Mömlingen lädt zur Bürgerversammlung zum Hallenbad ein

Bürgerentscheid im März

Präsenz zeigen: Darum ging es den Mitgliedern des Fördervereins Hallenbad Mömlingen und dem DLRG.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte das Gremium den Termin für den Entscheid auf Sonntag, 12. März, festgelegt. Der Rat stimmte für ein sogenanntes Ratsbegehren. Das gibt eine Entscheidung, die das Gremium selbst treffen könnte, an die Allgemeinheit. In der Abstimmung dürfen Bürger mit einem Ja oder Nein Stellung zu einer Frage nehmen, die der Gemeinderat ihnen stellt. Das Votum ist für ein Jahr bindend. Im Falle des Mömlinger Hallenbads lautet die Frage: "Sind sie dafür, dass das Hallenbad inklusive des Nahwärmenetzes in Mömlingen gebaut wird?"

Die Mömlinger dürfen damit zum zweiten Mal über die Zukunft des Hallenbads abstimmen. Im März 2020 hatten sich über 60 Prozent der Bürger dafür ausgesprochen. Laut Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) hat sich die Lage seitdem aber entscheidend verändert: Die Gesamtkosten für den Bau sind durch Inflation und kleinere Anpassungen so stark gestiegen, dass sie an der 10-Millionen-Euro-Marke kratzen. Scholtka betont aber, dass der Eigenanteil für die Gemeinde durch Fördergelder und Rücklagen geringer ausfalle und weiter zu stemmen sei.

Kritiker bemängeln, dass die Baukosten weiter steigen dürften. Sie sehen auch die Gefahr, dass hohe Betriebskosten auf die Gemeinde zukommen. Die laufenden Kosten will die Gemeinde mit dem Einsatz von Ehrenamtlichen im Betrieb niedrig halten. Zuletzt stellte auch der Förderverein Hallenbad "zehn Gründe" online, was für ein neues Hallenbad in Mömlingen spricht.

Zur Seite des Fördervereins: https://foerderverein-hallenbad-moemlingen.de/blog/

Kevin Zahn