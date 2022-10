Mobilfunkversorgung im Landkreis Miltenberg verbessert

Für die Mo­bil­funk-Ver­sor­gung im Land­kreis Mil­ten­berg hat die Te­le­kom in den ver­gan­ge­nen zwei Mo­na­ten ei­nen Stand­ort neu ge­baut und sechs mit LTE er­wei­tert. Durch den Aus­bau stei­ge die Mo­bil­funk-Ab­de­ckung im Land­kreis in der Fläche, so das Un­ter­neh­men, und es ste­he ins­ge­s­amt mehr Band­b­rei­te zur Ver­fü­gung. Die Stand­or­te ste­hen dem­nach in Eschau (2), Klein­wall­stadt, Klin­gen­berg am Main, Mönch­berg und Sulz­bach (2).