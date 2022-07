Mitreißende junge Sänger sprengen Ketten

Ökumenische Kinder- und Jugendkantorei Miltenberg überzeugt mit Singspiel in der Klosterkirche

Miltenberg 26.07.2022 - 16:36 Uhr 2 Min.

Gesprengte Ketten lautet der Titel des Singspiels 2022 der Kinder- und Jugendkantorei Miltenberg.

Das Singspiel nahm das Publikum laut Mitteilung der Kantorei mit in die Missionarszeit von Paulus und Silas, als diese europäischen Boden betraten und in Philippi die Purpurhändlerin Lydia kennengelernten. Sie war eine beeindruckende, glaubensstarke Frau, nahm die zwei Apostel in ihr Haus auf und ließ sich taufen.

Im Kerker voller Gottvertrauen

Aber es gab auch Neider in der Stadt und so kam es, dass Paulus und Silas ohne großen Prozess verhaftet wurden und im Gefängnis landeten. »Willkommen, willkommen im besten Club der Stadt. Wir zeigen euch gerne, was er zu bieten hat!«, so sangen die Gefangenen. Große Verwunderung wuchs sowohl bei den Gefangenen als auch beim »fiesen und gemeinen Kerkermeister« über den großen Glauben und das Vertrauen auf Gott, welches Paulus und Silas ausdrucksstark mit ihren Liedern im Gefängnis besangen.

Ein bedrohendes Erdbeben - vom Instrumentalensemble gekonnt musikalisch umgesetzt -, ließ die Ketten von den Gefangenen abfallen und hob die Gefängnistüre aus den Angeln. - und dennoch floh keiner. Dem fragenden und verwunderten Kerkermeister sangen Paulus und Silas zu: »Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet werden!«

Rollen für jedes Kind

Die beiden sehr gut besuchten Aufführungen am Samstag und am Sonntag stellten laut Mitteilung der Kinder- und Jugendkantorei jede für sich eine Premiere dar, denn alle Partien waren doppelt besetzt, so dass jedes Kind auch einmal eine solistische Rolle hatte. Besonders bemerkenswert an diesem Projekt sei das gemeinsame Singen der Kinder zwischen fünf und 16 Jahren. Die vier Chorgruppen der Kantorei, Klangstraße, Vorkinder-, Kinder- und Jugendchor bringen seit 2005 jährlich ein gemeinsames Singspiel auf die Bühne, unter der bewährten und engagierten Leitung von Margarete Faust, Eva Schmid und Michael Bailer. Souverän und sensibel unterstützten die Musiker Doris Waschbüsch (Querflöte), Annika Werner (Klarinette), Ansgar Waschbüsch (Kontrafagott), Emil Hofmann (Schlagwerk) und Thomas Schmitt (Klavier) die kleinen Sänger und Sängerinnen auf wunderbare Art. Das begeisterte Publikum sparte nicht mit Applaus.

Hintergrund: Singspiel der Kantorei - die Mitwirkenden Mitwirkende der Vorstellung am Samstag /Sonntag: Vorkinderchor, Kinderchor und Jugendchor Händlerinnen: Felicitas Speth/Katharina Kaiser, Katharina Weiß/Frieda Neuberger, Elena Schuh/Frieda Hopf. Laetitia: Therese Schmid/Nele Rusch Antonia: Luise Krause/Henriette Lapsin Lydia: Hannah Blaß/Lena Diehl Frauen um Lydia: Veronika Voit und andere Vorkinderchorkinder: Paulus: Lena Küster/Lotta Neuberger Silas: Alma Wrobel/Marie Schmid Besitzer 1: David Blaß/Arno Legler Besitzer 2: Lucas Huhn/Justus Chmiel Sklavin: Laura Küster/Hannah Arnold Richter und Gerichtsdiener: Charlotte Krause/Julian Küster Kerkermeister: Jakob Küster/Matti Seitz Gefangene: Hannes Blaß/Victoria Knerr, Kilian Speth/Lina Neuberger, Emilia Pache/Rebecca Hornig Lara Neumann Kinder der Klangstraße - Frauen um Lydia: Paula Arnold, Jan Blaß, Jonas Burkhardt, Carla Chmiel, Annika Eckerlein, Mila Fleckenstein, Melina Hench, Iviana Kempf, Maximilian Kneissl, Nina Steinbach, Laura Leeger, Isabell Link, Alma Ostermann, Rania Soleyman und Johanna Sommer. Instrumentalensemble: Thomas Schmitt (Klavier), Doris Waschbüsch (Querflöte), Annika Werner (Klarinette), Ansgar Waschbüsch (Fagott), Emil/Daniel Hofmann (Schlagzeug). Leitung: Michael Bailer, Eva Schmid und Margarete Faust. ()