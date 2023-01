Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mönchberger Energieberater Karlheinz Paulus beklagt die verpasste Energiewende in der Region

"Wir brauchen den großen Ruck"

Tritt schon lange für die Energiewende ein: Karlheinz Paulus stellt sich im Jahr 2014 vor oft heftig umstrittene Windkraft-Vorgaben - hier am Windpark bei Eichenbühl-Heppdiel. Der Mönchberger Energieberater Karlheinz Paulus drängt auf eine Energiewende in der Region. Zugleich sagt er: "Regionale Energie muss regional bleiben."

Herr Paulus, verraten Sie uns: War 2022 ein gutes Jahr für die Energiewende? Im Bund, für die Region?

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz betont ja gebetsmühlenartig, dass nichts passiert in Sachen Energiewende, aber da muss man ganz klar sagen: Herr Merz hat wenig Ahnung. Fakt ist: Der Gesetzgeber hat viel gearbeitet, viele Hemmschuhe abgebaut und Weichen gestellt, damit der Ausbau nicht mehr blockiert werden kann. Genau das geschieht ja noch immer bei uns in der Region und ganz Bayern. Mit einem Blick auf die bayerischen Zahlen muss ich sagen: Ich verstehe nicht, wie das bayrische Wirtschaftsministerium beim Thema Energiewende tickt. Es geht zu wenig voran, Konsequenzen werden nicht überdacht.

Aber nun wird alles anders?

Naja, es sollte zumindest einfacher werden. Der Gesetzgeber hat ausgemistet. Einmal in der Abwägung: Der Landschafts- und Naturschutz spielt zwar weiter eine Rolle, aber nicht mehr im selben Maß wie früher. Auch sind die Planungsschritte einfacher.

Was heißt: Der Landschafts- und Naturschutz spielt keine so große Rolle mehr?

Man sagt nicht mehr von vornherein: Da könnt ihr kein Windrad hinstellen, weil da zum Beispiel einmal irgendwer irgendwann einen Rotmilan gesehen hat und die Fläche daher vor zehn Jahren im Zonierungsverfahren rausgeflogen ist. Heute sagt man: Wenn ihr auf der Fläche bauen wollt, dann schaut jetzt, ob der Rotmilan dort fliegt. Da gibt es mittlerweile stringente Vorgaben, die bis nach Bayern greifen - und hier kann sich auch niemand mehr herausreden.

Dann geht es in Bayern und der Region also bald rund?

Es beginnt, sich etwas zu bewegen. Auch die Industrie drängt jetzt darauf, dass Strom regional aus Wind und Sonne erzeugt wird. Aber nehmen wir den Odenwald: Da wurden sieben Jahre lang die Flächen zoniert und festgelegt, welche taugen für Erneuerbare, welche nicht? Diese Flächenermittlung ist zehn Jahre alt, soll nach den Neuerungen des Gesetzgebers überarbeitet werden. Die Zonierung von vor zehn Jahren liegt aber aktuell vor dem Europäischen Gerichtshof und wird blockiert - keineswegs von den Grünen, sondern von besorgten Bürgern, die sich zum Teil in neuen »Pseudo«-Naturschutzvereinen zusammentun.

Worum geht es ihnen? Nicht auf Windräder schauen zu wollen?

Auch. Es war in den vergangenen Jahren sehr bequem für uns. Jetzt gibt es da zum Teil diese Angst vor Veränderung und diesen Wunsch nach einem unveränderten Landschaftsbild. Wenn diese Leute also im Wald unterwegs sind, dann wollen sie kein Windrad sehen. Wenn sie in Mönchberg spazieren gehen, wollen sie eine unverbaute Sicht auf den Odenwald.

Mönchberg? Wie kommen Sie auf den Ort im Kreis Miltenberg?

Wir haben in Bayern ja den Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität (VLAB). Das ist ein neu gegründeter Naturschutzverein, der vom Vater des Ex-Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg und seinen Anhängern gegründet wurde - mit dem vorrangigen Ziel, Windräder zu verhindern. Im Kreis Miltenberg - und vor allem in Mönchberg - gibt es große Anhänger.

Und ich verstehe Sie richtig: Wo immer jemand gegen Erneuerbare ist, spielen persönliche Befindlichkeiten eine Rolle?

Zu 90 Prozent, ja. Führt man die Diskussion allerdings ruhig und ehrlich, kommt man zu dem Schluss: Wir brauchen den Strom hier. Das zeigt auch der Energiemonitor. Wir sind eine Industrieregion mit zahlreichen energieintensiven Firmen. Wenn wir die nicht mit regionaler Energie versorgen können, dann werden sie bei der nächsten Investition überlegen, ob sie dort hingehen, wo diese billiger und CO2-neutral ist.

Sind Ihnen konkrete Fälle in der Region bekannt?

In der Region nicht. Aber in Bayern gab es ja die Diskussion über die Chipfabrik. Der Flughafen Penzing bei Landsberg war als Standort im Gespräch, letztlich ist das Projekt nach Sachsen-Anhalt gewandert. Dort gibt es günstigere Wohnungen und grüne Energie. Und so hält es das Gros der energieintensiven Unternehmen. Sie gehen dahin, wo die Energie direkt vor der Haustür entsteht. Das wird Bayern vor die Füße fallen. Denn hier will man auch weiterhin 70 bis 80 Prozent der benötigten Energie importieren.

Dabei gibt es aktuell ja einen regelrechten Boom an Erneuerbaren.

Stimmt. Das zeigt sich unter anderem darin, dass die weltweite Kraftwerksleistung, die 2021 zugebaut wurde, aus mittlerweile 85 Prozent Erneuerbaren Energien und nur noch 15 Prozent aus konventionellen Kraftwerken besteht. Europa und Deutschland verschlafen diesen Trend allerdings weitgehend. Das hängt nicht zuletzt wahrscheinlich auch mit wirtschaftlichen Interessen zusammen, oder?Definitiv. Es gibt im Bereich konventioneller Energiegewinnung mächtige Player.

Aber die Voraussetzungen für Erneuerbare sind gut?

In Deutschland? So gut wie nie.

Wie schwierig ist es denn, in Erneuerbare zu investieren?

Wenn ein Investor etwa ein Windrad oder ein Solarfeld bauen will, dann geht er beispielsweise auf eine Odenwald-Höhe - und dann sagt ihm das Bayernwerk gleich mal: Da gibt es kein Kabel. Es gibt also keine Möglichkeit, die Energie zum Kunden zu transportieren. Und das Bayernwerk hat auch keine Planungskapazität. Das ist ein Riesenbremser. Wenn wir die Ausbauziele in Bayern erreichen wollen, müssen wir laut Verband der Netzbetreiber alle ein bis zwei Wochen ein neues Umspannwerk in Bayern bauen. Aktuell bauen wir vielleicht vier - im Jahr.

Neunkirchen, Solarpark. Foto: Stefan Gregor 06.01.2022

Also sind Kommunen, Kreisen und Investoren die Hände gebunden?

Wenn uns der Netzausbau behindert, dann müssen wir ihn selber planen. Und wir müssen die Kommunen sensibilisieren: Wenn ein Entwickler kommt, muss die Region am Start sein. In Miltenberg plant beispielsweise aktuell ein Münchner Investor ein Solarfeld. Sollte es realisiert werden, betreibt er es irgendwann selbst oder verkauft es. Dann müssen wir mitbieten - mit Frankfurt, München oder sonst wem. Der Marktpreis wird also deutlich höher sein als die Kosten für die Errichtung der Anlagen. Aber daran führt kein Weg vorbei.

Energie ist ein gefragtes Gut.

Das geht so weit: Wenn sie einen Biogasanlagen-Betreiber im Kreis Miltenberg haben, der sagt: Bei mir war Degussa, die wollen 2028 grün sein, die brauchen Gas. Die fragen: Können Sie das für uns produzieren und nach Darmstadt liefern? Der Preis ist zweitrangig, wir brauchen CO2-freie Energie.

Und dann ist die Energie wieder weg. Das könnte für die lokalen Firmen zum Problem werden.

Korrekt, und auch für die Region. Wir haben viele energieintensive Betriebe am Untermain. Wieso sollten sie ihre Investitionsentscheidungen nicht irgendwann in Richtung Nordseeküste verlagern? Da gibt es günstige Energie. Je energieintensiver ein Produkt ist und je größer die Konkurrenz bei der Energieversorgung, desto größer ist die Abwanderungsgefahr. Ich denke da etwa an Keramik, Chemie und Deckenplatten.

Tingelt durch die Gemeinden der Region: Karlheinz Paulus im Jahr 2020 bei einem Vortrag zu Fördermöglichkeiten.

Was kann man unternehmen, damit die Energie in der Region bleibt?

Wir müssen sensibilisieren. Und sind jetzt auch dabei. Die Gemeinden können die Bremse reinhauen und sagen: So geht das nicht. Wir müssen das Verständnis in die Köpfe pflanzen: Das ist unsere Energie, die muss hier bleiben. Da muss man auch an die Grundstückseigentümer ran. Nur von Projekten, die regional umgesetzt werden, können alle profitieren.

Unser Überblick über Standorte, die im Mainviereck im Gespräch sind – klicken Sie auf die Nummern und erfahren Sie mehr über die laufenden Projekte. Oder zoomen Sie sich an bestehende Anlagen heran. Sie können links oben bestehende Anlagen ein oder ausblenden und rechts oben in den Vollbildschirm wechseln, um sich besser heranzuzoomen:

Die Projekte sind zuletzt am 19. Januar 2023, 13:05 Uhr, aktualisiert worden.

Sie plädieren dafür, dass regionale Energie regional bleibt.

Ja. Wir müssten eigentlich so ein bisschen die Glocke über die Region setzen und alles abwehren, was von draußen kommt. Wir müssen unsere Energie regional herstellen und auch dafür sorgen, dass sie von der Region vermarktet wird. Und es braucht Zusammenarbeit, einen Austausch zwischen Bürgern, Kommunen und Stadtwerken. Wie profitieren nicht nur die Betriebe, sondern auch die Bürger? Es geht um Akzeptanz.

Und darum, den Gegenwind zu minimieren. Richtig?

Korrekt. In vielen Regionen werden Windprojekte gemeinsam über Gemarkungsgrenzen hinweg entwickelt. Das kann den Widerstand aus der Nachbarkommune verringern.

Das hätte etwa Wörth im Kreis Miltenberg viel Ärger erspart. Dort gibt viel Widerstand gegen geplante Windräder. Andererseits steht der Ort - im Vergleich zu vielen anderen in der Region - gut da, oder?

Ja. Dort gibt es Solarparks, die bald aus der Förderung rausfallen. Dann kann die Stadt ihren Bürgern den Strom, der für zwei Cent erzeugt wird, weiter verkaufen.

Und der Rest der Region hat was? Gepennt?

Hat sich wenig getraut.

Wie also steht die Region da?

Sie könnte deutlich besser dastehen.

Also hat sich gar nichts gebessert?

Es wird jetzt wieder auf verschiedenen Ebenen diskutiert, wie wir es zum Teil vor zehn Jahren gemacht haben. Seinerzeit verlief alles im Sand. Die Dringlichkeit, aktiv zu werden, wurde nicht erkannt. Wenn Sie in den Rhein-Hunsrück-Kreis gehen, da gab es den CDU-Landrat Bertram Fleck. Der hat sich getraut. Da stehen Windräder, da stehen Projekte von Genossenschaften. Dort gibt es regionalen Strom, dort sprudeln die Steuereinnahmen. Die haben das durchgezogen, so regional wie möglich.

Und bei uns sind keine Ambitionen zur Zusammenarbeit erkennbar?

Sie waren erkennbar. In Aschaffenburg hat sich vor zehn Jahren der damalige Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach sehr engagiert. Es ist aus diversen Gründen gescheitert. Viele haben es lieber belassen, wie es ist. Die Stadtwerke haben alle ihr Netz betrieben, die Energie eingekauft und Erneuerbare als Beiwerk und zu teuer abgetan. Nur wenige Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte haben sich den Diskussionen für Windräder gestellt, viele haben die Planungen bei Gegenwind direkt in der Schublade verschwinden lassen. Leute und Gremien wie den Wörther Stadtwerke-Chef und den Stadtrat gab es in der Region wenige.

Aber in der Region gäbe es Platz für Windräder und Solarparks?

Definitiv. Es gibt zahlreiche ausgewiesene Standorte allein für Windräder. Da könnten Kommunen sagen: Wir gehen voran. Damit könnten sie morgen anfangen.

Und Investoren gibt es auch?

Ich kann nicht einschätzen, wie hoch das Investitionsvolumen für eine komplette Energiewende am Untermain wäre: für Gebäudesanierung, Energieeinsparung, Mobilität, Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, Solar- und Windparks - aber ob nun 500 Millionen oder zwei Milliarden. Geld ist nicht das größte Problem, in der Region ist Kapital vorhanden.

Was bedeutet all das perspektivisch? Wird sich etwas ändern?

Es muss sich etwas ändern. Schauen wir auf den Kreis Miltenberg: Viele neue Bürgermeister sind hier mittlerweile fast drei Jahre im Amt. Sie sind eingearbeitet, würden sich nach all den Krisen nun gerne endlich mit dem Klimawandel und der Energiewende auseinandersetzen. Aber es fehlt ihnen schlichtweg das Personal, um regionale Projekte an den Start zu bringen.

Aschaffenburg - Österreicher Kolonie, das Landratsamt. Solaranlage auf dem Dach, Fotovoltaik Foto: Stefan Gregor 22.06.2022 Bildunterschrift 2022-07-06 --> Das Landratsamt des Kreises Aschaffenburg: Es steht auf dem Grund der kreisfreien Stadt, nur kurz war 1972 ein Standort in der alten Kreisstadt Alzenau im Gespräch.

Was bremst noch?

Wenn die Region sagt, wir stellen ein Projekt auf Beine, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Wer plant und finanziert das? Die Aschaffenburger Stadtwerke können sich einen Experten für Wasserstoff leisten, die kleinen Stadtwerke aber nicht. Die Kommunen müssen also in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Sie müssen gemeinsam etwas auf die Füße stellen. Diese Diskussion fängt jetzt wieder an.

Sie sagen immer wieder: Es muss sich was ändern. Die Frage ist: Wird es sich ändern?

Stand heute: ja. Hoffentlich. Es müsste ihn geben, den großen Ruck. Die Chancen stehen gut in diesem Jahr.

Kathrin Wollenschläger