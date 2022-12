Mömlingens Hallenbad schlägt Wellen: Neuer Bürgerentscheid und Austritte aus Gemeinderat

Hintergrund: Scholtka reagiert auf Kritik

Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) reagierte in der Ratssitzung auch auf eine Kritik, die in einem Leserbrief in unserer Zeitung zur Sprache kam: Diesem Leserbrief zufolge sehe die Gemeinde in den komemnden Jahren hohe jährliche Kreditaufnahmen vor, das Hallenbad ließe sich also nicht ohne große Verschuldung bauen. Scholtka bestätigte zwar, dass die Schuldenaufnahmen im Finanzplan stehen. Doch er antwortete: In den vergangenen zehn Jahren seien Kreditaufnahmen von 8,5 Millionen Euro ebenso vorgesehen gewesen, aber tatsächlich habe die Gemeinde nur 0,4, Millionen aufnehmen müssen.

Leser wandten sich zudem an unser Medienhaus, um auf die Nutzung des Hallenbads als Schulschwimmbad deutlicher hinzuweisen. Der Rathauschef bestätigte das in der Sitzung: Es handele sich nicht um ein Spaßbad. Laut seiner Aussage liegen bereits mehrere Zusagen von Schulen für das Schulschwimmen vor, was auch wieder Geld in die Kassen bringe. Auch der Betrieb des Hallenbads sei sichergestellt. Die ehrenamtlichen Helfer stünden bereits in den Startlöchern. Scholtka wies auch noch einmal darauf hin, dass Ehrenamt in der Odenwaldgemeinde großgeschrieben wird. (kev/mwz)