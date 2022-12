Mönchberg hat jetzt eine Naturparkschule

Kooperationsvetrag unterzeichnet

Mönchberg 13.12.2022 - 11:59 Uhr 2 Min.

Kooperationspartner: Die Bürgermeister Michael Schwing aus Röllbach und Thomas Zöller aus Mönchberg, Naturpark-Geschäftsführer Oliver Kaiser und Schulleiterin Kerstin Lutz mit Naturpark-Rangerin Victoria Schuler (von links).

Zur Besiegelung der künftigen Kooperation kamen Mönchbergs Bürgermeister Thomas Zöller, sein Röllbacher Amtskollege Michael Schwing, der Geschäftsführer des Naturpark Spessart, Oliver Kaiser, die zusammen mit der Leiterin der Grundschule, Kerstin Lutz, den entsprechenden Vertrag unterzeichneten. Mit vor Ort war auch Naturpark-Rangerin Victoria Schuler. Von Beginn an waren Teile der Schulfamilie mit integriert, denn das Ganze fand offiziell im Rahmen der dritten Adventsfeier an der Schule statt, an der Erst- und Viertklässlerinnen teilnahmen. Dabei gab es verschiedene kleine Vorführungen seitens der Schüler, bevor die an der Vertragsunterzeichnung Beteiligten den Naturpark, einige seiner Besonderheiten und das Konzept Naturparkschule vorstellten. Auch bestand für die sehr am Thema interessiert wirkenden Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Um als Naturparkschule ausgewiesen zu werden, gibt es verschiedene Kriterien, welche erfüllt werden müssen. Dazu gehören Aspekte wie die grundlegende Tatsache, dass eine potenzielle Naturparkschule in einer Kommune des Naturparks liegen muss. Dazu kommen Punkte wie beispielsweise der Umstand, dass das Thema Naturpark-Schule als Schulentwicklungsvorhaben umgesetzt werden muss, Ziele und Aufgaben des Naturparks sollen im Schulprogramm/Leitbild der Schule verankert sein und es sollen außerschulische Kooperationspartner mit einbezogen werden. Umsätze der Inhalte der Kooperation müssen jährlich dokumentiert werden. Die Auszeichnung Naturpark-Schule wird zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen, dann wird geprüft, ob Kriterien weiterhin erfüllt sind, um eine entsprechende Zusammenarbeit fortzusetzen. Wie Lutz informierte, habe sich die Mönchberger Schule dafür beworben, Naturparkschule zu werden.

Schuler informierte unser Medienhaus über das weitere Vorgehen in Bezug auf Mönchberg, nachdem nun die Vertragsunterzeichnung erfolgte: »Ich werde mich im neuen Jahr mit der Schulleitung, den Bürgermeistern und einigen Akteuren, welche bereits in Mönchberg in der Umweltbildung tätig sind, zu einer ersten Besprechung treffen. Wir möchten dann gemeinsam die für das Frühjahr geplanten Naturaktionstage abstimmen. Geplant ist für jede Jahrgangsstufe eine Aktion zu einem Thema, welches dem Lehrplan entspricht.«, so die Naturpark-Rangerin. Sie nennt als Beispiel eine Aufteilung, die sich in den vergangenen Jahren in Sachen Naturparkschule bewährte: Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgangsstufe beschäftigten sich mit dem Thema »Wiese«, der zweiten mit dem Thema »Hecke«, der dritten mit dem Thema Wald und der vierten mit dem Thema »Wasser«. Darüber hinaus, so Schuler, würden die örtlichen Akteure wie zum Beispiel Landwirte, Winzer, Förster und Imker mit einbezogen und nach Möglichkeit erwähnte Aktionstage mitgestalten.

Zöller nannte im Beisein der Schüler am Montag die Exkursion zu einem Bachlauf, zu Streuobstwiesen oder Zusammenarbeit mit Imkern als für Mönchberg geeignete Ansätze in Sachen Naturparkschule. Schwing unterzeichnete den Vertrag mit, da Röllbach Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mönchberg ist und in der Sitzung es Röllbacher Gemeinderats am 28. November 2022 dieser beschloss, per Beteiligung an der Vertragsunterzeichnung zu signalisieren, dass Röllbach als VG-Partner das Thema Mönchberger Naturparkschule unterstützen werde.

