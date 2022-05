Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mömlinger Kita-Kinder lernen richtiges Verhalten auf Straßen

Verkehr und Sicherheit

Mömlingen 15.05.2022 - 12:05 Uhr < 1 Min.

Fast 100 Kinder aus den Vorschulgruppen der beiden Mömlinger Kindertagesstätten Regenbogen und Sonnenschein, sowie der Grundschule lernten am Freitag spielerisch die Gefahren des Straßenverkehrs kennen.

Für Erwachsene alltägliche Situationen können für Kinder schwierig und sogar gefährlich sein. Deshalb war der ADAC Nordbayern im Auftrag der ADAC Stiftung mit dem bundesweiten Programm für mehr Verkehrssicherheit »Aufgepasst mit Adacus« in der Schulturnhalle zu Gast.

Das rund 45-minütige Programm führte die Kinder spielerisch an die Rolle als Fußgänger im Straßenverkehr heran. Wichtige Verhaltensregeln wurden erläutert und aktiv eingeübt. Dabei flossen persönliche Erfahrungen der Kinder ein.

Das Programm richtet sich an Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen sowie Schüler der 1. Klasse in Grundschulen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, führte der Kinderliebling »Adacus«, eine wissbegierige Raben-Handpuppe, durch das Programm.

Ralf Hettler