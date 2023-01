Nach sieben Jahren Sanierung können Miltenberger Gymnasiasten wieder ungestört lernen

Rund 20 Millionen Euro hat die insgesamt siebenjährige Generalsanierung des Butzbach-Gymnasiums in Miltenberg gekostet. 43 Prozent der anrechenbaren Kosten übernahm der Freistaat. Das Gebäude war ursprünglich in den 1960er Jahren gebaut und seitdem in kleineren Aktionen modernisiert worden. Durch die Generalsanierung reduziert sich langfristig die finanzielle Belastung. Vor allem Wärmebrücken durch undichte Fenster aber auch veraltete elektronische Anlagen hatten die Kosten in den vergangenen Jahren in die Höhe getrieben. Im Vergleich zu einem Neubau sei die Sanierung laut Landrat Jens Marco Scherf nur halb so teuer gewesen. 2014 hatte der Kreistag die Sanierung freigegeben. Gleichzeitig ging die Sanierung des Hermann-Staudinger-Gymnasiums in Erlenbach an den Start. jup