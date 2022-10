Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mönchbergs Haushalt im Moment im Plan

Haushalt: Bürgermeister gibt Zwischenbericht im Gemeinderat - Keine neuen Kredite aufgenommen

Mönchberg 06.10.2022 - 10:32 Uhr 1 Min.

Er informierte, dass laut aktuellem Stand vom September der Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen bei 4,5 Millionen Euro (59 Prozent Erfüllungsgrad) und bei den Ausgaben bei 4,3 Millionen Euro (56 Prozent Erfüllungsgrad) liegt. Der Vermögenshaushalt liege bei den Einnahmen derzeit bei 618.812 Euro (33 Prozent Erfüllungsgrad) und bei den Ausgaben bei 577.131 Euro (31 Prozent Erfüllungsgrad). Neue Kredite seien bislang nicht aufgenommen worden.

Der Verwaltungshaushalt habe sich plankonform entwickelt. Die Entwicklung des Vermögenshaushaltes zeige, dass einige Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen oder noch nicht teilabgerechnet worden seien. Zöller hob hervor, dass die diesjährigen Einnahmen im Schwimmbad die Planzahlen um 23.114 Euro übertreffen. Bei den Personalausgaben liege man derzeit bei 1,1 Millionen Euro (58 Prozent Erfüllungsgrad - Ansatz 1,9 Millionen Euro). Die Löhne und Gehälter seien hier bis einschließlich August verbucht.

Der Bürgermeister bedauerte, dass es bei den Ausgaben auch Haushaltsstellen gebe, die bereits jetzt überzogen seien. Im Bereich Schwimmbad seien die Energiekosten mit 9489 Euro überschritten. Weitere Haushaltsstellen, die überzogen wurden, seien öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt aufgrund der Stellenanzeigen (3647 Euro), die Beteiligung von Mönchberg bei der VG-Umlage (8620 Euro), die Haushaltsstelle Wasser (4968 Euro), die Planungskosten fürs Projekt Golfstraße (4452 Euro), die Kalkulation der Friedhofsgebühren (2380 Euro) und die Instandsetzung der Feldwege (2490 Euro). Laut Zöller liegt der Großteil der Haushaltsstellen im Plan. Im Moment sehe es sogar danach aus, als würde man mit den "Resten" die oben genannten Mehrausgaben ausgleichen können. Abzuwarten bleibe jedoch die weitere Entwicklung der Energiekosten, ebenso die Kosten für Versicherungen.

Im Vermögenshaushalt stünden bei den Einnahmen noch Zahlungen aus Förderanträgen aus. Die Auszahlung für den Neubau der Kinderkrippe sei um 50.000 Euro niedriger ausgefallen als eingeplant. Hier stünden jedoch auch weniger Ausgaben als geplant gegenüber. Die bisher umgesetzten Projekte verliefen bei den Ausgaben weitgehend nach Plan.

Alles in allem sei die Haushaltslage im Moment planmäßig, es sei jedoch äußerst knapp. Kurzfristige Kassenkredite müssten zurzeit nicht beansprucht werden. Ob das geplante Darlehen in diesem Jahr noch aufgenommen oder 2023 wieder neu in den Haushaltsplan mit aufgenommen werden müsse, bleibe abzuwarten.

