern macht sie an dieser Stelle allerdings keine Vorwürfe. »Eltern sind halt keine Lehrer«, betont sie. Viele Schüler klagten darüber, dass sie sich im Homeschooling nicht richtig konzentrieren konnten. Außerdem habe die Möglichkeit gefehlt, bei den Lehrern oder Mitschülern noch einmal nachzufragen, ebenso wie die Materialarbeit vermisst worden sei. Die Frustrationsgrenze liege gerade bei den Zweit- und Drittklässlern niedriger. Sie seien schneller erschöpft. »Sie sind irgendwie noch nicht richtig in der Schule angekommen und sind manchmal etwas verloren«, stellt Eva Schröner fest. Dieses Feedback hat sie auch von den größeren Kindern bekommen. In den Montessori Schulen wird jahrgangsübergreifend unterrichtet, so lernen die »Kleinen« von den »Großen«.

Damit die Klassen wieder zusammenwachsen können, gibt es viele gemeinsame Unternehmungen. So wurde beispielsweise ein Kletterpark besucht, die Kinder waren gemeinsam mit den Lehrern im Ballett, im Theater und in der Eishalle in Aschaffenburg. Das Homeschooling hatte nach Aussage Schröners auch positive Seiten. Die Kinder mussten beispielsweise lernen sich selbst zu organisieren. Viele fanden es auch positiv länger schlafen zu können. Die Schulleiterin stellt fest, dass die Kinder trotz dieser Privilegien tatsächlich wieder froh sind, in der Schule zu sein.

Miriam Weitz

Hintergrund: Montessori-Schule Das Prinzip der Montessori-Schule basiert auf den Ideen der italienischen Reformpädagogin Maria Montessori. Sie war der Ansicht, dass Kinder in ihrem eigenen Lerntempo selbständig lernen sollen und in ihrer Persönlichkeit geachtet werden müssen. Der Kerngedanke lautet: "Hilf mir, es selbst zu tun." Starre Stundenpläne gibt es, ebenso wie Noten, in einer Montessori Schule nicht. Vielmehr wird sich in dieser Schulform an den individuellen Fähigkeiten, Begabungen und Talenten der Schüler orientiert. Der Unterricht findet in alters- und leistungsgemischten Klassen statt. Es gibt sowohl Freiarbeit als auch gebundenen Fachunterricht. Die Montessori Schulen orientieren sich an den staatlichen Lehrplänen. Grundsätzlich können alle staatlichen Schulabschlüsse abgelegt werden, in der Regel als externe Prüflinge an staatlichen Schulen. Am Ende der neunten Klasse legen die Schüler zudem zusätzlich einen Montessori Abschluss ab. (Quellen: Netmoms.de und scoyo.de) mwz