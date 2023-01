Mönchberg erhält keine Stabilisierungshilfe: Das sagt Bürgermeister Zöller im Interview

Finanzielle Schieflage

Mönchberg 01.01.2023 - 11:41 Uhr 3 Min.

Mönchbergs Bürgermeister: Thomas Zöller im Spessartbad (Archivbild).

Herr Zöller, was bedeutet die Ablehnung der Stabilisierungshilfe für den kommenden Haushalt?

Wir werden uns auf unsere Pflichtaufgaben beschränken.

Welcher Betrag fehlt jetzt im laufenden Haushalt?

Wir haben im Moment ein Problem im Verwaltungshaushalt. Neben den gestiegenen Energiekosten sind es gerade die gestiegenen Lohnkosten, die uns zu schaffen machen, da wir beispielsweise in der Verwaltung sehr viel ausgebildet haben, um in den nächsten Jahren Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, zu ersetzen. Ebenso ist die Stelle des Geschäftsleiters nur intern ausgeschrieben. Also betreiben wir somit wieder Personalabbau, welcher sich positiv bei der VG-Umlage bemerkbar macht. Die sechs Mitarbeiter der Mittagsbetreuung des Markts Mönchberg werden wie beschlossen in die Offene Ganztagsschule (OGTS) unter der Leitung des Fördervereins Jugendarbeit Mönchberg (Beschluss vom Dezember) übergeleitet. Zur Frage, welcher Betrag im laufenden Haushalt fehlt, kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Durch einige Einsparungen sowie im Haushaltsjahr 2022 nicht durchgeführte Projekte - beispielsweise ein Teil der Sanierung des Kindergartens, der aufgrund der allgemeinen Lage im Baugewerbe auf nächstes Jahr verschoben wurde - musste kein neues Darlehen aufgenommen werden. So konnten wir den Haushalt 2022 ohne weiteren Fehlbetrag meistern.

Müssen Projekte jetzt verschoben werden?

Das Projekt Kultur- und Sporthallenbau musste leider schon im letzten Jahr trotz zugesagter Förderung von 1,3 Millionen auf Eis gelegt werden. Die Kindergartensanierung wird weitergeführt und die Machbarkeitsstudie des Feuerwehrhauses angegangen. Von weiteren Projekten sehen wir erst einmal ab, wenn auch die Wasserversorgung mit dem Hochbehälter in den nächsten Jahren ansteht.

Im Ort machte die Runde, dass Rücklagen verschwunden seien?

Es sind keine Rücklagen verschwunden. Vielmehr wurden die Rücklagen der vergangenen Jahre sukzessive aufgebraucht. Alle erwirtschafteten Rücklagen sind nachvollziehbar in verschiedene, vom Gemeinderat beschlossene Projekte wie Grundschule, Straßen, Wasser, Kanal, Kindergarten oder Schwimmbad geflossen.

Was war das für eine Buchung, die nicht beziehungsweise verspätet vorgenommen wurde?

Die viel besagte Fehlbuchung der Rücklagen war keine Fehlbuchung, sondern eine fehlende Buchung. Auch dies wollen wir zum Jahresabschluss noch einmal ausführlich erklären. Es handelte sich um eine am 4. August 2020 nicht durchgeführte Buchung im Bereich der Rücklagenentnahme für das Haushaltsjahr 2018, welche aber am 16. Dezember 2020 im Haushaltsjahr 2019 nachgebucht wurde. Unsere Kämmerin hat hierzu Anfang Mai 2022 einen Antrag auf Überprüfung sämtlicher Jahresabschlussbuchungen sowie sämtlicher Rücklagenbuchungen an die Rechtsaufsichtsbehörde gestellt. Am 17. Mai 2022 wurde uns seitens der Behörde bestätigt, dass keine Buchung mehr fehlt und unsere Rücklagen korrekt sind. Hier ist nichts passiert. Das Rechnungsprogramm nimmt in so einem Fall eine automatische Buchung vor, so dass direkt im Jahresabschluss erkenntlich ist, dass hier eine Nachbuchung im darauffolgenden Jahr erfolgen muss. Es ist also alles nachvollziehbar.

Um welchen Betrag handelte es sich dabei?

Um 366.744,46 Euro.

Wenn es eine planmäßige Ausgabe war, wie konnte das die Gemeinde finanziell so in Schieflage bringen?

Natürlich war das keine geplante Ausgabe, sondern wie bereits beschrieben eine im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgenommene Buchung, die im Haushaltsjahr 2019 nachgeholt wurde. Diese Buchung hat nichts mit der finanziellen Schieflage zu tun. In diese Lage kam der Markt Mönchberg aufgrund mehrerer Faktoren. Da geht es um die größten Projekte der vergangenen Jahre wie Grundschule, Straßen, Wasser, Kanal, Kindergarten oder Schwimmbad. Diese Projekte waren und sind sehr wichtig für unseren Markt Mönchberg. Betrachtet man die Einnahmenseite des Markts, stellt man schnell fest, dass unsere Gewerbesteuereinnahmen mit rund 400.000 Euro sehr gering ausfallen. Die größten Einnahmen liegen bei der Einkommensteuerbeteiligung sowie bei den Schlüsselzuweisungen mit zusammen etwa zwei Millionen Euro. Allerdings stehen hier gerade im Verwaltungshaushalt hohe Kosten gegenüber, etwa die VG-Umlage, Kreisumlage, Personalkosten, Schule, Bauhof, Schwimmbad, Forst und Energiekosten. Eben durch diese Faktoren kam der Markt Mönchberg in diese Lage.

Wie geht's 2023 nun weiter?

Wir müssen auch im Jahre 2023 am konsequenten Sparwillen festhalten. Wir wollen aber die begonnene Sanierung des im Jahre 1973 bezogenen Kindergartens weiterführen, ebenso die Fahrbahnsanierung der Frühlingsstraße durchführen sowie die Grundlagenermittlung und Machbarkeitsstudie zum Bau des gemeinsamen Feuerwehrhaus weiter vorantreiben.

Martin Roos

Hintergrund: Warum Mönchberg keine Stabilisierungshilfe erhält Dass Mönchberg keine Stabilisierungshilfe erhält, hat die Regierung von Unterfranken der Gemeinde Anfang Dezember mitgeteilt. Die Entscheidung gegen Mönchberg fiel in der diesjährigen Verteilerausschusssitzung am 11. November. Dem Antrag der Gemeinde konnte demnach mangels Erfüllung der Voraussetzungen nicht stattgegeben werden.Stabilisierungshilfen werden seit 2012 als Sonderform der Bedarfszuweisungen gewährt. Sie sollen Kommunen, die aufgrund objektiver Indikatoren als strukturschwach gelten und deren finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet ist, als staatliche Hilfe zur Selbsthilfe dienen. In Mönchberg war man optimistisch gewesen, dass die Martkgemeinde aufgrund der finanziellen Schieflage Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen erhält. Die genaue Begründung, warum es keine Stabilisierungshilfe für den Luftkurort gibt, hat Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) auf Nachfrage unserem Medienhaus mitgeteilt. Ihm zufolge sei das Kriterium "strukturelle Härte" nicht erfüllt, da kein Einwohnerrückgang von mehr als fünf Prozent in den vergangenen zehn Jahren vorhanden sei. Weitere Gründe: Das Einwohner-Flächen-Verhältnis betrage mehr als 25 Prozent des Bayern-Durchschnitts und die Steuerkraft im Schnitt der vergangenen fünf Jahre liege nicht mehr als 20 Prozent unterhalb des Größenklassendurchschnitts. (ro)