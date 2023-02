Mömlinger Hallenbad: Was Bürger vor der zweiten Abstimmung bewegt

Bürgerversammlung

Mömlingen, Bürgerversammlung: Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) suchte das offene Gespräch mit Bürgern über den Neubau des Hallenbads. Knapp 350 Mömlinger kamen.

Baukosten: Johann Fickler sorgte sich vor deutlichen Kostensteigerungen für den Bau des Hallenbads. Verschiedene Gewerbe rechneten mit höheren Preissteigerungen als vom Bürgermeister angesetzt. Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) sprach von etwa 10,4 Millionen Gesamtkosten und schlüsselte diese genau auf. Fickler stellte dem eine Summe von 13 Millionen Euro gegenüber, ohne allerdings diesen Kostensprung im Detail zu erklären.

Scholtka betonte, dass er eine mögliche Preissteigerung einberechnet und die nicht zu gering angesetzt habe. Hinzu kommen Fördergelder, die den Eigenanteil der Gemeinde nach unten drückten. Laut Scholtka lässt sich der Hallenbad-Bau so über drei Jahre mit jährlichen Ausgaben von 1,2 Millionen Euro stemmen. Mömlingen habe in den vergangenen zehn Jahren immerhin ganze 31 Millionen Euro an Investitionen getätigt und nur einen kleinen Kredit aufgenommen.

Betriebskosten: Johann Fickler äußerte weiter die Sorge, dass die Gemeinde durch den Badbetrieb über Jahre mit hohen Kosten belastet sei und sich Aufgaben wie dem Schutz vor Hochwasser und Starkregen weniger widmen könne. "Wir sprechen hier über Ausgaben für die nächsten 40 Jahre", sagte er. Auch Franz-Josef Vogel sorgte sich angesichts der Kosten für den Bau des Hallenbads, dass die Gemeinde über einen längeren Zeitraum andere Investitionen nicht mehr tätigen könne. Er fragte den Bürgermeister mit einer Anspielung auf das Kartenspiel Poker: "Gehen wir mit unserem Geld All-In?"

Mömlingen, Bürgerversammlung: Franz-Josef Vogel.

Scholtka sieht da keine Gefahr. Die Gemeinde werde sich mit dem Hallenbad-Bau nicht die Hände für andere Aufgaben binden. Bleibe das Geld, das die Gemeinde für Investitionen erwirtschaftet, so hoch wie zuletzt, habe Mömlingen weiter über eine Million Euro freie Mittel pro Jahr. Auch in seiner Kalkulation der Betriebskosten kommt er auf ein knappes Plus. Der Betrieb des Bads fußt demnach auf dem Einsatz Ehrenamtlicher. Er rechne sich vor allem durch Gelder fürs Schulschwimmen. Und: "Selbst wenn das Bad ein Minus von 80.000 Euro pro Jahr macht, muss sich keiner Sorgen machen, dass die Gemeinde das nicht leisten kann."

Schulden: Friedrich Frank warf ein, dass die Gemeinde die Hebesätze enorm erhöht habe und dass die Gemeinde weiterhin Schulden habe. "Warum sind die Schulden so hoch, wenn unsere Gemeindekasse voll sein soll?" Scholtka antwortete, dass die Gemeinde zu Beginn seiner Amtszeit zwei Kredite aufgenommen habe: für die Schule und den Friedhof. Diese müsse sie über 30 Jahre abzahlen und könne das als Kommune nicht vorzeitig tun. Daher gebe es aktuell 3,2 Millionen Euro an Schulden.

Kostenentwicklung: Für einige Bürger war es zudem erklärungsbedürftig, wie die Gemeinde die eigenen Kosten für den Bau niedrig hält. Denn die Gesamtkosten waren seit dem letzten Bürgerentscheid deutlich gestiegen. Warum ist der Anteil der Gemeinde also nicht entsprechend gewachsen? Scholtka sagte, dass die Gemeinde seitdem zwei neue Fördermöglichkeiten nutze: Für das Nahwärmenetz gebe es nun rund 370.000 Euro vom Bund, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zudem einen Zuschuss in Höhe von etwa 670.000 Euro. Laut Scholtka hat die Gemeinde bereit 600.000 Euro gezahlt und kann auf Rücklagen und Spenden in Höhe von 820.000 Euro zurückgreifen. Nach Abzug all dessen müsse sie noch etwa 3,6 Millionen Euro finanzieren.

Mömlingen, Bürgerversammlung: Matthias Lehmair-Tauber von der DLRG Mömlingen.

Ehrenamt: Gerhard Hohm wunderte sich: "Woanders schließen die Bäder, in Mömlingen klingt es so, als packen wir alles." Er habe Bauchschmerzen bei der Frage, ob die Gemeinde das auf Dauer leisten kann. Scholtka antwortete: "Ja, wir sind besser als andere, weil wir in Mömlingen das große Ehrenamt haben und alle mit anpacken." Er denke zum Beispiel an das Team im Königswald, an die Bücherei, das Engagement der Bauhof-Mitarbeiter. Ob das also auf Dauer von Ehrenamtlichen zu leisten sei? "Wir verlassen uns ja auch darauf, dass die Feuerwehr kommt", sagte Scholtka.

Schul-Schwimmen: Carina Freudenberg sah große Hoffnungen auf das Schulschwimmen als unberechtigt an. Bei knapp 30 Kindern in einer Klasse könne ein Lehrer den Kindern kaum das Schwimmen beibringen. "Man bräuchte mindestens drei Lehrkräfte", sagte sie. Aber an Lehrern mangele es doch gerade. In die gleiche Kerbe schlug Judith Vogel. Beim Schulschwimmen gehe so viel Zeit bei Anfahrt, Umziehen und Abtrocknen verloren, dass Kinder höchstens 20 bis 30 Minuten im Wasser seien. Die Botschaft beider Frauen: Es sei Aufgabe der Eltern, Kindern das Schwimmen beizubringen.

Mömlingen, Bürgerversammlung: Judith Vogel.

Karlheinz Muth vom Förderverein Hallenbad erwiderte darauf: "Warum können Kinder nicht mehr Schwimmen? Weil es keine Bäder mehr gibt." Im Mömlinger Hallenbad hätten Ehrenamtliche vor der Schließung etwa 70 bis 100 Kindern pro Jahr das Schwimmen beigebracht. "Für Eltern ist es heute schwierig, einen Schwimmkurs für Kinder zu bekommen." Martin Brendel, Schulleiter der Hans-Memling-Grundschule, sagte zudem: "Ich bin sehr für dieses Schwimmbad." Er hält das Schulschwimmen für machbar: Erstens geben Lehrer ja ohnehin Sport-Unterricht, zweitens könne die Schule Lehrer im Schwimm-Unterricht ausbilden und drittens hofften die Schulen auf Unterstützung von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Woher sollen aber die ehrenamtlichen Unterstützer unter der Woche kommen? Matthias Lehmair-Tauber vom Mömlinger DLRG-Ortsverband antwortete: "Zu zweit oder zu dritt geht so etwas natürlich nicht." Es gebe aber in Mömlingen viele Engagierte, die zum Teil in Rente seien. Darum sei das Bad umso wichtiger, weil es die Aus- und Weiterbildung der Lebensretter möglich mache. Auf die Kritik, dass der Standort des Bads für Schulbusse schwer zu erreichen sei, antwortete Scholtka, dass es deshalb schon eine Probefahrt gab. "Wir sind wunderbar durchgekommen."

Mömlingen, Bürgerversammlung: Karlheinz Muth vom Förderverein Hallenbad.

Öffnungszeiten: Auf weitere Nachfragen zu den Öffnungszeiten antwortete Scholtka: Die Gemeinde wolle sie an die Nachfrage anpassen. Für einen Badegast eine ganze Stunde zu öffnen, lohne sich nicht. Kommen aber 50 Badegäste, ließen sich die öffentlichen Zeiten ausweiten. "Wenn es boomt, machen wir eben weniger Kurse und mehr öffentlichen Betrieb", sagte der Bürgermeister. Die Schulschwimmzeiten wolle er nicht einschränken, weil die Gemeinde das Bad immer in erster Linie dafür vorgesehen habe und daran auch Fördergelder in Höhe von über fünf Millionen Euro hingen.

Nahwärmenetz: Franz-Josef Vogel kritisierte am Nahwärmenetz, dass Holz zu verbrennen auch CO2 frei setze. Es sei besser, dieses dauerhaft zu binden. "Ein Baum braucht 50 Jahre, bis er wieder die gleiche Menge CO2 aus der Luft nimmt." Judith Vogel spannte die Kritik noch weiter auf: Angesichts von Klimawandel und Wassermangel sei so ein Hallenbad mit seinen Heizkosten und dem Wasserverbrauch ein Luxus, den es eigentlich nicht brauche.

Scholtka hielt dagegen: Das Nahwärmenetz will die Gemeinde mit Holz aus dem eigenen Wald heizen. So entstehe ein lokaler Kreislauf, der die Gemeinde unabhängig von Gaspreis-Lieferungen aus dem Ausland mache. Mömlingen entnehme dem Wald zudem nur so viel Holz, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Insofern gleiche das den CO2-Ausstoß, der durch die Holzverbrennung natürlich geschehe, wieder aus. Scholtka stellt darüber hinaus eine Einsparung in Aussicht, weil das Nahwärmenetz dann ja auch Gebäude heize, die bisher Gas nutzten. Auch ohne den Bau des Hallenbads seien das 160 Tonnen CO2 weniger für Gebäude wie Grundschule, Kita, Rathaus und Adam-Otto-Vogel-Haus.

Zweite Abstimmung: Der Bürgermeister hatte zu Beginn erklärt, dass er die Bürger noch einmal abstimmen lassen wollte. Er sagte, dass die Entscheidung im Gremium knapp geworden wäre. Peter Jakl hakte nach, warum der Bürgerentscheid nötig wird: "Nur weil's knapp wird? Für was sind denn unsere Räte da?" Scholtka antwortete, dann heiße es, der Neubau des Hallenbads sei durchgedrückt worden oder knapp gescheitert. "Wir wollten keine knappe Entscheidung im Gemeinderat, sondern eine auf den Beinen einer möglichst großen Grundgesamtheit." Und deshalb rief auch Moderator Horst Markert zum Abschluss alle Mömlinger auf, beim Bürgerentscheid abzustimmen: "Damit das Ergebnis auf breiten Füßen steht."

Kevin Zahn

Hintergrund: Kreisbaumeister unterstützt Hallenbad Deutlicher hätte sich Andreas Wosnik kaum für den Neubau des Mömlinger Hallenbads aussprechen können. Der Mann, der als Kreisbaumeister die Bauvorhaben des Landratsamts verantwortet, sagte in der Bürgerversammlung: "Es scheint doch so, als wäre das Hallenbad unter konservativen Annahmen wirtschaftlich." Die Kosten liegen auf dem Tisch und seien realistisch. "Selbst der Worst Case ist abgesichert", sagte Wosnik. An die Mömlinger gerichtet fügte er an: "Da kann ich nur sagen: Greifen Sie zu, das Hallenbad steigert Lebensqualität und Attraktivität des Ortes." Wosnik dämpfte auch Sorgen, dass es zu einer Preisexplosion während der Bauarbeiten kommen könne. "Ich habe keine Glaskugel, aber hier liegt das erste Angebot doch schon vor", sagte er. Die Kostenentwicklung hänge nun an der Frage, wie gut die Planung war. Dass diese zuverlässig sei, traue er Scholtka als ehemaligem Bauingenieur durchaus zu. Zumal Scholtka als Bürgermeister gezeigt habe, dass er wirtschaften könne. Wosnik rechnet demnach mit einer moderaten Preissteigerung, ein Rückgang sei nicht zu erwarten. (kev)