Möge der Fasching mit euch sein

Eva Skywalker die Erste und Stefan Obi Wan der Zweite (Eva und Stefan Meisenzahl) lernten sich in Stadtprozelten kennen und lieben. Eine Party am Main machte den Anfang und führte nun zu der machtvollen Regentschaft in Prozele. Auch wenn beide in Collenberg schlafen, leben sie in Dorfprozelten, wie sie glaubhaft versicherten.

Weitere Termine für das Prinzenpaar und den CCD:

12. Februar um 18.30 Uhr Faschingsgottesdienst, St. Vitus Dorfprozelten

16. Februar ab 20 Uhr Altweiberfasching, Dorfplatz Dorfprozelten

19. Febraur ab 13 Uhr Faschingszug zum Dorfplatz

21. Februar ab 13.30 Uhr Kinderfasching, Sternsaal

11. März ab 19 Uhr Apres-Ski-Party, Dorfplatz Dorfprozelten