Mömlinger schraubt Motor an Fahrrad: "E-Bikes sind mir zu modern"

Heribert Giegerich, Hobby-Schrauber aus Mömlingen, baut alte BMW-Motorräder zusammen - und hat ein besonderes Fahrrad aus den 50ern motorisiert.

Beim Fahrrad von Heribert Giegerich fallen auf den ersten Blick Besonderheiten auf: Ein Motor hängt da über dem Vorderrad. Er wird gespeist aus einem Tank am Lenkrad, rund wie eine Zeitungsrolle für Briefträger. Vom Motor geht ein glänzendes Rohr in einem Bogen ab, dann an der Radseite entlang Richtung Boden: der Auspuff. Auf der anderen Seite hakt sich ein Keilriemen in eine runde Halterung zwischen den Speichen, eine Art Rad im Rad. Das sind nur die technischen Besonderheiten des Rads. Es hat auch eine persönliche Geschichte.

Das Gefährt eines Gentlemans

Das alte Damenrad der Marke Miele gehörte einst Heribert Giegerichs Großvater, der nie einen Führerschein besaß. Er habe es bis zum Schluss benutzt. »Wenn meine Oma vom Einkaufen kam und noch unten am Berg stand mit ihren schweren Taschen, da kam er mit dem Rad den Berg herunter«, erzählt der Enkel. Er habe dann die Taschen ans Rad gehängt und alles hoch geschoben. »Er war ein Gentleman.«

Nach dem Tod des Großvaters vor 25 Jahren stand das Rad jahrelang im Keller. Unvergessen. »Ich habe es immer in Ehren gehalten«, sagt der 55-Jährige. Irgendwann kam er auf die Idee, die er heute eine Spinnerei nennt. »Aus Blödsinn habe ich mir gedacht: Baust du mal einen Motor dran.« Er habe das Rad wiederhergestellt, den Motor aber nur angeschraubt. »Nix gebohrt, nix gesägt, nix kaputt gemacht.« Er sei jederzeit abnehmbar. Es ging auch ein bisschen darum, die Spuren des Opas nicht zu verwischen, deshalb ließ er dem Rad die Patina, den grünlichen Edelrost.

Als Antrieb besorgte er sich einen Rex-Motor aus dem Jahr 1952. »Mit denen wollte man nach dem Krieg die Leute wieder mobil machen«, sagt der 55-Jährige. Im Internet sei so ein Motor heute gar nicht schwer zu bekommen. Er fand einen auf Ebay Kleinanzeigen. Kosten: 600 Euro.

Für Frauen nach dem Krieg

Die Firma Rex habe solche Motoren für Fahrräder ab 1948 in Holzkisten aus München ausgeliefert. »Sie haben damals mit einer Frau auf dem Rad geworben, die dann zum Beispiel aufs Feld rausfahren kann, ohne zu treten«, sagt Giegerich. »Da war man nach dem Krieg mobil mit dem alten Fahrrad, das konnte man einfach nachrüsten.« Rex lieferte sie wohl bis ins Jahr 1956, dann setzten sich Mopeds und Mofas durch. »Die waren einfach viel besser als ein klappriges Fahrrad, das kaum bremst.«

Das Gefährt ist aber mindestens so kultig wie klapprig. »Ich wollte immer etwas Individuelles haben, nicht das, was die Masse fährt.« Heribert Giegerich tuckert damit manchmal kurze Strecken durch den Odenwald. »Die Leute freuen sich, wenn sie mich auf den Oldtimern sehen«, sagt er. »Sie winken, lachen alle, sind happy.« Es gebe einige Menschen, die ihre Oldtimer im Keller stehen haben. »Die sehen kein Tageslicht mehr.« Giegerichs motorisiertes Fahrrad ist mit Kennzeichen zugelassen. »Meine Maschinen werden gefahren, die sind für die Straße gebaut.«

Tücken beim Fahren

Beim Fahren gibt es mit dem Rad aber Tücken: »Man muss sich dran gewöhnen, das Ding zu fahren.« Er strampele am Anfang kräftig rein, das Vorderrad drehe sich mit und werfe über den Keilriemen den Motor an. Gestartet ist das Rad schnell. »Es darf nur 25 fahren, hat aber keinen Tacho dran«, sagt der Mömlinger. Also sei schwer zu sagen, wie schnell genau es fährt. »Aber mit so einem alten Schinken fühlt sich alles schnell an.«

Zu stoppen ist das motorisierte Rad schwieriger. Wegen der uralten Bremsen: Da drückt eine Stange mit Gummi von oben auf den Reifen. Giegerich sagt: »Ich habe das Gefühl, dass der Motor mehr bremst wie die Bremsen.«

Er schätzt den Verbrauch auf drei Liter für 100 Kilometer. In den Tank passen wohl so zwei bis zweieinhalb Liter. Nach dem Start muss er nicht mehr treten wie bei E-Bikes. »Wenn ein Radfahrer aber kräftig in die Pedale tritt, überholt er mich bestimmt.«

Insgesamt habe er vielleicht 1000 Euro ins komplette Rad gesteckt - eigentlich sogar günstiger als ein gewöhnliches E-Bike. »Für die Rex Motoren gibt es noch viele Teile im Nachbau zu kaufen, neu.« Da habe er sich zum Beispiel einen Auspuff besorgt. Um den Motor anzubauen, habe er nur drei Stunden gebraucht. Er ist darin aber auch erfahren.

Von Beruf ist Giegerich eigentlich Gebäude-Elektroinstallateur. An Motorrädern schraubt er aber schon länger in seiner Freizeit, sagt er. »Ich habe mich selber eingearbeitet.« In seiner Garage stehen mehrere BMW-Maschinen. Oldtimer. Besondere Modelle. Giegerich weiß, mit welchen Maschinen BMW früher in Rennen erfolgreich war. Er träumt von einem kleinen Privatmuseum bei sich in Mömlingen (siehe Hintergrund). Die Geschichte mit dem Fahrrad war eher ein Jux.

Hintergrund: Traum vom kleinen BMW-Museum Der Hobby-Schrauber Heribert Giegerich hat eine Vorliebe für alte BMW-Maschinen. Die macht er in seiner Garage in Mömlingen fahrtüchtig. Die Teile dafür sammelt er zum Beispiel auf dem »Veteranenmarkt« für Oldtimer in Mannheim oder im Internet, Ideen holt er sich in »Benzin-Gesprächen« bei Oldtimer-Rennen. Sein Traum: »Ich will mir ein kleines Mini-Museum bauen.« Seine neueste Errungenschaft: ein Beiwagen für ein Gespann, 70 Jahre alt. Angefangen hat seine Leidenschaft 1987, da habe er sich zu Weihnachten eine BMW gekauft. »Vorher bin ich eine Yamaha gefahren, die ist mir nach eineinhalb Tagen um die Ohren geflogen.« ()