Mömlinger Tagesmutter Jennifer Hock kümmert sich um kleine Schützlinge

Bei »Pipistrelli« geht es lebhaft zu

Jennifer Hock liest den Kindern ene Geschichte vor. Hund Lucky ist mit von der Partie. Jennifer Hock hilft der kleinen Arya dabei, die Rutsche hochzulaufen. Auf einer Tafel werden die Eltern über wichtige Nachrichten informiert. Jennifer Hock wartet am Ende der Rutsche auf Luisa.

Seit zwölf Jahren ist Hock in der Tagespflege aktiv. Zwischen acht und 15 Uhr kümmert sie sich um bis zu fünf Kinder im Alter von eins bis drei. Sie ist eine von 17 Tagespflegepersonen im Kreis. »Es ist mein Traumberuf«, sagt sie mit einem Lächeln. Gelernt hat sie Altenpflegerin. Sie wollte aber schon von klein auf etwas mit Kindern machen und war auch häufiger mal Kindermädchen.

Hund Lucky ist bei den Kindern sehr beliebt.

Deswegen machte die dreifache Mutter einen Kurs beim Landratsamt (siehe Hintergrund). »Es war mit meiner Familie besser vereinbar«, sagt sie über ihren Job. Damals vor zwölf Jahren war ihre jüngste Tochter noch ganz klein und von Anfang an mit den anderen Kindern zusammen, die Hock im Dachgeschoss ihrer Mömlinger Wohnung betreute.

»Jeder Tag ist ein neues Abenteuer«, erklärt Hock. »Man weiß nie, was passiert.« Die 47-Jährige legt viel Wert darauf, dass die Kinder bei ihr frei spielen können. Wo sie hinwollen, dürfen sie auch hin. Auf 80 Quadratmetern haben die Kinder dafür viele Möglichkeiten. So gibt es in einem Zimmer ein Trampolin, eine Rutsche und ein Klettergerüst. Besonders das Trampolin steht bei den Mädchen hoch im Kurs. Sie hüpfen minutenlang auf und nieder, ohne aus der Puste zu kommen.

Abwechslungsreiche Kost

Im Zimmer daneben stehen die Bettchen, in denen ein Teil der Schützlinge Mittagsschlaf machen kann. In jedem Bettchen liegen die Kuscheltiere der Kinder, oder aber ihre Schnuffeltücher. Im Hauptraum ist aufgrund der eisigen Temperaturen draußen ein kleiner Kaminofen an. Es gibt einen großen Tisch, an dem die Kinder essen können und eine Bastelecke. In der eingebauten Küche bereitet Hock das Mittagessen vor. An diesem Tag gibt es gebackenen Reis mit Schinken und Käse. Das steht auf einer bunten Tafel, auf der die Eltern aktuelle Infos lesen können. Hock legt viel Wert auf abwechslungsreiche und gesunde Kost, sagt sie. »Viel Gemüse und Salat.«

Blick in den großen Hauptraum der Mömlinger Tagesmutter.

Derweil hat die dreijährige Levke eine Box mit Schellenkränzen und anderen Musikinstrumenten entdeckt und aus dem Regal gezogen. Für ein paar Augenblicke wird es laut im Raum, als das Mädchen damit spielt und sich am selbst gemachten Krach erfreut. »Das Lachen von den Kindern - da geht einem das Herz auf«, schwärmt Hock. Wenn sie Urlaub hat, fiebere sie immer schon darauf, die Kinder wiederzusehen.

Sie weiß aber auch: »Du kannst noch so lange den Tag planen und es kommt doch anders.« Levke verliert in diesem Moment das Interesse an den Schellenkränzen und wechselt an den Basteltisch, um dort mit Knete zu werkeln. Die zweijährige Luisa folgt ihr dorthin. Etwas langsamer kommt die einjährige Arya hinter den beiden her. Sie brabbelt und jauchzt dabei gut gelaunt vor sich hin.

Jennifer Hock schaut ihren Schützlingen dabei zu, wie sie mit Knet spielen.

Auch wenn heute nur drei von eigentlich fünf betreuten Kinder bei der Tagespflege sind, geht es sehr lebhaft zu. Deswegen hat Hock ihr Angebot »Pipistrelli« genannt. Das heiße auf Italienisch »kleine Fledermäuse«. »Weil die so herumflattern, passt das ganz gut«, findet Hock schmunzelnd. Sie wollte sich damit auch von anderen Einrichtungen abgrenzen, die oft »Regenbogen« oder »Sonnenschein« hießen. Hocks Schützlinge kommen zwar teils aus Mömlingen, es sind aber auch Kinder aus dem Erlenbacher Stadtteil Mechenhard und sogar aus dem hessischen Schaafheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) dabei.

Hock erzählt von Ausflügen, die sie gerne mit den Kindern macht. Sie hat extra dafür einen Krippenwagen, den sie mit ihrem Fahrrad ziehen kann. Sehr beliebt sei die prunkvolle Mömlinger Kirche bei den Kindern. Aber auch der örtlichen Bibliothek und den Spielplätzen werde immer wieder mal ein Besuch abgestattet. Immer mit dabei: der kleine weiße Malteserhund Lucky. »Die Kinder lieben ihn«, sagt die Tagesmutter.

Generell können Eltern auswählen, ob sie ihr Kind in die Krippe oder zu einer Tagesmutter beziehungsweise einem Tagesvater geben. Denn beide Angebote erfüllen laut Angaben des Miltenberger Jugendamts den Rechtsanspruch eines Betreuungsplatzes.

Jennifer Hock mit der kleinen Arya. Die Einjährige wird gerne auf den Arm genommen.

In Hocks Augen liegt ein großer Unterschied zwischen der Tagespflege und einer Kinderkrippe in der Gruppengröße. Während in einer Krippe bis zu 20 Kinder auf zwei Erzieher kämen, könne sie in der Tagespflege dem einzelnen Kind mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. So zum Beispiel der kleinen Arya, die eben jetzt unbedingt wieder auf den Arm genommen werden will.

Pluspunkt für Eltern

Genau das schätzt Levkes Mutter Inga Gräf an der Betreuung in Mömlingen. Ihre fast dreijährige Tochter sei etwas schüchtern. In einer Krippe gebe es viel mehr Kinder, da könne ein zurückhaltenderes Mädchen schnell mal untergehen. Ihre Tochter erzähle ihr viel von dem, was sie bei der Tagesmutter gemacht hat. »Sie ist immer am Toben auf dem Trampolin«, sagt Gräf und lacht. Ein Pluspunkt ist für Gräf auch, dass Hock sich stark nach den Eltern richte. So seien die Abholzeiten bei Pipistrelli flexibler und es sei auch möglich, Levke nur zwei oder drei Tage pro Woche abzugeben. »Die Betreuung ist wirklich sehr schön dort«, betont Gräf. »Bei Jenny fühlt sich Levke immer wohl.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Voraussetzungen für Tagespflege Kindertagespflege ist die qualifizierte Bildung, Erziehung und Betreuung von bis zu fünf fremden Kindern im eigenen Haushalt. Es können sich aber auch zwei bis drei Personen zusammenschließen und bis zu zehn Kinder gleichzeitig betreuen. Das teilt die Pressestelle des Miltenberger Landratsamts auf Nachfrage mit. Personen, die gerne als Tagesmütter oder -väter arbeiten möchten, müssen kindgerechte Räume haben. Das wird im Rahmen des Bewerbungsverfahrens vom Jugendamt überprüft. Zudem müssen Interessierte "vertiefte Kenntnisse" haben. Eine Möglichkeit ist der Nachweis einer pädagogischen Ausbildung. Es ist aber auch eine Option, an einem Qualifizierungskurs teilzunehmen. Dieser Kurs umfasst 160 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Darin lernen die Teilnehmer zum Beispiel über die rechtlichen Grundlagen. Aber auch die Eingewöhnung ist Thema. Interessenten lernen darüber hinaus, wie sie Mahlzeiten gestalten können. Ein Termin zur Ersten Hilfe steht ebenfalls auf dem Programm. Generell sind Tagesmütter oder -väter verpflichtet, sich pro Jahr mit mindestens 15 Unterrichtseinheiten fortzubilden. Am Donnerstag, 26. Januar 2023, findet eine Infoveranstaltung zur Kindertagespflege statt. Sie beginnt um 17 Uhr im großen Sitzungssaal der Obernburger Dienststelle des Landratsamts, Römerstraße 18 bis 24, und soll bis 18.30 Uhr dauern. Der nächste Qualifizierungskurs soll am 10. März 2023 beginnen. (juh) Um Anmeldung zur Infoveranstaltung wird bis 20. Januar 2023 gebeten: kindertagesbetreuung@lra-mil.de; Weitere Informationen: 06022/6200239 (Margit Stoll, Jugendamt)