Mönchberger Haushalt im zweiten Anlauf beschlossen

Grünes Licht nach Streichkonzert

Mönchberg 01.06.2022 - 13:48 Uhr 2 Min.

Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Streichkonzert am Spessartbad: Im jetzt verabschiedeten Mönchberger Haushalt fallen 15.000 Euro für den Parkplatz und 60.000 Euro für neue Technik weg.

Nach nicht einmal einer Stunde war das Zahlenwerk unter Dach und Fach. Gegen den Etat stimmten Bertwin Kaufmann und Holger Gramling (beide CSU). Vor drei Wochen hatte das Gremium den Haushalt noch mit 10:4 Stimmen abgelehnt. Grund damals waren zu hohe Ausgaben und eine Fehlbuchung.

Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) erinnerte, dass seit der letzten Gemeinderatssitzung zwei Finanzausschusssitzungen stattgefunden haben. Es seien gute Beratungen gewesen. Ein Thema sei auch die angesprochene Fehlbuchung gewesen. Inzwischen habe man vom Landratsamt Miltenberg von der Rechtsaufsicht Antwort bekommen. Die Aufsicht bestätigte, dass die Unstimmigkeiten vollständig aufgeklärt werden konnten. In den beiden Ausschusssitzungen hatte der Finanzausschuss Kosten reduziert und Streichungen vorgenommen. »Kein Cent hat das Rathaus dorthin verlassen, wo er nicht hingehört«, hob der Bürgermeister hervor. Zöller ist guter Dinge, dass die Gemeinde das Stabilisierungspaket erhält. Für die Stabilisierungshilfe sei es unerlässlich gewesen, die Hebesätze anzuheben.

Kämmerin Vanessa Hammer erläuterte, wo die Kosten eingespart wurden. Im Verwaltungshaushalt konnten durch Wegfall eines geplanten Darlehens 11.300 Euro Zinsen eingespart werden, außerdem 4000 Euro für sonstige Geschäftsausgaben. Im Vermögenshaushalt wurden insgesamt 235.000 Euro eingespart. Gekürzt wurde bei der Anschaffung von Sirenen (45.000 Euro), im Zwergenbrünnle Schmachtenberg (5000 Euro), an der Alten Ortsmauer (40.000 Euro), am barrierefreien Erlebnispfad (10.000 Euro), bei der Neukonzeptionierung des Friedhofs (10.000 Euro), dem Anschluss an die Dorfheizung (5000 Euro), der Bauüberwachung des Glasfaserausbaus (20.000 Euro), dem Regenrückhaltebecken am Hohen Bild (20.000 Euro) und beim Erwerb von Grundstücken (5000 Euro). Gestrichen wurden heuer Projekte wie der Parkplatz des Schwimmbades (15.000 Euro) und die neue Technik im Schwimmbad (60.000 Euro).

Stimmen der Fraktionen

Wolfgang Stanger (BBM) meinte, in den Finanzausschusssitzungen habe es konstruktive Gespräche gegeben. Stanger lobte die neue Kämmerin Vanessa Hammer für die gute und intensive Zusammenarbeit. Er forderte wie bereits 2019 einen Lenkungsausschuss für Finanzen, der sich mehrere Male im Jahr trifft, denn die Aufgaben des Gemeinderates würden immer mehr und komplexer. Die Kämmerin müsse alle Kostenentscheidungen kennen; Haushaltsreste, die nicht ausgegeben wurden, müssten aufgelöst oder übertragen werden. Die Kommunikation zwischen Verwaltung und Gemeinderat sollte verbessert werden. Ein Schwerpunkt müssten die gestiegenen Personalkosten in Mönchberg und in der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg/Röllbach sein.

Bertwin Kaufmann (CSU) bezeichnete den in zwei Ausschusssitzungen vorberatenen Haushalt als notwendiges Übel, damit der Antrag auf Stabilisierungshilfe Gehör finde. Obwohl Anregungen zu Einsparpotenzialen eingearbeitet wurden, sieht Kaufmann kaum Einsparungen im Verwaltungshaushalt im Bereich der Sachkosten. Es sei nicht zielführend, sich auf der Ausgabenseite an den Summen der Vorjahre zu orientieren und diese oder noch höhere Beträge in den entsprechenden Haushaltsstellen einzustellen, wenn man sparen muss. Die Ausgabenseite sei die Stellschraube an der alle aktiv drehen können. Hier hätte sich Kaufmann ein deutliches Signal erwartet. Durch die Gebührenerhöhung greife man den Bürgern immer weiter in die Tasche. Für die Zukunft appelliert Kaufmann, den Haushaltsentwurf und die weitergehende Finanzplanung frühzeitig und mit den entsprechenden Kürzungen dem Gremium zur Beratung vorzulegen. Angesichts der anstehenden Mammutaufgaben wie Hochbehälter, Kanäle, Straßen und Feuerwehrhaus sei ein »Weiter so« nicht akzeptabel.

Tobias Zöller (WGS) meinte, es sei gelungen, Geld einzusparen. Viele Projekte seien aber auch verschoben. Er schlug vor die Bürger und Vereine bei Projekten mit einzubeziehen. Zöller betonte, dass der Naturkindergarten von außen immer wieder infrage gestellt werde. Es sei aber die günstigste Lösung, hinter der der Gemeinderat stehe.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Mönchberger Haushalt Der Verwaltungshaushalt beträgt in den Einnahmen und Ausgaben 7,6 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt beträgt 1,8 Millionen Euro. Kreditaufnahmen für Investitionen sind in Höhe von 150.000 Euro geplant. Im Vermögenshaushalt werden Verpflichtungsermächtigungen von 300.000 Euro festgesetzt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden auf 380 Prozent festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 500.000 Euro.