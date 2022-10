Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mögliche Standorte für Solarfelder und Windräder

Energiewende: Einige konkrete Planungen und zahlreiche Anfragen für neue Anlagen im Kreis Miltenberg

Miltenberg 13.10.2022 - 18:21 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Derzeit zwei Projekte

Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch im Kreisausschuss informierte, sind derzeit im Landkreis zwei neue Solarfelder konkret geplant: eines auf der »Lichten Platte« bei Mömlingen und eines am »Ebenheider Hof« bei Eichenbühl. Weitere Anfragen gibt es für die Standorte Neudorf, Reichartshausen und Neunkirchen sowie auf der Kreismülldeponie Guggenberg und auf den Geländen der ehemaligen Mülldeponien Kleinheubach und Großheubach.

Umweltfreundliche Energie soll in Zukunft auch der Windpark Wörth liefern. Hier sind fünf Windräder geplant. Eine weitere Anfrage liegt der Gemeinde Neunkirchen vor, wo bereits zwei Windräder stehen. Schwerpunkt für die Erzeugung von Windstrom im Kreis ist die Gemeinde Eichenbühl. Hier stehen bei Guggenberg, Heppdiel und Windischbuchen insgesamt zwölf Windräder. Aktuell ist dort ein sogenanntes Repowering in Planung. Das heißt, die drei ältesten Anlagen sollen abgebaut und durch zwei größere ersetzt werden.

Bestand in Plänen erfasst

Aufgelistet hat die Verwaltung noch insgesamt neun bestehende und genehmigte Solarfelder in den Gemeinden Amorbach, Elsenfeld, Klingenberg, Mönchberg, Mömlingen, Neunkirchen, Röllbach, Obernburg und Wörth. Für die Erfüllung der Zwei-Prozent-Vorgabe werden laut Scherf auch die bestehende Flächen in die Regionalpläne eingearbeitet und mit den Nachbarregionen abgestimmt. Entsprechende Informationen gingen deshalb an die Region Rhein-Neckar, die derzeit ihren Teilregionalplan »Erneuerbare Energien« aufstellt.

Besonders bei der Ausweisung von Vorrangflächen Windanlagen in der Nähe der baden-württembergischen Landesgrenze erwarten Kreisverwaltung und Ausschussmitglieder Absprache und Beteiligung den angrenzenden Gemeinden. Hier sei es wichtig, dass die Abstände zu geplanten bayerischen Anlagen eingehalten werden.

kü