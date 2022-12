Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mönchberg nimmt sechs Hektar aus der forstlichen Nutzung

»Steinernes Meer« darf Naturwald werden

Mönchberg 05.12.2022 - 13:57 Uhr 2 Min.

Beitrag zur Biodiversität: Die Gemeinde Mönchberg schützt sechs Hektar ihres Kommunalwaldes im "Steinernen Meer" dauerhaft als Naturwald.

»Das ist ein Gewinn für den Klimaschutz und für die Artenvielfalt«, freuen sich die Initiatoren Bernd Kempf, Vorsitzender der Freunde des Spessart, Thomas Pflugbeil und Jörg Simon, Geschäftsführer der Spessartbaum gGmbH sowie Mönchbergs Bürgermeister Thomas Zöller. »Und die Gemeinde Mönchberg muss dies nicht alleine stemmen, sondern wird dafür finanziell honoriert.«

Nur halb volle CO2-Speicher

Klimaschutz heißt für die Initiatoren vor allem, den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich herunterzufahren und die vorhandenen Kohlendioxid-Speicher wie Wälder und Moore erhalten und stärken. »Jeder Festmeter Holz, der in unserem Wald zuwächst, hat dafür gut eine Tonne Kohlendioxid aus der Atmosphäre geholt«, so Kempf. «Zusätzlich Kohlendioxid speichern kann man, wenn man sich klar macht, dass unsere Wälder aktuell nur »halb volle Kohlenstoffspeicher« sind, da sie nur etwa die Hälfte des natürlichen Holzvorrates enthalten. Daher begrüßen wir es sehr, dass die Spessartbaum gGmbH die Ausweisung von Naturwäldern finanziell unterstützt und so einen alternativen Weg zu mehr Klimaschutz ermöglicht. Bei jährlichen Zuwachsraten von rund 10 Festmetern Holz pro Hektar bedeutet dies die Speicherung von etwa 10 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und Hektar.«

Mönchberg wird für diese Aktion nun sechs Hektar seines Waldes der Natur überlassen. Der Holzvorrat kann sich hier im Laufe der Jahrzehnte etwa verdoppeln bis er sich seiner natürlichen Sättigungsgrenze nähert. Damit werden also mehr als 1800 Tonnen Kohlendioxid zusätzlich in diesem relativ kleinen Waldstück abgespeichert. »Wir leisten diesen Beitrag zum Klimaschutz gerne«, sagt Bürgermeister Zöller. »Und wir wissen natürlich auch, dass so ein Wald auch seine weitere Funktionen wie beispielsweise Wasserspeicherung und Wasserrückhalt, Schutz der Artenvielfalt und Kühlung der Umgebung noch vorteilhafter ausübt. Ein solcher Wald bietet außerdem unseren Bürgern ein besonderes Naturerlebnis. Auch unser Status als Luftkurort mit zahlreichen Gästen profitiert davon.«

Noch viel Potenzial

»Im Spessart gibt es noch viel Potenzial für weitere Ausweisungen von Naturwäldern und wir haben positive Reaktionen von einer ganzen Reihe von Kommunen«, so Bernd Kempf. Die Freunde des Spessarts helfen gerne bei der Auswahl geeigneter Waldflächen. Sie werden dabei unterstützt durch den Waldspezialisten Ralf Straußberger vom Bund Naturschutz (BN).

Aber nicht nur die Schaffung von Naturwaldflächen diene dem Klimaschutz. Auch die Wirtschaftswälder, die immer den überwiegenden Anteil des Waldes ausmachen werden, hätten noch viel Potenzial. Kempf rechnet vor: »Wir haben allein im bayerischen Spessart mehr als 100.000 Hektar Wirtschaftswald. Lässt man hier den Holzvorrat in den nächsten Jahren um zusätzlich 100 Festmeter pro Hektar anwachsen, bei weiterlaufender Nutzung des Waldes, so können rund zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen werden. »Und das Beste«, so Kempf, »das ist nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern gleichzeitig auch zum Artenschutz, dem zweiten drängenden Problem unserer Zeit. Natürlich kann man mit dem Spessartwald nicht das Klima weltweit retten, aber der Spessart kann eine Modellregion werden für mehr Klima- und Artenschutz.«

Martin Roos