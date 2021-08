Mömlinger Fairfestival: Organisationsteam blickt im Interview auf kommende Veranstaltung

»Positive Veränderungen anstoßen«

Die vier Organisatorinnen des Fairfestivals (von links): Caroline Komenda, Janina Klotz, Lena Giegerich und Anna Stegmann.

Nun soll die Zweitauflage steigen. Die Vier werfen im Gespräch mit unserem Medienhaus einen Blick zurück, vor allem aber einen Blick voraus. Dabei haben sie sich auf gemeinsame Antworten geeinigt.

Das erste Fairfestival war für euch ein Sprung ins kalte Wasser und hat sehr viel Arbeit und Vorbereitung gekostet. Wie fällt euer Fazit über diese Premiere aus?

Für uns war das Festival eine unglaubliche Erfahrung - über ein Jahr haben wir geplant, diskutiert und oft auch gezweifelt. Kann das klappen, was wir uns in unzähligen Teammeetings überlegt haben? Haben wir auch wirklich an alles gedacht? Werden sich die Menschen auf das Festival einlassen? Und dann war es plötzlich soweit und es waren tatsächlich circa 1300 Besucher da - damit hatten wir nicht gerechnet. Es war ein überwältigendes Gefühl zu sehen, wie die Menschen wirklich interessiert an unseren mühevoll gestalteten Ausstellungen verweilten, verschiedene Menschengruppen aufeinandertrafen und in den Austausch kamen. Zu merken, dass wir es als kleines Team - natürlich durch zahlreiche Unterstützung von tollen Helfern und Partnern - wirklich geschafft haben, dieses Projekt umzusetzen, das war fast unwirklich und einfach unbezahlbar.

Was wollt ihr heuer beibehalten, wo setzt ihr neue Akzente?

Da muss man zuerst einmal sagen, dass ein Faktor unsere Planung für das zweite Fairfestival besonders beeinflusst hat: die Corona-Pandemie. Natürlich sind auch wir abhängig vom Infektionsgeschehen, denn die Sicherheit geht vor. An unserem grundsätzlichen Konzept und auch an den Themen Nachhaltigkeit, fairer Handel und Geschlechtergerechtigkeit wollten wir aber dennoch festhalten. Daher mussten wir bei unserem Programm kreativ werden und uns überlegen, wie und ob wir das Festival überhaupt coronakonform ermöglichen können - und damit größtenteils im Sitzen. Das war wirklich eine große Herausforderung, die wir aber ganz gut gemeistert haben. Herausgekommen ist ein vielseitiges Programm, das für jeden etwas bereithält und gleichzeitig die aktuelle Krise berücksichtigt. Was wir aus 2019 beibehalten haben sind beispielsweise: Info- und Verkaufsstände, die als »Markt« zusammengefasst werden, das Info-Kino und der Kleidertausch. Die Upcycling-Workshops gibt es in diesem Jahr »To-Go«, so dass sie von den Besuchern am Sitzplatz eigenständig umgesetzt werden können. Für leckeres Streetfood (auch vegan), Getränke, Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt.

Und was ist 2021 wirklich neu?

Ein besonderes Highlight wird unser diesjähriges Bühnenprogramm sein, auf das wir uns ganz besonders freuen. Neben Livemusik und DJs wird es einen einstündigen Poetry Slam mit wirklich großartigen Künstlern sowie spannende Vorträge zu den Themen nachhaltige Ökonomie, nachhaltige Ernährung sowie Geschlechteridentitäten geben. Wir denken, das ist eine tolle Ergänzung im Programm, die es ermöglicht, auch am Sitzplatz wichtige Infos zu unseren Festivalthemen zu bekommen. Außerdem wird das Gelände in diesem Jahr um eine Achtsamkeitsebene erweitert, die einen Rückzugsort vom Festivaltrubel bietet. Ein weiteres Highlight ist, dass wir dieses Jahr die Hauptbühne auch via Livestream übertragen werden, so dass jeder auch online an jedem beliebigen Ort mit dabei sein kann. Es wird also alles etwas anders, aber hoffentlich genauso toll, wie 2019.

Wie müsste es laufen, damit ihr nach dem zweiten Fairfestival rundum zufrieden seid und dann vielleicht schon über eine dritte Auflage nachdenkt?

Wir hoffen auf gutes Wetter, beste Stimmung bei allen Beteiligten und Besuchern und darauf, dass Corona uns nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Denn Kultur ist so wichtig - auch und gerade in Zeiten von Corona. Außerdem haben allein schon die Wetter-Ereignisse der letzten Zeit verdeutlicht, wie wichtig unsere Festivalthemen - leider - nach wie vor sind und wie stark wir bereits jetzt von der Klimakrise betroffen sind. Wir wollen viele Menschen motivieren, im eigenen Alltag aktiv zu werden, um positive Veränderungen anzustoßen. Und ohne zu viel zu sagen: Wir träumen manchmal jetzt schon von einer dritten Auflage - hoffentlich ohne Einschränkungen. Vielleicht ja 2023?

Hintergrund: Fairfestival 2021 o Ziel: Nachhaltigkeit, fairer Handel und Geschlechtergerechtigkeit sollen kreativ vermittelt werden. o Wann: Samstag, 4. September, von 14 bis 24 Uhr im Königswald bei Mömlingen o Was: Live-Musik, DJs, Poetry Slam, Vorträge, Ausstellungen, Info- und Verkaufsstände, Info-Kino, Kleidertausch, Faire Gastronomie; der Eintritt ist frei. o Einnahmen werden gespendet und für das nächste Fairfestival verwendet; Planungsteam und Helfer arbeiten ehrenamtlich. Die kalkulierten Kosten von rund 6000 Euro werden über Sponsoring, Spenden und Förderung gedeckt. o Hygienekonzept: Es gelten die aktuellen Regeln. Sollte der Inzidenzwert über 50 liegen, ist ein negativer Test-, Genesenen- oder Impfnachweis erforderlich. o Neue Programmpunkte: Eine »Achtsamkeitsebene« bietet die Möglichkeit, sich vom Trubel zurückzuziehen. Das Hauptbühnen-Programm wird via Livestream auf Youtube übertragen. o Shuttlebus: ganztägig zwischen Kulturhalle, Schützenhaus und Steinbruch. o Bühnenprogramm: ab 14 und ab 23 Uhr Musik mit DJ-Kollektiv; 15 bis 17 Uhr: Vorträge und Diskussion zu nachhaltiger Ökonomie und Ernährung; 17 bis 18.30 Uhr: Poetry Slam mit Jan Cönig, Samuel Kramer, Laura Paloma und Xenia Stein; 18.30 Uhr: Vortrag und Diskussion zu Geschlechteridentitäten; ab 19.30 Uhr: Livemusik mit Djoona, Electric Horseman und Horsemilk. (hlin) Weitere Infos: www.fairfestival.de