Mönchberg beschließt Förderprogramm für naturnahe Forstwirtschaft

Gemeinderat Mönchberg in Kürze:

Mönchberg. Der Gemeinderat Mönchberg hat sich noch mit folgenden Themen befasst:

Marktsatzung: Die Gebührensatzung zur Marktsatzung wurde angepasst. Die Gebührensatzung vom 12. Mai 2011 mit ihren veranschlagten Preise und Regelungen war nicht mehr zeitgemäß. In erster Linie wurden die gestiegenen Strom- und Wasserkosten berücksichtigt. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Aussteller nicht durch zu hohe Preise abgeschreckt werden. Weiterhin sollen insbesondere die Aussteller, die Speisen und Getränke zum direkten Verzehr anbieten, dazu verpflichtet werden auch Sitzmöglichkeiten anzubieten. Hier gab es durch Fremdnutzung in der Vergangenheit nachzuvollziehenden Unmut.

Bischberg: Das Steinerne Meer (sechs Hektar) wurden bereits dauerhaft und notariell zum Naturwald stillgelegt. Dafür hat die Gemeinde von der Spessartbaum Gesellschaft eine Entschädigung von 3000 Euro pro Hektar, also 18.000 Euro, erhalten. Nun machte Spessartbaum ein weiteres Angebot für eine Stilllegung im Bischberg, der mit seinen rund 20 Hektar direkt an den Erlenbacher Naturwald angrenzt. Der Gemeinderat war der Meinung, derzeit keine weiteren Flächen dauerhaft stilllegen zu wollen, sondern immer nur für den Zeitraum, wie er in der Forsteinrichtung 2022 beschlossen wurde.

Rauchmelder: Im Rahmen von Wartungsarbeiten im letzten Jahr in der Grundschule wurden Mängel bei den Rauchmeldern festgestellt. Vier Deckenrauchmelder sind mittlerweile älter als acht Jahre, stark verschmutzt und müssen getauscht werden. Dasselbe gilt für vier Rauchschaltplatinen an den Brandschutztüren. Kosten: 3557 Euro.

Aufzugsanlage Altes Rathaus: Die Aufzugsanlage im Alten Rathaus muss repariert werden. Der Akkumulator (Batterie für Notversorgung mit Notrufanlage) hat seine Halbwertszeit erreicht und sollte erneuert werden. Auch die Führungsschuheinlagen sind altersbedingt abgenutzt und defekt und werden ebenfalls erneuert. Kosten: 4047 Euro.

Wasserwerk: Der Verdichterblock am Kolbenkompressor im Wasserwerk muss zeitnah ausgetauscht werden. Es wurden bereits Laufgeräusche am Kolbenkompressor wahrgenommen. Kosten: 1447 Euro.

Pacht: Gefunden wurde mit der Kette Diners ein Pächter für das Schwimmbadcafé. Die Bewirtung des Minigolfplatzes übernimmt das Gasthaus Schwarzer Adler.

Schwimmbad: 2021 betrug der Wassergesamtverbrauch im Schwimmbad 9819 Kubikmeter. 2022 waren es 12.805 Kubikmeter. Grund für den niedrigeren Verbrauch im 2021 war, dass das Schwimmbad damals wegen Corona erst im Juni geöffnet und erst dann das Becken befüllt wurde. ro