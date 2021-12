Mobil ohne Auto: Eine Weltreise durch den Kreis Miltenberg

Wie kommt man in alle Landkreisgemeinden?

Arbeiten, Freunde oder Familie treffen und feiern wird für Menschen im Kreis Miltenberg ohne Autos eine Herausforderung. Insgesamt sind es 32 Gemeinden, die teils untereinander schwer zu erreichen sind. Auch ich habe das Problem, nicht mobil im klassischen Sinne zu sein (kein Auto). In meiner früheren Heimatstadt Stuttgart ist das nicht weiter aufgefallen. Alles konnte schnell mit der S-Bahn, der U-Bahn und dem Bus erreicht werden. Selbst spät abends.

Jetzt bin ich im Kreis Miltenberg und mache in der Main-Echo-Redaktion ein Praktikum. Für den Job muss man mobil sein. Deshalb beschäftige ich mich intensiv mit dem öffentlichen Nahverkehr. Unsummen an TaxikostenWenn man zum Beispiel in Eschau wohnt und einen Abend in Aschaffenburg verbringen will, muss man ab einer gewissen »späten Uhrzeit« (21 Uhr) ein Taxi nehmen, um wieder nach Hause zu kommen. Welcher Schüler oder Student kann sich das leisten? Ich bin es gewohnt, alle fünf bis 15 Minuten einen Bus oder eine Bahn zu erwischen.

Davon bin ich im Kreis Miltenberg meilenweit entfernt. Hier stehen viele auf dem Standpunkt: Mit 18 kann man seinen Führerschein machen und ist nicht mehr an die öffentlichen Verkehrsmittel gebunden. Aber: Nicht jeder Jugendliche kann sich das leisten. Und nicht alle Familien können Geld für den Führerschein beisteuern. Geschweige denn ein Auto kaufen und finanzieren. Oder gleich mehrere, da auch die Eltern zur Arbeit fahren müssen. Viele denken, auch die meisten Politiker, auf dem Land ist das Auto der einzige Ausweg aus dem Dilemma. Hier muss ein Umdenken stattfinden.

Für meine Recherche mache ich den Test, wie die 32 Landkreisgemeinden erreichbar sind. Obernburg, der Standort der Redaktion, ist mein Ausgangspunkt. Das hat zumindest auch den Vorteil, dass der Bahnhof Obernburg-Elsenfeld schnell zu erreichen ist. Anfangs habe ich mir eine Karte von Landkreis angeschaut und gedacht: »Ja gut, da werden sie wohl gute Verbindungen hinbekommen.« Pustekuchen.

Während meiner Recherche war ich so verwundert über die Fahrpreise und den zeitlichen Aufwand, dass ich dachte, meine hochgezogenen Augenbrauen bleiben am Haaransatz haften. Dass die Verbindungen so katastrophal sind, hätte ich nicht gedacht. Ich frage mich, wie ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen zu Orten gelangen sollen, die augenscheinlich schwer zu erreichen sind? Von den Kosten will ich erst gar nicht reden.

Meine erste Anlaufstelle ist die Deutsche Bahn (DB), genauer gesagt die Westfrankenbahn. Auf der DB-Internetseite habe ich recherchiert, welche möglichen Verbindungen, zwischen 10 und 12 Uh zur Verfügung stehen. Also »humane« Zeiten, nicht irgendwann spät am Abend. Da fällt mir gerade ein: Mit dem Flix-Train von Frankfurt Süd braucht man nur 1:41 Stunden bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Ohne jeglichen Umstieg. Dafür zahlt man zwischen vier und 10 Euro. Es kann doch nicht sein, dass man innerhalb eines Landkreises mehr für Tickets zahlt als für eine 200 Kilometer lange Fahrt in ein anderes Bundesland? Allein wegen der Preise könnte ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Jemand, der sportlich ist, ist vermutlich mit dem Fahrrad teilweise schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann das Thema Verspätungen. Was ist, wenn man den Anschlusszug oder Anschlussbus verpasst? Auf den nächsten Bus oder Zug warten? Das kann dauern. Umwege und BedarfshaltestellenWer nach Röllbach möchte, fährt erst nach Miltenberg und nimmt dann die nächste Möglichkeit wieder zurück »nach oben«. Den Gedanken »ach die Gemeinde hat wieder nen' Bahnhof, aber die nächstgelegene nicht« hatte ich öfter und musste jedes Mal schmunzeln. Komplett verwirrt war ich, dass es in der Regionalbahn und dem Regionalexpress sogenannte Bedarfshaltestellen gibt. Hier muss ein »Haltewunsch-Knopf« gedrückt werden, damit der Zug dann auch hält. Das kennt ein »S-Bahn-Kind« nicht.

Erschreckend ist der unterschiedlich große Aufwand zwischen Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer Bus und Bahn fährt, braucht vor allem - viel Zeit! Eventuell könnte man noch mit dem Fahrrad fahren, aber dafür bräuchte man sehr viel Motivation, Sonnenschein und gute Radwege. Bei der Kälte schwing ich mich garantiert nicht aufs Rad. Ist Laufen eine Option? Vielleicht für jemanden, der für einen Marathon trainiert. Positiv war, dass ich nach einigen Stunden Recherche auf die MiFaZ (Mitfahrzentrale Landkreis Miltenberg) gestoßen bin. Aber die Freude war von kurzer Dauer: Die einzige Möglichkeit, die ich fand, war Laudenbach nach Bürgstadt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: Hinfahrt zwischen 7:40 und 23:59 Uhr. Rückfahrt zwischen 17 und 17:30 Uhr. Ist noch ausbaufähig, aber ein guter Ansatz.

Auch andere Internetseiten wie »blablacar«, »drive2day« oder »pendlerportal« zeigen keine Mitfahrgelegenheiten an. Benötigt werden solche Mitfahrgelegenheiten trotzdem. Wenn ich zum Beispiel von Obernburg aus nach Miltenberg mit dem Taxi fahren würde, müsste ich an die 40 Euro zahlen. Das ist keine Lösung. Den Stress mit den Bahn- und Busverbindungen will ich mir auf Dauer geben. Bleibt mir nur, meinen Führerschein zu machen. Und die Mobilitätswende? In ländlichen Regionen sind wir davon extrem weit entfernt.

Valeria Della Pieta aus Aschaffenburg macht ein Praktikum in der Main-Echo-Redaktion Obernburg. Die 24-Jährige studiert in Stuttgart Philosophie.

