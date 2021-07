Mömlingens Ex-Geschäftsleiter Daniel Weber: "Gehe mit weinendem Auge"

Interview über Jobwechsel

Daniel Weber: Stellvertretender Verwaltungleiter im Krankenhausverband Hardheim-Walldürn und ehemaliger Geschäftsleiter in Mömlingen.

Als Geschäftsleiter waren Sie in Mömlingen in einer wichtigen Funktion. Was hat Sie an der neuen Stelle in Hardheim gereizt?

Ich bin Hardheimer und nebenbei auch hier im Krankenhaus - unweit von meinem jetzigen Arbeitsplatz - geboren. Der Erhalt und die Weiterentwicklung des Krankenhauses sind mir sehr wichtig. Nun hatte ich die Möglichkeit, mich hier hauptberuflich zu engagieren. Das war eine tolle Perspektive. Ich habe einen Wechsel nicht aktiv vorangetrieben, da ich sehr gerne in Mömlingen gearbeitet habe, aber es hat in dem Augenblick einfach gepasst.

Gibt es eine Sache, auf die Sie als Geschäftsleiter in Mömlingen stolz waren?

Als ich 2015 nach Mömlingen gekommen bin, war die Gemeindeverwaltung anders aufgestellt, als sie es heute ist. Es stand ein Generationenwechsel bevor, den wir erfolgreich vollzogen haben und auch sonst haben wir Einiges bewegt. Die Gemeindeverwaltung Mömlingen ist heute wesentlich jünger, digitaler und fachlich breiter aufgestellt als vor sechs Jahren. All das wurde so nebenbei erledigt, während viele andere Projekte - die Generalsanierung der Kita Sonnenschein, die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde, die Straßensanierung im Baugebiet Sudetenstraße et cetera - weiterliefen. Da bin ich schon stolz drauf, auch wenn es nicht mein alleiniger Verdienst war, sondern der eines guten Teams.

Gab es in Mömlingen für Sie ein besonderes Projekt?

Ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, dafür zu sorgen, dass der Laden läuft und die Verwaltung funktioniert. Bürgermeister Scholtka ist sehr stark im Projektbetrieb engagiert und hat hier sehr viel bewegt. Das ist das Spannungsfeld in einem Rathaus. Die Verwaltung muss ihre täglich wiederkehrenden Aufgaben erledigen und gleichzeitig müssen Projekte gestemmt werden, die eine Gemeinde voranbringen und fit machen für die zukünftigen Herausforderungen.

Am meisten polarisiert hat in den vergangenen Jahren das Hallenbad, das jetzt neu gebaut werden soll. Wie haben Sie die Debatte als Geschäftsleiter verfolgt?

Als Führungskraft, die nicht in Mömlingen gewohnt hat, habe ich wahrgenommen, dass diese Debatte die Gemeinde ein Stück weit geteilt hat. Die Diskussionen über Für und Wider des Hallenbades gingen durch Familien und Freundeskreise. Da sind schon Dinge passiert, die man nicht gebraucht hätte. Was ich in diesem Zusammenhang aber positiv wahrgenommen habe, war der Umgang mit dem Ergebnis des Bürgerentscheides. Als ausgezählt war, haben beide Seiten - und hier vor allem die unterlegene Seite - gesagt: Okay, das ist das Ergebnis eines demokratischen Prozesses, ab jetzt müssen die Diskussionen ein Ende haben. Die Entscheidung ist gefallen und - ob sie gefällt oder nicht - man muss sie akzeptieren.

Was werden Sie aus der Zeit in Mömlingen vermissen?

Ich habe die Gemeinde Mömlingen definitiv mit einem weinenden Auge verlassen. Ich habe mich in den letzten sechs Jahren dort sehr wohl gefühlt und immer gerne dort gearbeitet. Die Mömlinger haben mir das sehr leicht gemacht, es gab keine Berührungsängste. Es war ein tolles Team im Rathaus. Ich habe mich mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat sehr gut verstanden. So hat das Arbeiten sehr viel Spaß gemacht und daran werde ich mit Sicherheit immer mit Freude zurückdenken.

Was ist in Hardheim der größte Unterschied zu Ihrem Beruf als Geschäftsleiter?

Bevor wir zu den Unterschieden kommen, würde ich gerne mit den Gemeinsamkeiten beginnen. In beiden Tätigkeiten hatte ich Führungsverantwortung, wobei der Anteil in Mömlingen deutlich größer war. Der Hauptunterschied zur Tätigkeit in Mömlingen ist, dass ich an meiner neuen Wirkungsstätte sehr viel stärker mit betriebswirtschaftlichen Belangen zu tun habe, in Mömlingen haben rechtliche Belange den Hauptteil der Arbeit ausgemacht. Da ich aber in beiden Bereichen über eine fundierte Ausbildung verfüge, ist das aber kein Problem.

Was genau machen Sie in Hardheim?

Meine neue Stelle lautet Projektmanagement und Controlling. Controlling bedeutet, die wirtschaftlichen Zahlen des Betriebs so sichtbar zu machen, dass die politisch Verantwortlichen und der Verwaltungsleiter faktenbasierte und folgerichtige Entscheidungen treffen können. Beim Projektmanagement geht es zum einen um die Durchführung von langfristigen, strategischen Projekten. So hatte mein Vorgänger beispielsweise die Verantwortung für die Einführung der digitalen Patientenakte. Hier befindet sich unser Haus auf der Zielgeraden. Zum anderen geht es um verschiedene Dinge, die in einem kleinen Krankenhaus einfach mal anstehen. Als die Coronapandemie kam, ging es beispielsweise um die Abwicklung der Ausgleichsmaßnahmen.

Wie war der Wechsel in der Coronazeit ins Krankenhaus?

Ich bin hier im Juni angekommen, als die Infektionszahlen sich gerade deutlich nach unten entwickelt haben. Die schlimmsten Tage der Coronapandemie liegen hinter uns und kommen hoffentlich nicht mehr wieder. Klar ist: Corona hat vieles hier im Haus verändert. Den Vorher-Nachher-Vergleich habe ich hier aber nicht, weil ich neu bin.

Wenn Sie als Controller den politisch Verantwortlichen Zahlen vorlegen, klingt das ähnlich wie Ihre Arbeit im Rathaus, nicht?

Als Geschäftsleiter sind Sie der erste Mitarbeiter der Gemeinde direkt nach dem Bürgermeister. Eine Aufgabe ist hierbei den Gemeinderat oder einen Ausschuss mit Daten und Fakten zu versorgen, so dass das Gremium auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen kann.

Sind Sie eigentlich aus Hardheim nach Mömlingen gependelt?

Ich bin die knapp 50 Kilometer täglich gependelt. Mein Arbeitsweg hat sich mit der neuen Tätigkeit drastisch verkürzt, das war aber kein ausschlaggebendes Kriterium für den Wechsel, sondern ein angenehmer Nebeneffekt.

Sie hatten zuletzt das Rathaus noch regelmäßig besucht, um Ihren Nachfolger Jochen Strater einzuarbeiten. Welchen Tipp geben Sie ihm mit auf den Weg?

Er soll einfach authentisch sein. Er bringt alle Fachkenntnisse mit, um dort zu bestehen. Er kommt in ein tolles Umfeld rein. Er ist der Richtige für diese herausfordernde Tätigkeit.

Zur Person: Daniel Weber Daniel Weber ist 38 Jahre alt und stammt aus Hardheim. Er machte im Jahr 2002 Abitur, ging danach zur Bundeswehr und verpflichtete sich für eine zwölfjährige Offiziers-Laufbahn. In den Jahren 2005 bis 2009 studierte er in München Staatswissenschaften. Von 2012 bis 2015 absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium in Internationalem Management. Nach Ende seines Truppendiensts fing er im Jahr 2015 als Geschäftsleiter im Rathaus Mömlingen an. Im Grunde sind jetzt auch Kommunen sein Arbeitgeber: Das Krankenhaus Hardheim und das geriatrische Zentrum Walldürn betreibt der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis), der in kommunaler Trägerschaft der Gemeinden Hardheim, Höpfingen, Königheim, Külsheim und Walldürn ist. (kev)