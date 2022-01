Mönchberg macht mit beim Blühpakt Bayern

Eingangsbereich am Spessartbad soll naturnah und insektenfreundlich gestaltet werden

Mönchberg beteiligt sich am Blühpakt Bayern: Ein Vorschlag für ein Projekt ist, den Eingangsbereich zum Spessartbad mit den Beeten hinter dem Tor naturnah zu gestalten.

Umweltreferent Thomas Staudt stellte das Programm »Blühpakt Bayern« vor. Das Programm lehne sich an das Volksbegehren »Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern« an. Ziel sei das Erlebnis »Natur« in den Ort zu bringen, den Nutzwert von Grünflächen zu erhöhen und eine Abwechslung der Gestaltung des Ortsbildes zu schaffen. In der Pflege sollen neue Wege gegangen werden und der Artenschutz habe höchste Priorität. In Mönchberg gebe es mit der Projektwiese und Flächen am Schulgelände und am Freibad bereits Beispiele. Erste Erfolge gebe es schon mit besonderen, seltenen und geschützten Pflanzenarten im Ort.

Staudt: Echter Hingucker

Staudt schlug vor, den Eingangsbereich des Spessartbades naturnah umzugestalten. Er sehe dies als Chance für einen neuen Look. Die bisherige Pflanzung müsste zurückgebaut und gegebenenfalls der Boden ausgetauscht werden. Die Grundstruktur des neuen Eingangsbereiches wären drei Mauersegmente, die im Trockenbau errichtet würden. Das Mittelbeet könnte mit naturnahen Wildstauden und regionalen Pflanzen bepflanzt werden. Zum Einsatz kämen ausschließlich regionale Materialien.

Ein zentrales Eingangsbeet könnte mit mineralischem Offenboden für Insekten und Pflanzen angelegt werden. Die Seitenbereiche mit den Treppen könnten mit einer regionalen Wildblumensaat bepflanzt werden. Es wäre ein echter Hingucker, zog Staudt Bilanz. Als alternative Objekte zum Spessartbad schlug Staudt die Grünfläche am Pavillon mit einer Ergänzung der Hecken, den Ortsausgang Richtung Skihang, den Wiesenbereich an der Freizeitanlage, die Böschungsflächen am Minigolf und einen Hochstaudenflur am Aulbach vor.

Johanna Sauerwein (CSU) hatte Bedenken, wenn viele Bienen am Schwimmbad herumschwirren, wo auch viele Kinder sind. Sie möchte, dass Artenvielfalt auf den ganzen Ort verteilt wird. Auf Nachfrage von Gerd Miltenberger (CSU) schätzte Staudt die Kosten für die Gestaltung des Eingangsbereichs am Spessartbad auf 5000 bis 10.000 Euro.

Martin Roos

Gemeinderat Mönchberg in Kürze Allianz-Geld für Bringhütte: Heuer soll eine Bringhütte am Waldkindergarten in den Antrag für das Regionalbudget der Kommunalen Allianz Spessartkraft mit aufgenommen werden. Die Bringhütte könnte auch Wanderern bei Regen als Unterstand dienen. Die geschätzten Kosten betragen 17.500 Euro. Im nächsten Jahr soll eine Outdoor-Tischtennisplatte (Kosten 3000 Euro) für die Freizeitanlage beantragt werden. Wasserversorgungsanlage: Im November 2021 fand die Prüfung der Wasserversorgungsanlage Mönchberg nach den Richtlinien der Trinkwasserverordnung statt. Anwesend waren Vertreter der Verwaltung, des Abwasserverbandes und des Gesundheitsamtes. Geschäftsleiter Stefan Brück erläuterte detailliert den Prüfungsbericht. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Hochbehälter dringend saniert oder neu gebaut werden sollte. In einer der nächsten Sitzungen sollen Fachleute zu dem Thema eingeladen werden. Diskutiert wurde auch über die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, die in anderen Gemeinden bereits angewendet wird. Sitzungsgeld: Künftig wird das Sitzungsgeld einheitlich auf 25 Euro angepasst. Das hat das Gremium gegen fünf Stimmen beschlossen. Gemeinderat Wolfgang Stanger (BBM) hatte beantragt, die Entschädigungssatzung zu ändern. Bisher gab es in der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg unterschiedliche Sitzungsgelder. In Röllbach und in der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg gab es 25 Euro Sitzungsgeld. Im Gemeinderat Mönchberg und im Kommunalunternehmen Mönchberg bekamen die Mitglieder 20 Euro pro Sitzung. Für ihren Aufwand erhalten die Mitglieder des Gemeinderats zusätzlich eine jährliche Entschädigung von 125 Euro pauschal. Die Änderungen gelten ab März 2022. Jahresrechnungen: Im Zeitraum von September 2020 bis Juni 2021 hat die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Miltenberg eine überörtliche Rechnungsprüfung durchgeführt. Geschäftsleiter Stefan Brück erläuterte den detaillierten Bericht. Insgesamt wurden der Gemeinde geordnete, finanzielle Verhältnisse und eine geordnete Haushaltslage bescheinigt. Kämmerin Vanessa Hammer erläuterte die Zahlen der Jahresrechnung 2020. Im Bereich des Verwaltungshaushaltes schließt das Rechnungsjahr 2020 mit 6,9 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt schließt mit 1,6 Millionen Euro. Stromliefervertrag mit dem EZV: Der Stromliefervertrag mit dem Energiezweckverband (EZV) wurde bis zum 31. Dezember 2023 verlängert Glasfasernetz: Baubeginn der Deutschen Glasfaser ist im Februar. Ziel ist es, im Sommer die ersten Kunden mit schnellem Internet zu versorgen. Anfang 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Neue Kita: Der Estrich in der neuen Kita wird derzeit eingebaut. Im Sommer sollen die Krippenkinder in die Gruppen einziehen.

Zahlen und Fakten: Blühpakt Bayern Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz investiert für das Programm insgesamt 500.000 Euro, mit denen 100 Kommunen in den Genuss einer finanziellen Starthilfe von je 5000 Euro kommen sollen. Neben der Flächengestaltung sollen die ausgewählten Kommunen auch bei der Öffentlichkeitsarbeit beraten und durch fachliche Informationen unterstützt werden. Flankiert wird dieses Projekt von einer Blühpakt-Allianz mit dem Bayerischen Gemeindetag und dem Bayerischen Städtetag. Blühpakt-Berater sollen vor allem Kommunen bei der Gestaltung und Pflege von Blühwiesen oder anderen naturnahen und insektenfreundlichen Flächen sowie bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen beraten. Dafür werden von der EU insgesamt 1,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Blühpakt-Allianz gemeinsam mit dem Projekt "Starterkit - 100 blühende Kommunen" soll auch Wegbereiter für eine Vernetzung der Städte, Märkte und Gemeinden sein. Die 100 ausgewählten Kommunen sollen Keimzellen werden, die sich untereinander vernetzen. Auch die Kommunen, die sich beworben haben, jedoch nicht ausgewählt wurden, sollen in das Netzwerk mit aufgenommen werden und davon profitieren.