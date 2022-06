Nach zweijähriger Sanierung: Marktschule Kleinwallstadt bietet Platz für Bibliothek und Ortsvereine

Hintergrund: Kleinwallstadt hat eine Patenkompanie bei der Bundeswehr

Seit vergangenen Samstag hat Kleinwallstadt wieder offiziell eine Patenkompanie bei der Bundeswehr. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Eröffnung und Einweihung der Marktschule wurde auch die Patenschafts-Urkunde des Marktes Kleinwallstadt mit der 2. Kompanie des Panzerbataillons 363 in Hardheim von Bürgermeister Thomas Köhler und dem Kompaniechef, Hauptmann Tim Schneemann, unterzeichnet. Eine erste Freundschaft mit der damaligen 2. Kompanie des Panzerbataillon 363 in Külsheim wurde im Jahr 1980 offiziell besiegelt. Viele Begegnungen in Kleinwallstadt und in Külsheim zeugten von einer lebendigen Partnerschaft, betonte Bürgermeister Thomas Köhler bei der Feierstunde. Sparmaßnahmen bei der Bundeswehr führten leider dazu, dass der Bundeswehrstandort Külsheim im Jahr 2006 aufgelöst und damit auch die Patenschaft beendet wurde. Ende 2018 wurde auf Betreiben der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen das Panzerbataillon 363 in Hardheim neu aufgestellt. Kleinwallstadt erhielt im vergangenen Jahr einen offiziellen Brief vom Kommandeur des Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Pascal Pane, in dem angefragt wurde, ob wieder Interesse an einer Patenschaft mit der 2. Kompanie des Panzerbataillons 363 bestehe. In den politischen Gremien gab es einmütige Zustimmung.Hauptmann Tim Schneemann erinnerte daran, dass die letzte Patenschaft nur deshalb beendet wurde, weil das Panzerbataillons 363 aufgelöst wurde. Deshalb freue es ihn, heute hier zu sein, um eine erneute Patenschaft zu schließen. Seine 2. Kompanie habe noch eine sehr junge Geschichte, denn sie wurde als letzte der drei Kampfkompanien im Oktober 2021 in Dienst gestellt. Bis März 2022 dauerte der Aufbau der Kompanie-Strukturen, das Gebäude wurde bezogen und erste Ausbildungen abgeschlossen."Das Panzerbataillon 363 wird ab nächstes Jahr im Juli für sechs Monate nach Litauen verlegt, um dort die NATO-Ostflanke zu sichern. Meine Kompanie wird in diesem Zeitraum weiter die Panzerausbildung am Standort Hardheim sicherstellen", erläuterte Schneemann die Aufgaben seiner Kompanie. Er dankte der Gemeinde und hoffe auf eine lang währende Freundschaft und Bindung.Der Landtagsabgeordnete Berthold Rüth betonte, dass es immer noch Menschen gäbe, die die Bundeswehr durchaus kritisch sehen. Keine Gewalt, keine Waffen sei deren Ansicht. Aber es gäbe Menschen, die es komplett anders sehen. "Was passiert, wenn wir uns gegen diese nicht verteidigen können? Dafür sorgen die Soldaten und wir sollten ihnen dankbar sein." Patenschaften zwischen Kommunen und Bundeswehr zeigten, dass die Gesellschaft hinter den Soldaten stehe. Rüth betonte aber auch die praktische Seite der Bundeswehr. Es sollten Anreize für den Wehrdienst geschaffen werden, wie es sie früher gab. Da hatten etliche Wehrpflichtige ihren LKW-Führerschein gemacht und standen später als Berufskraftfahrer dem Markt zur Verfügung. "Jetzt fehlen dem Speditionsgewerbe Fahrer ohne Ende."