Mömlingen hat nur noch 15 Gemeinderäte

Gemeinderat Mömlingen in Kürze

Mömlingen. In der Gemeinderatsitzung am Montag in Mömlingen wurden folgende Themen beraten:

Gemeinderat: Zu Beginn der Gemeinderatsitzung nannte es der Fraktionsvorsitzende der CSU, Hilmer Rothermich, ein Unding und nicht akzeptabel, dass Internas aus einer nichtöffentlichen Sitzung in die Öffentlichkeit getragen werden. Er sprach damit den Rücktritt von drei Fraktionskollegen an, die in nichtöffentlicher Sitzung ihren Rücktritt erklärt hatten, und die Tatsache, dass am nächsten Morgen diese Entscheidung bereits im Ort bekannt war. Bürgermeister Siegfried Scholtka erinnerte in diesem Zusammenhang die Gremiumsmitglieder an ihre Pflichten.

Ratsbegehren "Hallenbad": Bürgermeister Scholtka erläuterte, wie der Bürgerentscheid am 12. März 2023 zum Bau des Hallenbades verwaltungstechnisch ablaufen soll. Für die Durchführung soll das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz sowie die Gemeinde- und Landkreiswahlordnung analog angewendet werden. Die Frage auf dem Stimmzettel lautet: "Sind sie dafür, dass das Hallenbad inklusive des Nahwärmenetzes in Mömlingen gebaut wird?". Edwin Lieb und Jutta Abel (beide FW) fanden die Formulierung unglücklich, denn der Bau des Hallenbades und des Nahwärmenetzes seien zwei unterschiedliche Vorhaben, die nicht in einer Frage gekoppelt werden sollten. Wähler könnten durchaus für das Nahwärmenetz, aber gegen den Bau des Hallenbades sein. Wegen dieser unglücklichen Formulierung stimmten Lieb und Abel gegen den Beschlussvorschlag, der Rest des Gremiums stimmte zu. Scholtka erläuterte, sollte das Hallenbad abgelehnt werden, müsste mit den Planungen des Netzes wieder von vorne begonnen werden, was dann aber eine eigenständige Maßnahme sei.

Haushalt 2022: Haushaltsjahre verlaufen nicht immer so, wie sie bei den Einnahmen und Ausgaben in der Haushaltssatzung festgesetzt wurden. Maßnahmen werden teuer, andere aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt. Dazu wurden in der Gemeinderatssitzung zwei Beschlüsse einstimmig gefasst. Für das Haushaltsjahr 2022 werden nachträglich über- und außerplanmäßige Ausgaben, die der Kämmerer Thomas Knödler zusammengestellt und in der Sitzung erläuterte, in Höhe von insgesamt 267.000 Euro genehmigt. Aus dem gleichen Haushaltsjahr werden zur Abwicklung von Maßnahmen Haushaltseinnahmereste in Höhe von 500.000 Euro und Haushaltsausgabereste in Höhe von 2,6 Millionen Euro in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Windkraft: Nachdem das Thema in den Fraktionen ausführlich beraten werden konnte, wurden zur Festlegung von Windkraftflächen folgende Beschlüsse einstimmig gefasst: Die Gemeinde Mömlingen beschließt den Standort Rosenberg aufgrund der Wirkung auf den Ort auszuschließen. Dem Standort Breuberg steht die Gemeinde kritisch gegenüber. Die Standorte Altmauer und Hartgrundwald sollen weiterverfolgt werden. Wobei aufgrund der Absicht Schaafheims, im Hartgrundwald einen Park zu errichten und der Vorbelastung durch die Anlagen am Binselberg der Hartgrundwald Priorität 1 besitzt. Der Standort Altmauer wird als Reservestandort betrachtet.

Feuerwehr: Ursprünglich war geplant, in der Gemeinde ein Feuerwehrfahrzeug vom Typ HLF 20 anzuschaffen. Da aber die Gemeinde weder über ein großes Gewerbegebiet noch über eine mehrspurige Fahrbahn verfügt, stehen keine Fördergelder für diesen Fahrzeugtyp zur Verfügung. Jetzt soll das alte Modell LF 16/12 durch ein HLF 10 ersetzt werden, das förderfähig ist. Dazu soll ein Ingenieurbüro mit der Vorbereitung und Ausschreibung der Beschaffung beauftragt werden. Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten.

Glasfaserausbau: Die Firma Glasfaser Direkt hat bei der Vorvermarktung die notwendige Vertragsquote von 40 Prozent erreicht und daher den Netzausbau in der Gemeinde zugesagt. Der Spatenstich soll im Mai 2023 erfolgen, die Bauzeit soll etwa ein Jahr betragen. Jetzt möchte auch die Deutsche Telekom ein Glasfasernetz verlegen und bat die Gemeinde, bei dem Projekt zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Bürgermeister Scholtka machte darauf aufmerksam, dass damit keine Rechte und Pflichten entstehen und keine Vorabgenehmigungen beziehungsweise -zustimmungen verbunden sind. Die Gemeinde geht daher auch mit der Deutschen Telekom nach einem einstimmigen Beschluss eine Kooperation zum Glasfaserausbau ein. Der Bürgermeister wurde bemächtigt, die gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen.

Bebauungspläne: Der Beschluss des Gemeinderates vom Januar 2021 zur Änderung des Bebauungsplanes "Kitzel-Im Paradies" wird aufgehoben und ein nochmals geänderter Bebauungsplan für zwei Flurstücke im vereinfachten Verfahren aufgestellt. Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist es, eine Bebauung eines der Grundstücke mit einem Mehrfamilienhaus und des zweiten Grundstückes mit Wohnmodulen zu ermöglichen. Die Gemeinde und der Eigentümer eines der Grundstücke teilen sich die hierfür entstehenden Kosten zur Hälfte. Kein Beschluss wurde zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Obere Kirchrainstraße" gefasst. Hier soll zunächst ein Ortstermin zur Begutachtung der Gegebenheiten vor Ort durchgeführt werden.

Zuschuss: Die Gemeinde unterstützt nach einstimmigem Beschluss die Durchführung des Kreiskarnevalszuges 2023 in Mömlingen personell und finanziell wie bisher mit 20.000 Euro inklusive Personalkosten. Zusätzlich wird dem MCV ein Zuschuss in Höhe von 666,66 Euro gewährt. hjf