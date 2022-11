Mömlinger Kampagne gebührend eröffnet

Hintergrund: Ehrungen und Termine

Es gab viel nachzuholen. Nach zwei Jahren stark eingeschränkten Fasching, standen viele Ehrungen an, die eigentlich schon in der Vergangenheit lagen. Vom Fastnacht Verband Franken war Frank Niemert beim Kampangenstart in Mömlingen, um langjährige und besonders engagierte Mitglieder zu ehren und mit Urkunden und Orden auszuzeichnen.

Mit der höchsten Auszeichnung, dem Till von Franken, wurde Heinz Balles ausgezeichnet. Franz Gollas, Annette Schwinn und Peter Pfaffinger bekamen den Verdienstorden überreicht und Viktoria Henning und Christian Ballen bekamen den Jahresorden von Niemert.

Ursula und Rainer Lapka und Michael Babilon erhielten vom MCV den Verdienstorden in Silber und Petra Gollas und Karlheinz Mutz den Verdienstorden in Gold.

Die Ehrungen lagen zum Teil schon seit 2020 in den Schubladen, so war es denn auch kein Wunder, dass auf den Urkunden vom Fastnacht Verband Franken noch 2020 stand. Das tat der Freude aber keinen Abbruch.

Weitere Termine des MCV sind: In der Ludwig-Ritter-Halle: Jugendsitzung am 4. Februar 2023 um 15.11 Uhr, Gardetreffen am 5. Februar um 14.11 Uhr, Prunksitzung am 11. Februar um 19.11 Uhr, Weiberfasching am 16.02.23 um 19.11 Uhr, Zum Rim Party, Faschingsdienstag nach dem Umzug, Männerballett-Treffen am 18. März. Auf dem kleinen Dorfplatz am Rathaus findet der Straßenfasching am 20. Februar um 13.33 Uhr statt und am 21. Februar um 14 Uhr startet der Kreiskarnevalsumzug.

Für diese Traditionsveranstaltung hofft der MCV auf mehr Unterstützung. Auch wenn Bürgermeister Siegfried Scholtka immer hinter den Vereinen steht, bei dem Kreiskarnevalumzug machen die immer schärferen Vorschriften den Karnevalsvereinen das Leben und ihr Wirken sehr schwer. Die Politik muss sich die Frage stellen, ob sie solche traditionellen Veranstaltungen überhaupt noch möchte und wenn ja, warum die Möglichkeiten für die Umsetzung nicht erleichtert werden.