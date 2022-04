Mitgliedskommunen zufrieden mit Odenwald-Allianz

Stadtrat Amorbach: Evaluierungsbericht geht an Amt für Ländliche Entwicklung - Arbeit an neuem Konzept für überörtliche Kooperation

Amorbach 22.04.2022 - 18:50 Uhr 1 Min.

Wie Schmitt, der auch der Odenwald-Allianz vorsteht, am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrats im Lehrsaal des Feuerwehrhauses sagte, habe die Evaluierung am 21. und 22. März in der Schule der Dorfentwicklung in Klosterlangheim stattgefunden. Vertreter der Kommunen, des ALE, des Planungsbüros Futour und weitere Akteure hätten sich dabei mit der Frage befasst, was in der interkommunalen Zusammenarbeit bisher erreicht wurde, wie diese Zusammenarbeit lief und wie man künftig zusammenarbeiten will.

Schmitt: Vorteile für alle

Schmitt ging vor dem Stadtrat kurz auf Großprojekte wie die Errichtung eines lokalen Gesundheitszentrums im Rahmen von »Campus GO« ein sowie die Planung zweier weiterer lokaler Gesundheitszentren. Aber auch kleinere Projekte wie etwa eine Eigentümerbefragung zum Leerstandsmanagement und eine Immobilienbörse seien umgesetzt worden, bilanzierte der Allianz-Vorsitzende.

Insgesamt sei laut Schmitt die Bilanz sehr positiv ausgefallen, die Allianz habe allen Mitgliedsgemeinden Vorteile gebracht. »Die Bürgermeister sind sehr zufrieden und möchten gerne weiterhin zusammenarbeiten«, so Schmitts Erkenntnis. Kein Mitglied wolle die Allianz verlassen - im Gegenteil: »Kleinheubach und Neunkirchen wollen sich dem Erfolgsmodell gerne anschließen.«

Das Thema der Erweiterung habe man laut Schmitt in Klosterlangheim ebenso diskutiert wie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, den Ausbau des Rad- und Wandernetzes sowie die Förderung regenerativer Energien. Die Fortschreibung des Konzepts zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILEK) werde nun vom Büro Futour unter anderem mit Expertengesprächen und Bürgerbeteiligungsformaten begleitet, kündigte er an.

Mehr erneuerbare Energie

Ein Zukunftsthema werde sicher die Förderung regenerativer Energien sein - ein Thema, dem man sich etwa in Amorbach intensiv gewidmet, die Ziele aber nicht erreicht habe. Als weitere Themen habe man unter anderem die Sicherung der ärztlichen Versorgung im Allianzgebiet, ein gemeindeübergreifendes innovatives Konzept zur Stärkung der Altorte, den Ausbau der Bildungsachse »Main-Mu(t)d« sowie den Aufbau einer Plattform für Fachkräfte und Auszubildende in Kooperation mit den ansässigen Gewerbebetrieben identifiziert. Auch wolle man den Betrieb und den Unterhalt der Schwimmbäder im Allianzgebiet neu organisieren.

Acht Monate werde die Erstellung des neuen Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dauern, so der Bürgermeister. Er überbrachte dem Amorbacher Stadtrat darüber hinaus die gute Nachricht, dass die Arbeit der Odenwald-Allianz in dieser Zeit lückenlos weitergehen könne, da der Antrag der Allianz auf vorzeitigen Maßnahmebeginn bewilligt worden sei.

