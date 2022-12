Mobilfunkmast in Mechenhard geht erst 2023 in Betrieb

Die Mechenharder Bürgerinitiative "Sturm gegen den Turm" hatte monatelang versucht, die Errichtung des MF-Mastes zu verhindern. Die Bürgerinitiative hatte argumentiert, dass Mobilfunk bedenklich und gesundheitsschädlich sei. Der Standort, der rund 50 Meter von der "Ruhbank" entfernt am Weinbergsweg und mitten im Landschaftsschutzgebiet liegt, sei ungeeignet und zerstörte das Landschaftsbild. Das Gebiet an der Ruhbank diene der Erholung für Wanderer und Spaziergänger. Es gebe dort eine Baumgruppe, die als Landschaftselement geschützt ist. Rodung für den Mobilfunkmast in dem Gebiet passe nicht mit dem Naturschutz zusammen. Auch seien dort schon Rote Milane gesichtet worden. Die Befürworter des Mastes hatten argumentiert, dass der Mast Grundvoraussetzung für Digitalisierung sei. ro