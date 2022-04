Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Mömlingen wirtschaftet vernünftig«

Haushalt: Gemeinde ist solide aufgestellt und gut durch die Pandemie gekommen

Mömlingen 27.04.2022 - 14:51 Uhr 1 Min.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt wird auf 6.533.000 Euro festgesetzt. Ebenso werden die Grundsteuer A und B ab dem 1. Januar 2023 auf 390 Prozent (vorher 310 Prozent) erhöht. Die Verschuldung liegt bei rund 3,8 Millionen Euro. Bürgermeister Siegfried Scholtka und Kämmerer Thomas Knödler betonten, dass Mömlingen solide aufgestellt und gut durch die Pandemie gekommen ist. Gleichzeitig wisse keiner, was die Zukunft bringt, vor allem bei der aktuellen Situation. Sicher geglaubte Einnahmen könnten wegbrechen und Ausgaben exorbitant steigen. In den nächsten Jahren müsse gespart werden, um eine solide finanzielle Basis zu gewährleisten. »Mömlingen wirtschaftet vernünftig«, schloss der Rathauschef.

Kämmerer Thomas Knödler erklärte, dass der größte Posten im Verwaltungshaushalt die Personalkosten in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro darstellen. Die Kreisumlage könne sich nach derzeitiger Schätzung auf rund 2 Millionen Euro belaufen. Laut seiner Aussage kann sich diese Zahl eventuell ändern, da der Kreishaushalt noch nicht verabschiedet ist. Dem gegenüber stehen beispielsweise Einnahmen aus den Zuweisungen von Einkommenssteueranteilen und der Einkommenssteuerersatzleitung in Höhe von circa 3,21 Millionen Euro und die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer in Höhe von 1,12 Millionen Euro.

Die größten Posten an Investitionen im Vermögenshaushalt sind der Straßenausbau und die Erschließungskosten, beispielsweise für das Gewerbegebiet Hainbuche und das Baugebiet östlich des Hallenbads. Der Neubau des Hallenbads schlägt mit 1,7 Millionen Euro zu Buche. Einnahmen, wie der Straßenausbaubeitragsersatz und Zuschüsse für Straßensanierungsmaßnahmen in Höhe von 1,6 Millionen Euro sowie Zuschüsse für die Kita Regenbogen, die Schule und die Feuerwehr von 0,65 Millionen Euro sind zu erwarten.

Stellungnahmen der Fraktionen

Katharina Hotz, Fraktionssprecherin der Freien Wähler, betonte in ihrer Rede, dass sich hinter den insgesamt 1412 Haushaltsstellen viel mehr verbirgt als die Planung, nämlich die Zukunft der Gemeinde Mömlingen. Sie stellte viele positive Dinge heraus, wie beispielsweise die Anschaffung von Whitboards und PC`s für die Schule oder den Bürgerbus. Die großen und die kleinen Projekte seien eine Weichenstellung in die Zukunft.

Ingo Bernhard, Fraktionssprecher der CSU, sagte, dass Mömlingen mit Unwägbarkeiten rechnen muss, wie zum Beispiel die steigende Inflation. Positiv wertete er die Investitionen, unter anderem den Neubau des Pumptracks oder das neue Gewerbegebiet Hainbuche. Allerdings müsse man darauf achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Erika Giegerich (CSU) bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, ohne deren Hilfe vieles nicht möglich wäre.

mwz