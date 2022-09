Mömlingens Gemeinderat berät grundsätzlich über Windkraft

Der Möm­lin­ger Ge­mein­de­rat in­for­miert sich über mög­li­che Stand­or­te für Wind­rä­der. Das geht aus der Ta­ges­ord­nung für die öf­f­ent­li­che Sit­zung am Mon­tag, 19. Sep­tem­ber, um 19 Uhr im Rat­haus her­vor. Bür­ger­meis­ter Sieg­fried Scholt­ka (CSU) er­klärt auf Nach­fra­ge, dass die Fir­ma ABO Wind AG auf die Ge­mein­de zu­ge­kom­men sei. Der Ge­mein­de­rat will sich an­hö­ren, was die­ser mög­li­che In­ves­tor über Vor- und Nach­tei­le von meh­re­ren Stand­or­te im Ge­mein­de­ge­biet Möm­lin­gens zu sa­gen hat.